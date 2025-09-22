Český prezident Petr Pavel je pro podmínečné uvolnění sankcí vůči Sýrii. Je podle něj důležité umožnit zemi rozvrácené dlouholetým vnitřním konfliktem, aby se nadechla, a to se nepodaří, pokud budou tvrdé sankce nadále platit. Prezident to řekl českým novinářům v New Yorku na okraj Valného shromáždění OSN, kde se odpoledne místního času setkal se syrským prezidentem Ahmadem Šaráem.
Pavel mluvil se syrským prezidentem. Podpořil podmínečné uvolnění sankcí
„Ten krok musí být samozřejmě podmíněn. Podmíněn tím, že syrská vláda bude nejenom pokračovat v reformách a stabilizaci země, ale že bude také ochotná k jednáním. Zatím se zdá, že tyto podmínky jsou naplňovány,“ uvedl Pavel. Proto by podle něj bylo „dobré jim podmínečně ty sankce uvolnit“.
Pavel se také vyjádřil k tomu, že Šaráovo hnutí bylo v minulosti spřízněné s teroristickou skupinou al-Káida. Podle českého prezidenta je důležité, že Šará je dnes představitelem, který chce Sýrii stabilizovat a vede jednání se všemi zainteresovanými stranami. „Pokud bychom se k tomu chtěli stavět tak, že svou historií spojení s al-Káidou by byl diskvalifikován z jakéhokoli jednání, pak musíme připustit, že preferujeme chaos a nestabilitu před šancí Sýrie postavit se na vlastní nohy,“ míní Pavel.
Poprvé po čtyřiceti letech
Setkání na nejvyšší úrovni mezi prezidenty Česka, respektive Československa, a Sýrie se uskutečnilo poprvé od roku 1985, kdy tehdejší československý prezident Gustav Husák na Pražském hradě přivítal svůj syrský protějšek Háfize Asada.
Šará stanul v čele Sýrie poté, co jeho islamistické uskupení Haját Tahrír aš-Šám (HTS) loni v prosinci po nečekané ofenzivě svrhlo autoritářský režim prezidenta Bašára Asada, který byl u moci 24 let.
Pavel v pondělí na okraj Valného shromáždění jednal také s vrcholnými představiteli Norska, Polska, Albánie, Senegalu a několika dalších zemí. Na zasedání Valného shromáždění k ženským právům vystoupil s krátkým projevem, v němž mimo jiné řekl, že rovnost pohlaví není jen ženskou záležitostí, ale také otázkou demokracie, spravedlnosti a prosperity.