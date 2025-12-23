Syrské věznice se opět plní, úřady zprávy o týrání a mučení odmítají

Rok po pádu dlouholetého syrského vládce Bašára Asada se „jeho“ obávané věznice znovu naplňují. Nová vláda přitom slíbila, že někdejší symboly hrůzovlády zůstanou navždy zavřené. Podle vyšetřování agentury Reuters dnes za jejich zdmi opět dochází k týrání, mučení a vraždění vězňů. Úřady prezidenta a bývalého lídra al-Káidy Ahmada Šaráa nicméně kritiku odmítají.
Osvobození obrovské věznice Sajdnája v Damašku mělo zahájit novou, lepší dobu. Místo utrpení či smrti až třiceti tisíc někdejších Asadových oponentů je od té doby uzavřené. Z jiných káznic se dokonce staly kavárny a kulturní centra, kam se nebojí chodit ani někdejší trestanci.
Jiná vězení se však znovu otevírají. První vlna zatýkání stoupenců bývalého režimu přišla hned po loňském převratu. Začátkem roku se nové bezpečnostní složky zaměřily na alavitskou menšinu, z níž pochází Asadova rodina. V listopadu tisíce alavitů demonstrovaly za propuštění svých blízkých, které úřady dlouho zadržují – mnohdy právě ve znovuotevřených vězeních z doby Asadova režimu.
„Jsme oběti nespravedlnosti a toto zabíjení nikdo z nás nechce,“ říká obyvatelka Latákie Nabiha Samíehová.
Svědci mluví o bití a mučení
Na jaře se vládní bezpečnostní síly střetly na jihu země s drúzy. Také někteří z nich skončili za mřížemi. Následné izraelské údery na jejich podporu se proto zaměřily i na vládní budovy v Damašku. Celkem agentura Reuters napočítala skoro třicet věznic, které nová vláda znovu otevřela. A lidí zadržených coby bezpečnostní hrozba má být přes osm stovek. Svědkové mluví o bití, mučení i o vydírání rodin.
„Režim padl, ale dnešní vládci se rozhodli, že z Asadových věznic udělají nové věznice. Je to ta nejabsurdnější věc, jakou jsem kdy viděl,“ svěřil se syrský dokumentarista Amer Matar.
Vláda tvrdí, že musí stíhat zločiny z dob diktatury a že pachatelů je příliš mnoho. Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva nicméně vydal začátkem prosince zprávu, která kritizuje pokračující svévolné popravy a únosy lidí často pocházející z řad náboženských menšin. Pro prezidenta a exislamistu Ahmada Šaráa i jeho úspěšnou diplomatickou ofenzivu to je obrovská skvrna na pověsti.