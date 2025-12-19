Některé dopravní stavby se odkládají. Podle ministra chybí peníze


před 59 mminutami|Zdroj: ČT24
3 minuty
Události: Peníze na dopravní stavby
Zdroj: ČT24

Některé dopravní stavby zpozdí nejisté financování. Nový ministr dopravy za SPD Ivan Bednárik rozhodl, že Správa železnic ani Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nepodepíší do konce roku žádnou smlouvu. Důvodem je podle něj chybějících 38 miliard korun ve Státním fondu dopravní infrastruktury. Odkládá se tak zahájení padesáti staveb.

Přes Úlibice vede hlavní tah z Jičína do Hradce Králové. Přechody v celé obci kvůli nevyhovujícím bezpečnostním normám nejsou, a tak lidé musí přes silnici v pravou chvíli utíkat. Úlibicemi denně projede až patnáct tisíc aut, čtyřicet procent z toho jsou kamiony.

I proto místní netrpělivě očekávají zahájení stavby dálnice. Z Úlibic má vést podél silnice I/35 až do Hořic. Jenže start stavby se posouvá. A stejně tak je tomu u obchvatu Plas, křižovatky Aviatická u pražského letiště nebo u nové silnice mezi Mladou Boleslaví a Martinovicemi.

„My jsme v jedné chvíli věřili a doufali, že ty stavby zahájíme ještě v roce 2025, což se nakonec nepodařilo, protože rozpočet nebyl posílen. Ani na rok 2026 a ani na rok 2025,“ sdělil šéf Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.

ŘSD nepodepisuje nové smlouvy
Ilustrační foto

Aktuálně mu chybí dvacet miliard, podobně jako Správě Železnic na téměř čtyřicet staveb – rekonstrukci nádraží v Hradci Králové, výstavbu části rychlodráhy k pražskému letišti, části úseku koridoru mezi Prahou a Českými Budějovicemi nebo modernizaci trati mezi Plzní a Domažlicemi.

Podle Bednárika by vše mělo být vyřešeno v polovině února

Nový ministr dopravy tvrdí, že zelenou k podpisům smluv teď rozhodně nedá. „Já jsem schopen rozhodovat velice rychle a také razantně, ale teď to neudělám, protože chybí finanční krytí. Takže si nemyslím, že takový pokyn by měl logiku,“ poznamenal.

Chybějících 38 miliard už řešil s ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO). „Myslím, že v půlce ledna půjdeme s materiálem na vládu. Všechno bude vyřešeno někdy v polovině února,“ uvedl šéf resortu dopravy.

Vláda v demisi připravila dopravní projekty, na budoucím kabinetu je vybrat priority, míní Kovářová
Věra Kovářová

Tím se termíny zahájení a dokončení staveb posunou. Dojít může i k jejich zdražení. „Součástí smluvních podmínek je valorizace. To znamená, že tak jak se bude inflace posouvat v čase, tak se samozřejmě budou i ty stavební práce zdražovat,“ vysvětlil Mátl.

Třeba dálnice mezi Úlibicemi a Hořicemi má být hotová do tří let. Pokud se podle odhadů ředitele ŘSD stavba zahájí až v březnu nebo dubnu, dokončení se posune až do roku 2029.

Výběr redakce

Některé dopravní stavby se odkládají. Podle ministra chybí peníze

Některé dopravní stavby se odkládají. Podle ministra chybí peníze

před 59 mminutami
Bulhaři pokračují v protestech i po demisi vlády

Bulhaři pokračují v protestech i po demisi vlády

před 1 hhodinou
Česká zbrojovka získala zakázku od německé armády

Česká zbrojovka získala zakázku od německé armády

před 1 hhodinou
Cestující znovu mohou využívat stanici metra C Pankrác

Cestující znovu mohou využívat stanici metra C Pankrác

14:38Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Ztráta důstojnosti, hodnotí summit opozice. Černý den pro EU, píší v Německu

Ztráta důstojnosti, hodnotí summit opozice. Černý den pro EU, píší v Německu

11:01Aktualizovánopřed 2 hhodinami
SBU: Ukrajina poprvé zasáhla tanker stínové flotily ve Středozemním moři

SBU: Ukrajina poprvé zasáhla tanker stínové flotily ve Středozemním moři

12:32Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Putin trvá na podrobení Ukrajiny a oslabení Západu. Tvrdí, že jednat nechce Kyjev

Putin trvá na podrobení Ukrajiny a oslabení Západu. Tvrdí, že jednat nechce Kyjev

14:07Aktualizovánopřed 4 hhodinami
D1 je po desítkách let kompletní. U Přerova se otevřel poslední úsek

