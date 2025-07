Tresty za vyhledávání „extremistického obsahu“ v Rusku pobuřují i některé propagandisty

„Jedná se o informace týkající se terorismu, propagace některých režimů či ideologií, jako je nacismus a fašismus. Dnešní Rusko nazývá celý ukrajinský politický systém fašistickým, nacistickým. To znamená, že v podstatě cokoliv, co by se mohlo týkat Ukrajiny a zpřístupňování ukrajinského pohledu na věc, by mohlo být vnímáno jako extremistické. Myslím si, že zákon míří tímto směrem,“ poznamenal předseda organizací Gulag.cz a Memorial Štěpán Černoušek.

Za „extremistický obsah“ je v současné době označováno asi šest tisíc článků, filmů a knih, připomíná server Current Time (CT). Na seznamu je například Mein Kampf či knihy Josepha Goebbelse, stejný list však obsahuje třeba i text písně Last Call od americké skupiny Oxymorrons, dodává CT.

Poslanci Státní dumy přijali zákon, na základě kterého bude možné udělovat pokuty za „vyhledávání zjevně extremistických materiálů a získávání přístupu k nim“, informoval server Meduza. Ruským občanům hrozí finanční trest ve výši od tří do pěti tisíc rublů (osm set až třináct set korun).

„Extremistickou“ nálepku si v minulosti vysloužil například Fond boje s korupcí založený opozičním politikem Alexejem Navalným, hnutí LGBT i všechny služby amerického technologického gigantu Meta. Jeho komunikační platforma WhatsApp by se podle některých poslanců Státní dumy dokonce měla připravit na odchod z ruského trhu.

Taktika tajného využívání dříve předložených a projednávaných zákonů dle CT umožňuje urychlit proces přijímání tím, že přechází rovnou do druhého a třetího čtení „doslova za jeden den“.

Podle ruských expertů na informační technologie oslovených agenturou Reuters je ale málo pravděpodobné, že by se aparát ovládaný ruským vůdcem Vladimirem Putinem nakonec vydal cestou plošných zákazů jednotlivých aplikací. Spíše se bude dál snažit dostat pod kontrolu jejich provoz a obsah.

Ruští politici dostali půl roku na to se zbavit nálepky „zahraniční agent“. Jinak musí skončit

„Vypadá to, že Liga bezpečného internetu podle nového zákona nebude moci předávat ministerstvu vnitra údaje o extremistických komunitách,“ dodala Mizulinová.

„Pokud je zakázáno sledovat extremismus, díky Bohu. Získáme tak příležitost a čas na naši oblíbenou činnost – výuku bezpečného internetu. Ale to se nás netýká. Nový zákon může mnoha Rusům způsobit problémy, které nečekali. Já ta rizika vidím. Nebojím se o tom mluvit přímo. Ať se to někomu líbí, nebo ne,“ napsala Mizulinová na síti Telegram.

Pozměňovací návrhy podpořilo 306 poslanců, 67 se vyslovilo proti a 22 se zdrželo. I když zákon prošel pohodlnou většinou, jeho schvalování předcházela kritika. A to také od lidí, kteří většinou rozhodnutí Kremlu podporují – jsou mezi nimi například propagandistka ruského režimu a redaktorka televizní stanice Russia Today Margarita Simonjanová či šéfka Ligy bezpečného internetu, organizace známé udáváním, Jekatěrina Mizulinová.

„Podle všeho se plánovalo všechny ‚vystrašit‘ až po přijetí zákona, kdy už nebude možné nic změnit. Jedním z důvodů, proč úředníci a poslanci tak rádi předkládají pozměňovací návrhy až ve druhém čtení, je to, že to pomáhá snížit reakci veřejnosti,“ píše podle CT Faridaily.

Proti jsou i desítky poslanců

„Přináší to skutečné problémy pro desítky milionů lidí. No tak, zakažme WhatsApp, zakažme Wikipedii, zakažme vyhledávání některých slov na internetu. To je Orwell,“ řekl ruský opoziční politik a žadatel o prezidentskou kandidaturu Boris Naděždin.

Proti novému zákonu vystoupilo také šedesát ruských poslanců. „Lidé jsou proti. V této podobě zákon není potřeba. (...) Co brání podvodníkovi, aby poslal odkaz důchodci, kterého přesměruje na extremistickou stránku? Nic. To nejen porušuje základní svobodu lidí, ale také otevírá nový prostor pro podvody. V podstatě je navrhováno trestat lidi za to, že je oklamali podvodníci,“ prohlásil dle Meduzy Vladislav Davankov ze strany Noví lidé.

Naopak otevřenou podporu návrhu zákona vyjádřila krasobruslařka Kamila Valijevová, která na svých sociálních sítích aktivně politiku Kremlu podporuje. Zákon přirovnala k pravidlům silničního provozu a tvrdí, že zákon je přijímán „pro bezpečnost“ Rusů.