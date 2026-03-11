Chorvatsko obnovilo povinnou vojenskou službu


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Horizont ČT24: Povinná vojenská služba v Chorvatsku
Zdroj: ČT24

Po osmnácti letech se v Chorvatsku znovu hlásili do služby první branci. Povinnou vojenskou službu obnovila balkánská země kvůli zhoršené bezpečnostní situaci na východě Evropy. Zatímco naprostá většina chorvatských politiků změnu schvaluje, veřejnost zůstává rozdělená. Nějakou formu vojny zavedly už v deseti státech Severoatlantické aliance.

Účty Leona Dejanoviče na sociálních sítích mají až půl milionu sledujících. V příspěvcích se věnuje hlavně zábavě a cestování. Teď místo natáčení cvičí, protože dostal povolávací rozkaz do armády. Leon se má v kasárnách hlásit v květnu. Dosud už osm set branců na dvouměsíční výcvik nastoupilo – poprvé od roku 2008, kdy Chorvatsko povinnou vojnu zrušilo.

Návrat k odvodům odhlasovali poslanci loni v říjnu. Jako členská země NATO to poslanci zdůvodnili sílící hrozbou ze strany Ruska a nedostatkem aktivních záloh.

Armáda chce zavést administrativní odvody
Čeští vojáci absolvující kurz základní přípravy vojenských znalostí a dovedností ve Vyškově, 15. 10. 2025

Přežití, sebeobrana, drony

Přínos pro bojeschopnost armády zpochybňují i někteří odborníci. Navzdory tomu polovinu březnových odvedenců tvoří dobrovolníci a desetinu ženy, pro které vojenská služba není povinná.

Všechny čekají kurzy přežití, sebeobrany, první pomoci nebo ovládání dronů. Během výcviku každý dostane v přepočtu zhruba 27 tisíc korun měsíčně. Po skončení programu taky snáze získají pracovní místo ve státní sféře. Velitelé přitom doufají, že část z nich v armádě zůstane. Chybí lidé na desetinu ze sedmnácti tisíc postů.

Němečtí poslanci schválili novou podobu vojenské služby
Příslušníci německé armády

S Chorvatskem teď má povinnou vojenskou službu deset zemí NATO – hlavně skandinávských a pobaltských. Další – včetně Francie nebo Německa – ji zvažují. Ke stejnému kroku se chystá i Srbsko a další balkánské státy. Nejen kvůli hrozbě z východu. V samotném Chorvatsku je stále v živé paměti válka o nezávislost s jugoslávskou armádou z první poloviny 90. let. V historicky výbušném regionu pak mají vlády jednotlivých zemí často pocit, že každý vojenský krok souseda je primárně zaměřený právě proti jejich zájmům.

Francie zavede dobrovolnou vojenskou službu na deset měsíců
Emmanuel Macron při projevu o dobrovolné vojenské službě

Výběr redakce

Sněmovna bude schvalovat návrh státního rozpočtu

Minutu po minutěSněmovna bude schvalovat návrh státního rozpočtu

06:00Aktualizovánopřed 1 mminutou
Srovnání satelitních záběrů ukazuje následky leteckých úderů na Írán

Srovnání satelitních záběrů ukazuje následky leteckých úderů na Írán

před 42 mminutami
Pobírání superdávky nebude podmínkou pro dotaci z Nové zelené úsporám

Pobírání superdávky nebude podmínkou pro dotaci z Nové zelené úsporám

před 1 hhodinou
Z Blízkého východu jsou hlášeny další vzdušné útoky Izraele a Íránu

Z Blízkého východu jsou hlášeny další vzdušné útoky Izraele a Íránu

03:37Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Češi se mýtů o prospěšnosti alkoholu nevzdávají, ukazuje studie

VideoČeši se mýtů o prospěšnosti alkoholu nevzdávají, ukazuje studie

před 2 hhodinami
Nejméně šest lidí zahynulo při požáru autobusu ve Švýcarsku, uvádí média

Nejméně šest lidí zahynulo při požáru autobusu ve Švýcarsku, uvádí média

včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami
Zemětřesení a tsunami přinesly před patnácti lety do Japonska zkázu

Zemětřesení a tsunami přinesly před patnácti lety do Japonska zkázu

před 2 hhodinami
Alavité v Sýrii čelí pomstě za Asadovu éru

Alavité v Sýrii čelí pomstě za Asadovu éru

před 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Srovnání satelitních záběrů ukazuje následky leteckých úderů na Írán

