Armáda nabírá nové posily

Letošní plán armády je získat 2100 nových vojáků z povolání. Už teď v březnu hlásí, že se jí to z větší části daří. Na rozdíl od minulých let, kdy byl nábor slabší. Podle generálního štábu pomáhá jednodušší příjem nováčků, růst platů, ale i větší povědomí o možnostech služby. Třeba tento víkend se vojsko prezentuje i na festivalu Comic-Con v Praze.
„Ano, (armáda) posiluje. Předpokládám, že i v letošním roce (...) bychom mohli zase posílit o zhruba tisíc lidí,“ uvedl první zástupce náčelníka Generálního štábu Armády ČR Miroslav Hlaváč očekávanou bilanci zahrnující nově příchozí i ty odcházející.
Problém vidí právě v tom, že jim lidé do tří let armádu opouštějí. „Zjišťujeme data, proč to je, tak aby nám neutekli v době, kdy zrovna od nich potřebujeme dostat zpátky to, co jsme do nich investovali,“ dodal Hlaváč.
Nábor má ještě letos speciálně oslovit studenty vysokých škol. S nabídkou vstupu do aktivní zálohy. A pak mladé lidi se základním vzděláním, kteří by si ho v uniformě mohli doplnit a závazek pak třeba prodloužit. „Jednak to pomůže i nám jako armádě, ale já si myslím, že to pomůže právě i společnosti, že mladým lidem pomůžeme nastartovat znovu jejich osobní život,“ míní Hlaváč.
Nové výpočty ale ukazují, že armáda bude potřebovat více lidí, než plánovala – přes 37 tisíc. Kolik mužů a žen přesně ve zbrani slouží, armáda od začátku ruské války na Ukrajině neuvádí. Aktuálně by to ale mohlo být kolem 25 tisíc. A do konce dekády chce být ještě o pět tisíc silnější. Alianční cíle, dohodnuté loni, ovšem podle generálního štábu odpovídají zmiňovaným 37 tisícům. Více by měla říct nová koncepce výstavby armády, která právě vzniká.
Loni vojsko posílilo rekordních skoro 2400 lidí. Po odečtu, kolik jich naopak skončilo, byl čistý přírůstek přibližně tisíc příslušníků. Předchozí roky vycházely hůř, a to hlavně kvůli odchodům. Ještě větší rozdíl mezi vizemi a realitou se pak ukazuje u aktivní zálohy. Blížily se právě jen v roce 2022, kdy Rusko zahájilo agresi.
Rychlejší nábor, mírnější pravidla i vyšší plat
Náboru má pomáhat digitalizace včetně speciálního webu a také uvolnění zdravotní vyhlášky, někde třeba nevadí brýle, mírnější pravidla platí i pro tetování. Rovněž rostly platy, ten nástupní skoro na padesát tisíc. A armáda plánuje nábor ještě zrychlit, aby zájemci kvůli dlouhému čekání neutíkali.
„Když někdo čeká půl roku na to, jestli ho přijmeme, nebo ne, tak samozřejmě hledá i další příležitosti. Cíl, který bychom letos chtěli ke konci roku splnit, je třicet dní, tedy že celý rekrutační proces nebude trvat déle než třicet dní,“ upřesnil Hlaváč.
Vojáky má podpořit i lepší výstroj. Dostat by měli třeba batohy, na které čekají několik let, a opakovaně si na to stěžují. Úplnou novinkou jsou pak zateplené komplety do zimních, až arktických podmínek.