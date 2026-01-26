Česko se dál připravuje na F-35, základnu v Čáslavi čeká modernizace

V příští dekádě má v Evropě sloužit přes pět set bojových letounů F-35 a dva tucty jich pořizuje i Česko. Loni za ně zaplatilo dalších téměř pět miliard, výrazně méně než předloni. Letos na jaře pak má začít modernizace základny Čáslav, odkud mají víceúčelové bitevníky v budoucnu startovat. Protivzdušná obrana dle ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD) patří k prioritám. Poslancům na branném výboru v týdnu řekl, že projekt amerických letounů pokračuje.
Jak stíhačky fungují, si první piloti vyzkoušeli na simulátorech v USA. „Cvičili na reálném softwaru. Dostali jsme to nejpřísnější prověření z americké strany. Výcvik byl opravdu přínosný,“ je přesvědčený ředitel projektu F-35 Petr Hromek.
Tréninkem u výrobce v Texasu prošel i pilot gripenu Štěpán Král. Jako instruktor pak po přeškolení bude cvičit další piloty. „Udělalo to na mě velký dojem zejména v pokroku, jaký ten letoun další generace udělal vůči předchozím,“ komentoval.
„Zásadní rozdíl je ve schopnosti stealth, což je schopnost nízké či obtížné zjistitelnosti, a v integraci celé řady velmi pokročilých senzorů,“ vysvětlil Král, podle něhož je převaha „znatelná“.
Modernizace letiště za pět miliard
V Čáslavi má letos začít dvouletá modernizace letiště za víc než pět miliard. Hlavně oprava dráhy.
Armáda i ministerstvo dlouhodobě říkají, že přímo s F-35 oprava nesouvisí a potřebná by byla každopádně. Současně ale platí, že práce na dráze jsou důležité pro to, aby mohl vyrůst kampus pro nové stroje.
Ten už armáda projektuje, stavět se má po opravě dráhy od roku 2028. „Je to vlastně hangár údržby a nějaké pobytové prostory pro technický, pilotní personál – včetně simulačního a operačního centra,“ nastínil Hromek.
Česko pořizuje dvě letky F-35 – včetně infrastruktury dohromady za 150 miliard korun. Za dva roky už vydalo pětinu této částky. Podle ministra obrany Zůny projekt běží dál. „(…) Žádné zásadní rozhodnutí prozatím nebylo v tomto smyslu učiněno, řeší to osobně premiér,“ řekl.
Harmonogram se zatím podle Hromka daří dodržovat. „Máme ho sladěný i s americkou stranou, ta tedy přijede několikrát a bude chtít vidět naše plány a prověřit, jestli opravdu jdeme tím správným směrem,“ doplnil.
Infrastruktura v Čáslavi musí být připravená do roku 2031, než se výcvik i spolu s prvními stroji přesune do tuzemska.