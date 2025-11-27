Francie zavede dobrovolnou vojenskou službu na deset měsíců

Francie od léta zavede desetiměsíční dobrovolnou vojenskou službu, která bude určena pro zájemce ve věku osmnácti a devatenácti let. Ve čtvrtek to v projevu na alpské vojenské základně ve Varces na jihovýchodě Francie oznámil francouzský prezident Emmanuel Macron. Zdůraznil, že dobrovolníci budou sloužit výhradně na území své vlasti včetně zámořských teritorií, zahraničních vojenských misí se tak účastnit nebudou.
„Nová národní služba vznikne postupně, a to od nadcházejícího léta,“ řekl Macron. Už dříve v letošním roce sdělil, že Francie chce nabídnout mladým Francouzům novou možnost dobrovolně sloužit v armádě. Základní vojenskou službu, kterou 68milionová Francie ukončila v roce 1996, ale obnovit nechce.
Francouzskou armádu nyní tvoří 200 tisíc příslušníků v aktivní službě a přes 40 tisíc záložníků, což z ní po Polsku činí druhé největší ozbrojené síly v Evropské unii, uvedla AP. Do roku 2030 pak země chce navýšit počet rezervistů na 100 tisíc.
Francie plánuje v nadcházejících dvou letech dodatečné výdaje na obranu ve výši 6,5 miliardy eur (157 miliard korun). V roce 2027 pak chce země investovat do armády 64 miliard eur (1,5 bilionu korun).
Dobrovolně-povinnou službu chystají v Německu
Na podobě nové vojenské služby se shodly nedávno i německé vládní strany. Odvody budou plošné, zákon stanoví i cíle počtů nových rekrutů. Pokud se jich nepodaří dosáhnout, budou moci poslanci Spolkového sněmu odhlasovat takzvanou „povinnou vojenskou službu z potřeby“.
Cílem nového zákona je zvýšit počet vojáků v armádě o více než 80 tisíc. V původním návrhu ministra obrany Borise Pistoriuse bylo, že všichni muži po dosažení věku osmnácti let budou muset vyplnit dotazník, ve kterém uvedou, zda mají zájem sloužit v armádě. Vhodné kandidáty by si pak vojsko mělo pozvat k odvodní prohlídce. Rozhodnutí o vstupu do vojenské služby by mělo být ale nadále dobrovolné.