Některé dopravní stavby se odkládají. Podle ministra chybí peníze

Některé dopravní stavby zpozdí nejisté financování. Nový ministr dopravy za SPD Ivan Bednárik rozhodl, že Správa železnic ani Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nepodepíší do konce roku žádnou smlouvu. Důvodem je podle něj chybějících 38 miliard korun ve Státním fondu dopravní infrastruktury. Odkládá se tak zahájení padesáti staveb.
Přes Úlibice vede hlavní tah z Jičína do Hradce Králové. Přechody v celé obci kvůli nevyhovujícím bezpečnostním normám nejsou, a tak lidé musí přes silnici v pravou chvíli utíkat. Úlibicemi denně projede až patnáct tisíc aut, čtyřicet procent z toho jsou kamiony.
I proto místní netrpělivě očekávají zahájení stavby dálnice. Z Úlibic má vést podél silnice I/35 až do Hořic. Jenže start stavby se posouvá. A stejně tak je tomu u obchvatu Plas, křižovatky Aviatická u pražského letiště nebo u nové silnice mezi Mladou Boleslaví a Martinovicemi.
„My jsme v jedné chvíli věřili a doufali, že ty stavby zahájíme ještě v roce 2025, což se nakonec nepodařilo, protože rozpočet nebyl posílen. Ani na rok 2026 a ani na rok 2025,“ sdělil šéf Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
Aktuálně mu chybí dvacet miliard, podobně jako Správě Železnic na téměř čtyřicet staveb – rekonstrukci nádraží v Hradci Králové, výstavbu části rychlodráhy k pražskému letišti, části úseku koridoru mezi Prahou a Českými Budějovicemi nebo modernizaci trati mezi Plzní a Domažlicemi.
Podle Bednárika by vše mělo být vyřešeno v polovině února
Nový ministr dopravy tvrdí, že zelenou k podpisům smluv teď rozhodně nedá. „Já jsem schopen rozhodovat velice rychle a také razantně, ale teď to neudělám, protože chybí finanční krytí. Takže si nemyslím, že takový pokyn by měl logiku,“ poznamenal.
Chybějících 38 miliard už řešil s ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO). „Myslím, že v půlce ledna půjdeme s materiálem na vládu. Všechno bude vyřešeno někdy v polovině února,“ uvedl šéf resortu dopravy.
Tím se termíny zahájení a dokončení staveb posunou. Dojít může i k jejich zdražení. „Součástí smluvních podmínek je valorizace. To znamená, že tak jak se bude inflace posouvat v čase, tak se samozřejmě budou i ty stavební práce zdražovat,“ vysvětlil Mátl.
Třeba dálnice mezi Úlibicemi a Hořicemi má být hotová do tří let. Pokud se podle odhadů ředitele ŘSD stavba zahájí až v březnu nebo dubnu, dokončení se posune až do roku 2029.