D1 je po desítkách let kompletní. U Přerova se otevřel poslední úsek

06:00Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Některé dopravní stavby se odkládají. Podle ministra chybí peníze

Některé dopravní stavby zpozdí nejisté financování. Nový ministr dopravy za SPD Ivan Bednárik rozhodl, že Správa železnic ani Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nepodepíší do konce roku žádnou smlouvu. Důvodem je podle něj chybějících 38 miliard korun ve Státním fondu dopravní infrastruktury. Odkládá se tak zahájení padesáti staveb.
před 59 mminutami

Silná inverze drží Česko pod mraky

Tuzemsko od začátku týdne ovlivňuje výrazná inverze. Zatímco v nížinách přetrvává zataženo, mlhy a mrazivé počasí, na horách panuje jasno a teploty místy přesahují deset stupňů. Inverze, která vydrží zhruba do Vánoc, ovlivňuje i podmínky ve skiareálech, kde kvůli teplu rychle ubývá i technického sněhu. Lyžovat se tak dá jen v několika střediscích.
před 1 hhodinou

Česká zbrojovka získala zakázku od německé armády

Česká zbrojovka, výrobce ručních palných zbraní, získala zakázku u německé armády, bundeswehr si vybral její pistoli jako svou novou služební zbraň. Uherskobrodská firma informovala, že zakázku získala v mezinárodním tendru a uspěla před několika globálními konkurenty. Cenu ani rozsah zakázky neuvedla.
před 1 hhodinou

Cestující znovu mohou využívat stanici metra C Pankrác

Cestující pražské MHD mohou od pátečního odpoledne znovu využívat stanici linky metra C Pankrác. Zástupci vedení města a pražského dopravního podniku (DPP) ji otevřeli po téměř rok trvající rekonstrukci. První vlak ve stanici zastavil ve 14:09. Práce v částech stanice bez cestujících ještě budou pokračovat, ale již za provozu. Stanice Pankrác byla otevřena jako jedna z prvních z nynějších 61 stanic pražského metra 9. května 1974 pod názvem Mládežnická.
14:38Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Ztráta důstojnosti, hodnotí summit opozice. Černý den pro EU, píší v Německu

Premiér Andrej Babiš (ANO) se dle jeho předchůdce Petra Fialy (ODS) na unijní úrovni staví po bok Slovenska a Maďarska a Česko v tomto novém kurzu zahraniční politiky ztratí důstojnost, respekt, a nakonec i peníze. Fiala tak reagoval na to, že se zmíněná trojice států nepřipojí ke garancím spojeným s unijní půjčkou pro Ukrajinu. Český postoj kritizují i další opoziční politici, výsledek summitu obšírně komentuje i řada médií. Ta německá píší o tvrdé ráně pro autoritu německého kancléře Friedricha Merze a černém dni pro EU.
11:01Aktualizovánopřed 2 hhodinami

D1 je po desítkách let kompletní. U Přerova se otevřel poslední úsek

Po letech plánování, sporů a stavebních komplikací otevřelo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v pátek v poledne poslední chybějící část dálnice D1. Úsek mezi Říkovicemi a Přerovem je dlouhý 10,1 kilometru. Oproti původnímu plánu se jej podařilo zprovoznit o téměř tři měsíce dříve. Podle generálního ředitele ŘSD Radka Mátla jde o významnou událost pro celou tuzemskou dálniční síť i veřejnost. Přínos tohoto úseku D1 pro střední Moravu považuje za zásadní.
06:00Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Soud zrušil osvobození obžalovaných v kauze solárních elektráren Ševětín

Soud znovu zrušil osvobození pětice obžalovaných z podvodu při stavbě fotovoltaické elektrárny Ševětín. Prvoinstanční soud je přitom letos v únoru obžaloby už podruhé zprostil, protože podle něj nešlo o trestný čin. Proti tomu se ale odvolala žalobkyně, která s osvobozením nesouhlasila, sdělila ČT mluvčí Vrchního soudu v Praze Eliška Duchková. Státní zástupkyně obžalované viní z toho, že uměle zvýšili cenu výstavby elektrárny a způsobili tím škodu 96 milionů korun.
před 5 hhodinami

Soud zrušil Praze pokutu za loterijní vyhlášku, vše se bude znovu posuzovat

Krajský soud v Brně zrušil pokutu 2,679 milionu korun, kterou v roce 2022 vyměřil Praze Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) a o rok později ji potvrdil předseda úřadu Petr Mlsna. V pátek o tom informovala mluvčí soudu Klára Belkovová. Soud zrušil rozhodnutí první i druhé instance a věc vrátil úřadu k novému posouzení.
před 6 hhodinami
Načítání...