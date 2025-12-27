Ekonomická situace v Sýrii se zlepšuje s návratem uprchlíků

Ekonomika Sýrie v roce 2025 poprvé po letech znovu rostla. Přispěl k tomu návrat uprchlíků do zdevastovaných měst a bude tomu pomáhat i pracovní nasazení žen. Damašek začne mimo to 1. ledna měnit staré bankovky za nové, oznámila tamní centrální banka. Stažením oběživa z doby Bašára Asada chce podpořit hodnotu měny.
Z uprchlických táborů zamířilo zpět domů kolem dvou milionů Syřanů. Ekonomika, která se jinak topí v problémech, díky tomu zaznamenala mírný růst. Na tom se v příštích letech budou daleko více podílet i ženy – často vdovy po padlých bojovnících.
V rámci několikatýdenních kurzů se mohou naučit šít na stroji, získat základy marketingu a účetnictví, aby mohly samy začít podnikat. „Žádám o grant na nákup stroje, pokud ho dostanu, budu pokračovat,“ přiblížila účastnice kurzu šití na stroji Ammán.
Podobný sen má i 22letá studentka Nasrín Mímú, která opravuje telefony a ráda by uměla pracovat i s těmi moderními, které jsou v zemi vzácné. „Většina zákaznic jsou ženy. Přicházejí od příbuzných, které mě znají. Ale podnikání roste a přicházejí i ty, které neznám,“ dodala Mímú.
Naději na otevření technologického trhu dává slíbené zrušení amerických sankcí, které Sýrii léta izolovaly třeba i od plateb kartou. Přesto má země k obnově daleko: v některých regionech je nezaměstnanost až 90 procent a HDP se během války propadlo o polovinu.
Oprava historických památek
Do starobylého města Máret el Noumán před válkou mířili turisté kvůli až 1500 let starým byzantským freskám, které zobrazují třeba legendy o založení Říma. Rok po konci konfliktu je muzeum zpustlé a poškozené.
„Teď opravujeme Velkou mešitu, která byla dříve kostelem a byla na mešitu kdysi přestavěná. Je také zničená bombardováním,“ popsal situaci Mustafa Alwan, pracovník Muzea Maarat al-Numan.
Otevřít chtějí za pár měsíců. Město si od toho slibuje větší tržby a rychlejší obnovu. „Město Máret el Noumán mělo před válkou až přes 100 tisíc obyvatel. Poté, co těmito místy prošla frontová linie, začalo být označováno jako město duchů. V posledním roce se nejen sem vrací život,“ dodal zahraniční zpravodaj ČT Andreas Papadopulos.