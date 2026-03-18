Problémy s placením či navigací. Výpadky internetu v Rusku zasáhly už i Moskvu

K výpadkům internetového připojení v Rusku dochází již téměř rok – nyní však postihl také tamní metropoli. Lidé v Moskvě mají problém s on-line platbami či používáním navigace. Kreml se odvolává na „sofistikované útoky Kyjeva“, kterým je prý potřeba se bránit právě omezováním internetu. Podle kritiků vlády jde ale o způsob, jak ještě více omezit svobodu občanů. Ti si stěžují také na problémy s fungováním komunikační aplikace Telegram, k jejíž blokaci má přitom oficiálně dojít až na začátku dubna.
Rusko se s výpadky internetu potýká už od loňského května, podle tamní vlády k nim docházelo z důvodu potlačení hrozby ukrajinských dronů. Moskva však byla těchto problémů víceméně ušetřena – až do tohoto měsíce.
Obyvatelé i firmy ve více než dvanáctimilionové ruské metropoli se potýkají s problémy týkajícími se například on-line plateb, aplikací pro taxi či navigací, píše Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL) s tím, že se v Moskvě zvýšil prodej pagerů a papírových map.
„Nikdo z toho nemá radost. Cítíme se bezmocní a neschopní to nějak ovlivnit. Očekáváme, že do šesti měsíců dojde k úplnému výpadku,“ řekla NBC News obyvatelka Moskvy Lera.
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov minulý týden tvrdil, že „Kyjev používá stále sofistikovanější metody útoků, takže Rusko potřebuje stále více technologických ochranných opatření“ s odkazem na probíhající plnohodnotnou ruskou agresi vůči sousední zemi, kterou Moskva zahájila před více než čtyřmi lety.
Kritici vlády dle RFE/RL tvrdí, že státní úřady se často odvolávají na bezpečnostní obavy, když chtějí zpřísnit omezení každodenních životů a svobod občanů.
Testování „bílého seznamu“
Obtíže se vyskytují v různých částech města – někde nefunguje vůbec žádné připojení, včetně toho mobilního, píše portál Meduza. Uživatelé zároveň hlásili, že v některých oblastech fungoval mobilní internet jen částečně a otevíraly se pouze stránky z „bílého seznamu“.
Stejná situace byla pozorována v metru při připojení k městské Wi-Fi – nedala se přes ni například otevřít aplikace Telegram. Zdroj portálu RBC popsal, že výpadky v provozu mobilního internetu v Moskvě souvisejí právě s tím, že úřady „bílý seznam“ testují.
Seznam služeb a zdrojů, které jsou dostupné během výpadků mobilního internetu. První seznam těchto zdrojů se objevil na podzim roku 2025.
Seznam není nikde oficiálně zveřejněn v plném znění, ministerstvo pro digitální rozvoj, které za něj odpovídá, ale pravidelně informuje o jeho aktualizacích.
Na seznam dostupných zdrojů se již dostaly weby mobilních operátorů, federálních médií, centrální banky, státních orgánů nebo sociální sítě VKontakte, Odnoklassniki a messenger Max. Nejoblíbenější aplikace v Rusku, Telegram a WhatsApp, však na seznam zařazeny nejsou.
Zdroj: Meduza
Výpadky omezují výuku
„Jsem freelancerka a potřebuji dobrý internet. Musela jsem dát klientovi slevu, protože jsem nemohla dodržet termín,“ postěžovala si pro RFE/RL Alina z Moskvy.
„Já měl ve velké míře štěstí, jelikož studuji a pracuji z domova, proto se s výpadky sítě jako takové nesetkávám tak často,“ popsal pro ČT24 svou zkušenost z ruské metropole Alexej (jméno změněno, pozn. red.). Dodává však, že když se minulý týden po Moskvě pohyboval, výpadky připojení zaznamenal, nicméně ne nijak závažné.
Moskvanka Irina (jméno změněno, pozn. red.) pak pro ČT24 upřesnila, že internet a mobilní síť nefungují v centru ruského hlavního města. „Studuji v Kitaj-gorodě (čtvrť v centrální Moskvě, pozn. red.), kde připojení prakticky nefunguje. Brání to výuce, jelikož Wi-Fi je přetížená a osmdesát procent studentů tak nemůže plnit základní úkoly na seminářích,“ popsala Irina.
„Problémy jsou také s platbami kartou – kvůli absenci připojení se tvoří v obchodech nebo kavárnách fronty,“ dodává studentka s tím, že v částech nacházejících se dál od centra se zatím s takovými problémy nesetkala.
Blokování Telegramu
V Rusku jsou také problémy s fungováním tamní nejoblíbenější komunikační platformy Telegram, napsal portál Meduza. Uživatelé si podle tohoto ruského nezávislého média stěžují na to, že nemohou aplikaci otevřít, přečíst si zprávy nebo načíst fotografie a videa.
Meduza s odkazem na weby Downdetector a sboj.rf píše, že počet stížností na fungování Telegramu začal stoupat od uplynulého víkendu. Uživatelé psali, že aplikace nefunguje „vůbec“, přičemž hlášení přicházela z různých regionů – včetně Moskvy, jejího okolí a také Petrohradu.
Podle údajů webu sboj.rf si v sobotu 14. března stěžovalo na nesprávnou funkci aplikace téměř šest tisíc lidí, v neděli už dvojnásobek.
Povinný Max
Rusko už dříve zablokovalo nebo omezilo zahraniční aplikace pro zasílání zpráv, jako je WhatsApp od společnosti Meta a FaceTime od Applu. Úřady vyzvaly Rusy, aby přešli na novou a státem podporovanou aplikaci s názvem Max.
Ta musí být předinstalovaná do všech mobilních telefonů a tabletů prodávaných od 1. září v Rusku a na okupovaných ukrajinských územích. Ruská aplikace byla schválena šéfem Kremlu Vladimirem Putinem na konci června.
Cílem této iniciativy je podle listu The Moscow Times úplná kontrola informací, odříznutí veřejnosti od necenzurovaných zpráv od „zahraničních agentů“, znemožnění koordinace protestů a získání plného přístupu ke zprávám uživatelů.