Rusko prodloužilo zákaz vývozu benzinu do konce února

Ruská vláda prodloužila dočasný zákaz exportu benzinu do 28. února 2026 pro všechny vývozce včetně části výrobců. Moskva zároveň do konce února prodloužila zákaz vývozu nafty a námořního paliva. Zákaz se však nevztahuje na přímé výrobce ropných produktů, informovala v sobotu ruská státní agentura Interfax s odvoláním na tiskovou službu vlády.
Zákaz vývozu benzinu a omezení vývozu nafty a lodního paliva předtím platil do konce letošního roku. Nedostatek benzinu letos v Rusku vedl k prudkému růstu cen paliva u čerpacích stanic. V říjnu Moskva přiznala, že ceny benzinu v zemi od začátku roku vzrostly o více než deset procent, částečně kvůli sérii útoků ukrajinských dronů na ruské rafinerie.
Ruský vicepremiér Alexander Novak ve čtvrtek dle Interfaxu uvedl, že ruský trh s ropnými produkty je „nyní vyvážený“. Dříve využívané rezervy dle něj byly obnoveny na úroveň, která je vyšší než před rokem. Dodal, že v období zvýšené poptávky v srpnu a září byl trh regulován „ručně“.
Ukrajinské síly na začátku prosince zasáhly a poškodily jednu z největších ruských rafinerií v Rjazani, ležící asi dvě stě kilometrů jihovýchodně od Moskvy. Jednalo se o přinejmenším devátý útok ukrajinských dronů na rjazaňskou rafinerii od začátku letošního roku. Útok na rafinerii a další cíle v hloubi Ruska vysvětluje Kyjev snahou oslabit vojenský a ekonomický potenciál Ruska a přimět ho k ukončení války proti Ukrajině zahájené v roce 2022.