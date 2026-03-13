Platformy odmítají dopady stávky kurýrů, ti naopak hlásí problémy z menších měst

Páteční stávka kurýrů za lepší pracovní podmínky podle Woltu a foodory nemá vliv na doručování objednávek. Podle šéfa foodory Adama Kolesy se k rozvozu nepřipojilo méně než jedno procento kurýrů, připouští ale mírná zpoždění doručování. Fungování Woltu je podle mluvčího Tomáše Kubíka bez výkyvů. Stávky se účastní i kurýři pro Bolt Food. Podle organizátorů akce má ale akce výrazný dopad především v menších městech.
„Na některých místech se dokonce podařilo systém zcela ochromit. Ve větších městech je dopad zatím menší, současně je ale nižší počet objednávek a řada podniků navíc zcela vypnula možnost objednávek přes rozvozové platformy,“ popsal odpoledne dopady zástupce iniciativy Kurýři za lepší podmínky Jiří Karafiát. Podle něj dvě platformy v reakci na protest nabídly kurýrům vyšší odměny za doručování, aby zajistily provoz.
Rozvážkové platformy dopad stávky naopak bagatelizují. „U některých objednávek se může objevovat mírné zpoždění v řádu minut. Veškeré objednávky jsou však v tuto chvíli řádně odbavovány a doručovány,“ komentoval situaci Kolesa. Foodora je podle něj otevřená „konstruktivnímu dialogu s kurýry“.
Mluvčí Woltu prohlásil, že od stávkujících zatím oficiální informace ani konkrétní požadavky neobdrželi. „I nadále však zůstáváme otevřeni konstruktivnímu dialogu,“ podotkl Kubík.
Karafiát z iniciativy tvrdí, že společnostem požadavky zaslal zhruba před devíti měsíci, ale ze strany firem nevidí snahu situaci řešit. Podmínky se podle něj naopak dále zhoršují. Za problematický považuje i nábor dalších kurýrů.
Proč stávkují
Jádrem problému je podle Karafiáta změna, kterou provedly všechny rozvážkové firmy zhruba před dvěma lety. Tabulkové odměny, které určovaly částky za vyzvednutí, doručení a najeté kilometry, nahradil dynamický systém odměňování, který se mění podle aktuálních podmínek, poptávky nebo času. Problém je dle Karafiáta v tom, že odmítání nevýhodných objednávek může vést k pozastavení účtu na hodinu, den nebo i k úplnému ukončení spolupráce.
Mezi hlavní požadavky protestujících patří zavedení transparentního tabulkového systému odměn, automatické navyšování odměn podle míry inflace a zvýšení sazeb, které budou odpovídat stoprocentnímu navýšení sazeb z tabulek odměn, které platformy vydaly naposledy před třemi lety.
Karafiát už dříve uvedl, že průměrný hodinový výdělek kurýra je 250 až 300 korun, v pátek upřesnil, že v některých městech je to kolem dvou set korun. Připomíná, že z této částky musí kurýr odečíst odvody státu, benzin, amortizaci a servis auta.
Na konci roku 2024 podle webu CzechCrunch pro Wolt jezdilo 7500 kurýrů. Šéf foodory loni v rozhovoru pro HN.cz uvedl, že mají registrovaných zhruba patnáct tisíc kurýrů. Bolt Food měl loni na podzim několik tisíc kurýrů, sdělil pro euro.cz šéf firmy pro tuzemský trh Jakub Hostačný. Kurýři nicméně mohou jezdit pro více platforem.