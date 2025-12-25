Po nehodě vrtulníku zemřeli poblíž Kilimandžára dva Češi

Poblíž Kilimandžára zemřeli ve středu dva čeští občané. Informaci místních médií potvrdil mluvčí českého ministerstva zahraničí Daniel Drake. Podle serveru Tanzania Times u nejvyšší africké hory havaroval vrtulník, nehodu nepřežil nikdo z pasažérů.
Podle listu jsou oběťmi dva čeští turisté, dva občané Tanzánie – konkrétně průvodce a lékař – a pilot ze Zimbabwe. Vrtulník byl podle informací serveru na záchranné misi. Místní úřady zatím nezveřejnily příčinu nehody.
„Bohužel můžeme potvrdit, že včera (ve středu) došlo k úmrtí dvou českých občanů poblíž Kilimandžára. Náš zastupitelský úřad je v kontaktu s místními úřady, ale s ohledem na rodinu nebudeme poskytovat žádné detaily,“ doplnil mluvčí Drake.
Vrtulník podle Tanzania Times patřil společnosti Kilimedair Aviation, která poskytuje leteckou přepravu, charterové lety, vyhlídkové lety i evakuace ze zdravotních důvodů. Stroj se zřítil poblíž tábora Barafu, uvedl Tanzanský úřad pro civilní letectví. K havárii došlo v nadmořské výšce mezi 4670 a 4700 metry nad mořem, uvedl místní list Mwananchi.
Kilimandžáro je s 5895 metry nad mořem nejvyšším vrcholem afrického kontinentu. Horský masiv navštíví podle agentury Reuters ročně zhruba 50 tisíc turistů.