ŘSD varuje před stopkou i pro rozestavěné projekty, dle vlády se výhled bude měnit

před 28 mminutami
Události: Výhled rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury podle ŘSD ohrožuje výstavbu
Vládou navržený střednědobý výhled rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v současné podobě ohrožuje plynulou výstavbu a může vést i k pozastavení rozestavěných projektů. Dokument počítá v letech 2027 a 2028 s výrazným poklesem peněz oproti letošku. Podle ministra dopravy Ivana Bednárika (nestr. za SPD) bude vláda výhled ještě měnit.

Výhled pro roky 2027 a 2028 pracuje s nižšími částkami než letos. V roce 2026 má mít fond k dispozici 169 miliard korun, zatímco v dalších dvou letech by měly prostředky podle návrhu klesnout o více než polovinu. Vláda mluví o proinvestičním a rekordním rozpočtu na dopravu a opozice volá po tom, aby financování zůstalo vysoké i v následujících letech.

Návrh rozpočtu s výhledem i do dalších let počítá s tím, že výstavba některých projektů na silnicích prvních tříd se z roku 2027 a 2028 posune až na rok 2029. Prioritu má mít podle vlády hlavně dostavba základní dálniční sítě.

Bednárik uvedl, že střednědobý výhled se v minulosti měnil i při „překlápění rozpočtového provizoria“. „Realitu budeme vidět, až budeme v dubnu připravovat rozpočet na rok 2027,“ uvedl ministr.

Výstavba Pražského okruhu (D0) mezi Běchovicemi a dálnicí D1 v okolí Dubče

Na podpis čekají smlouvy za sedmnáct miliard korun

„Já věřím, že se tak stane v průběhu de facto jednoho měsíce, to znamená, někdy začátkem března bude rozpočet schválen a posléze budeme moci ty smlouvy podepsat,“ uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Ředitelství nyní čeká na podpis smluv v hodnotě okolo 17 miliard korun.

Mezi připravovanými stavbami jsou například úsek D11 z Jaroměře do Trutnova, část D35 z Úlibic do Hořic, silnice mezi Mladou Boleslaví a Martinovicemi, obchvat Plas nebo přestavba křižovatky Aviatická na D7 v Praze.

Velké investiční akce zatím odkládá i Správa železnic. Pověřený generální ředitel Tomáš Tóth uvedl, že nebude možné pokrýt všechny stavby a že bude nutné prioritizovat. Jako příklad uvedl úsek Nemašice–Ševětín, který se podle něj v roce 2026 realizovat nebude.

Tomáš Tóth

Roky 2027 a 2028 vyžadují podle Bednárika prioritizaci

Letos má do železnic směřovat přes 72 miliard korun, na silnice a dálnice přes 81 miliard. ŘSD už teď upozorňuje, že v roce 2027 by samo mohlo potřebovat zhruba 90 miliard korun. Pokud by se celkový rozpočet fondu nenastavil tak, aby tento tlak pokryl, hrozí podle ŘSD pozastavování staveb.

Vládní návrh ale pro rok 2027 počítá pro železnice a dálnice dohromady s částkou bezmála 77 miliard korun. Pro srovnání, pro příští rok je rozpočet o dvě miliardy vyšší. Předseda ODS Martin Kupka uvedl, že oproti letošku bude nutné prostředky znovu mírně zvýšit „a taková musí zůstat dlouhodobá trajektorie. Využít všechny PPP projekty, které jsou nachystané, protože ty pak uleví státnímu rozpočtu v prvotní fázi,“ dodal bývalý ministr dopravy.

Bednárik připustil, že „by byl rád“, aby peněz bylo více, ale upozornil na nutnost hledat zdroje a na to, že roky 2027 a 2028 si vyžádají prioritizaci.

V roce 2026 má podle plánu začít výstavba 105 kilometrů dálnic. Mezi nimi jsou například dvě části D6 mezi Žalmanovem a Karlovými Vary nebo úseky na D35 mezi Opatovcem a Mohelnicí, které mají vzniknout ve spolupráci veřejného a soukromého sektoru formou PPP projektu.

Ilustrační foto