Nadále pokračující společné vzdušné údery Izraele a USA vyřazují z provozu raketové základny i továrny související s vojenským průmyslem napříč Íránem. Jejich dopady zachycuje porovnání satelitních snímků. Útoky následují po úterním prohlášení amerického ministra obrany Petea Hegsetha, podle něhož Írán čekají nejintenzivnější údery od začátku ofenzivy.
před 42 mminutami

Z Blízkého východu jsou hlášeny další vzdušné útoky Izraele a Íránu

Izrael podnikl další vzdušné údery na íránské hlavní město Teherán a zaútočil i na Bejrút, kde zasáhl byt v centru. Izraelská armáda podle agentury AFP informovala o tom, že detekovala střely mířící z Íránu na Izrael. Íránské revoluční gardy uvedly, že podnikly vzdušné útoky na Izrael a americké základny v regionu. Saúdská Arábie oznámila, že zachytila balistické střely i drony, a Spojené arabské emiráty informovaly o snaze zlikvidovat íránský útok. U jejich pobřeží neznámý projektil zasáhl kontejnerovou loď.
03:37Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Chorvatsko obnovilo povinnou vojenskou službu

Po osmnácti letech se v Chorvatsku znovu hlásili do služby první branci. Povinnou vojenskou službu obnovila balkánská země kvůli zhoršené bezpečnostní situaci na východě Evropy. Zatímco naprostá většina chorvatských politiků změnu schvaluje, veřejnost zůstává rozdělená. Nějakou formu vojny zavedly už v deseti státech Severoatlantické aliance.
před 1 hhodinou

Nejméně šest lidí zahynulo při požáru autobusu ve Švýcarsku, uvádí média

Nejméně šest lidí zemřelo a další utrpěli zranění při požáru autobusu ve Švýcarsku, uvedly v úterý večer stanice BBC News a agentury AFP či DPA s odvoláním na místní policii. Incident se podle nich stal v obci Kerzers (francouzsky Chiètres), která se nachází asi 20 kilometrů západně od metropole Bernu. Požár mohl být založen úmyslně, uvedla policie podle AFP.
včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami

Zemětřesení a tsunami přinesly před patnácti lety do Japonska zkázu

Před patnácti lety postihlo severovýchod Japonska zemětřesení o síle 9,0 stupně Richterovy škály. Šlo o největší zaznamenané otřesy v historii země. Místy vyvolaly několikametrovou vlnu tsunami, která zničila stovky kilometrů východního pobřeží na největším japonském ostrově Honšú. Následkem byla i havárie jaderné elektrárny Fukušima.
před 2 hhodinami

Alavité v Sýrii čelí pomstě za Asadovu éru

Po změně režimu v Sýrii čelí alavitská menšina, privilegovaná v době vlády diktátora Bašára Asada, pronásledování i vraždám. Ženy pocházející z této komunity, které byly uneseny, řekly BBC, že je věznitelé ponižovali, bili a znásilňovali. Úřady podle nich odmítají případy řádně vyšetřit. Damašek tvrdí, že většina únosů byla falešná.
před 2 hhodinami

USA zničily šestnáct íránských minonosných lodí, uvedla americká armáda

Spojené státy v úterý u Hormuzského průlivu zlikvidovaly řadu íránských námořních plavidel, včetně 16 lodí schopných pokládat miny, oznámilo oblastní velitelství amerických ozbrojených sil (CENTCOM) na síti X. Americký prezident Donald Trump předtím uvedl, že USA v posledních hodinách zcela zničily deset neaktivních minonosných lodí. Oznámení přišlo po zprávách médií, že Írán začal klást miny v Hormuzském průlivu. Dronový útok zasáhl americké diplomatické zařízení v iráckém Bagdádu, informoval v noci na středu deník The Washington Post s odvoláním na svůj zdroj a interní americké varování.
včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami

USA a Izrael podnikají další útoky na Írán, podle svědků jsou dosud nejhorší

Pokračující izraelsko-americké útoky na Írán zabily podle dostupných informací desítky lidí. Izraelská armáda oznámila, že zahájila novou vlnu úderů na Teherán. Podle agentury AFP se ve městě ozývaly silné exploze. Stanice al-Džazíra píše, že útok na obytnou budovu ve východní části města zabil nejméně čtyřicet lidí, dalších pět lidí zahynulo ve městě Arák. Útoky přicházejí ve stejný den, kdy americký ministr obrany Pete Hegseth uvedl, že Írán čekají nejintenzivnější údery od začátku ofenzivy.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Načítání...