V restauraci i obchodě. Uplatnění robotů se rozšiřuje

Roboti už nejsou skrytí jen v průmyslových provozech. Stále častěji se s nimi lidé setkávají v obchodech nebo restauracích. Nově mohou na další narazit v ulicích Prahy. K týmu lidských kurýrů se v Karlíně přidalo v úterý pět robotických. Zatím dovezou jídlo z jedné restaurace rychlého občerstvení. Firma Foodora zároveň plánuje přidat další provozy. Překvapením pro zákazníky se už před několika lety stali robotičtí číšníci v síti salaterie UGO Trade. Mají je ve zhruba třetině provozoven, kde to prostor dovolí. Personál jimi ale nahradit nechtějí. Stejně jako rozvozová firma Wolt, která rovněž zvažuje nasazení robotů v metropoli – rovněž coby doplněk práce kurýrů.