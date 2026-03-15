Schválení rozpočtu rozjede výstavbu dopravní infrastruktury

Správci silnic i železnic vyčkávali kvůli nejistému financování s podpisem desítek smluv. Se schválením rozpočtu na tento rok se spouštějí nové dopravní stavby. Letos půjde do Státního fondu dopravní infrastruktury rekordních 169 miliard korun.
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) bude letos hospodařit s 81 miliardami korun, což mu umožní pokračování ve stávajících projektech i zahájení nových. „(Jakmile) rozpočet vyjde ve Sbírce zákonů, tak okamžitě podepisujeme smlouvy, to bude prakticky ve stejný okamžik, ve stejný den,“ uvedl šéf ŘSD Radek Mátl.
Stavbaři díky tomu začnou pracovat na budoucím hlavním tahu mezi Jičínem a Hradcem Králové. Původně měli v těchto místech zahájit stavbu už loni, nakonec začnou v následujících týdnech. Dálnice zatím končí u Hořic, ale naváže na ni další šestnáctikilometrový úsek, který povede až k Úlibicím u Jičína. Dálnice D35 uleví obyvatelům okolních obcí, které teď zatěžují kamiony. Hotovo má být na jaře 2029.
Kromě části D35 se rozeběhne také dostavba D11 mezi Jaroměří a Trutnovem nebo obchvatu města Plasy na Plzeňsku.
Železniční stavby tak rychle nepostupují
Naopak Správa železnic odkládá plány na rychlejší vlakové spojení Prahy a Liberce.
Odklad čeká také modernizaci úseku u Českých Budějovic. Nová železniční trať mezi Nemanicemi a Ševětínem na jihu Čech bude mít dva dlouhé tunely, rychlost vlaků se zvýší minimálně na 160 kilometrů za hodinu. Správa ale chce přesoutěžit tuto stavbu na zelené louce.
Důvodem posunu jsou nejen chybějící peníze v rozpočtu, ale i změna ve vedení organizace a jeho přístupu k zadávání zakázek. „Chceme otevřít naše soutěže mnohem většímu počtu účastníků, dodavatelů. A tím zvýšit konkurenci, a tak i tlačit cenu dolů,“ vysvětluje mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová.
Stát dá letos do železnice 72 miliard korun. Prioritou je například trať mezi Kladnem a Ruzyní nebo Plzní a hranicemi s Německem.
Dopravní rozpočty budou v příštích letech napjaté
Tempo investic má růst i v dalších letech, najít peníze bude podle koaličních i opozičních politiků složité. „Stále přidáváme, přidáváme, přidáváme. A já mám tak trochu hrůzu, co budeme dělat, když to všechno budeme chtít dostavět. Protože rok 2027 je rok, kdy nebudou peníze z eurofinancování,“ neskrývá obavy ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD).
„Je také důležité využít ty PPP projekty, které už se rozbíhají. A určitě je na místě hledat i další nástroje, my jsme využívali půjčku Evropské investiční banky,“ nabízí možná řešení Bednárikův předchůdce a předseda ODS Martin Kupka.
Vyjednávání o rozpočtech na příští rok začne naplno během jara. Vláda se soustředí hlavně na páteřní dálniční síť, kterou chce dokončit do roku 2035.