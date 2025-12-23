Svěřenský fond RSVP Trust, kam Babiš vloží Agrofert, je ve sbírce listin


Svěřenský fond RSVP Trust, do kterého premiér Andrej Babiš (ANO) nevratně vloží holding Agrofert, byl zveřejněn ve sbírce listin Evidence svěřenských fondů. Založila ho poradenská společnost Roklen s podporou právní kanceláře DBK, sdělila firma v pondělí. Babiš poté uvedl, že tak učiní do termínu, jak mu stanovuje zákon, tedy do třiceti dnů od svého jmenování premiérem.

„Účelem svěřenského fondu je správa a zachování majetku představovaného vyčleněným majetkem a jeho mezigenerační předání příslušným potomkům zadavatele tak, aby bylo zajištěno dlouhodobé naplňování jejich materiálních potřeb, a zajištění nezávislé správy po dobu, kdy bude zadavatel vykonávat funkci člena vlády České republiky,“ uvádí popis účelu fondu ve sbírce.

Babiš počátkem prosince uvedl, že s Agrofertem, který sdružuje zhruba 200 firem v Česku i zahraničí, nebude mít nic společného a nevrátí se mu ani po konci v politice. Akcie bude spravovat prostřednictvím trustové struktury nezávislý správce, kontrolovat ho bude nezávislý protektor, oba určí nezávislá osoba, ohlásil.

Babišovi potomci získají Agrofert až po jeho smrti. Svůj plán předseda ANO slíbil realizovat do třiceti dnů od jmenování premiérem. Pavel oznámené řešení akceptoval, předsedou vlády Babiše jmenoval 9. prosince.

Správcem fondu, tedy tím, kdo bude reálně majetek spravovat, je seniorní komerční bankéř a asset manažer Wilfried Reinhard Elbs. Protektorem, tedy tím, kdo na správce dohlíží, je auditorka se zkušeností ze společnosti PwC Věra Výtvarová. Elektorem, tedy tím, kdo může jmenovat náhradního protektora, je právník Patrik Bureš.

Někteří experti považují oznámené řešení střetu zájmů za nedostatečné a nedůvěryhodné, pochybnosti mají také opoziční politici. Shodli se, že svěřenský fond RSVP společnosti Roklen není takzvaným slepým fondem známým z anglosaského práva.

