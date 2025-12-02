V restauraci i obchodě. Uplatnění robotů se rozšiřuje


před 41 mminutami|Zdroj: ČT24
3 minuty
Události: Roboti coby kurýři jídla
Zdroj: ČT24

Roboti už nejsou skrytí jen v průmyslových provozech. Stále častěji se s nimi lidé setkávají v obchodech nebo restauracích. Nově mohou na další narazit v ulicích Prahy. K týmu lidských kurýrů se v Karlíně přidalo v úterý pět robotických. Zatím dovezou jídlo z jedné restaurace rychlého občerstvení. Firma Foodora zároveň plánuje přidat další provozy. Překvapením pro zákazníky se už před několika lety stali robotičtí číšníci v síti salaterie UGO Trade. Mají je ve zhruba třetině provozoven, kde to prostor dovolí. Personál jimi ale nahradit nechtějí. Stejně jako rozvozová firma Wolt, která rovněž zvažuje nasazení robotů v metropoli – rovněž coby doplněk práce kurýrů.

