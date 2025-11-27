Důležité
Evropská komise schválila opatření pro stabilizaci cen emisních povolenek ETS 2 Zobrazit

Francie zavede dobrovolnou vojenskou službu na deset měsíců


před 54 mminutami|Zdroj: ČTK

Francie od léta zavede desetiměsíční dobrovolnou vojenskou službu, která bude určena pro zájemce ve věku osmnácti a devatenácti let. Ve čtvrtek to v projevu na alpské vojenské základně ve Varces na jihovýchodě Francie oznámil francouzský prezident Emmanuel Macron. Zdůraznil, že dobrovolníci budou sloužit výhradně na území své vlasti včetně zámořských teritorií, zahraničních vojenských misí se tak účastnit nebudou.

„Nová národní služba vznikne postupně, a to od nadcházejícího léta,“ řekl Macron. Už dříve v letošním roce sdělil, že Francie chce nabídnout mladým Francouzům novou možnost dobrovolně sloužit v armádě. Základní vojenskou službu, kterou 68milionová Francie ukončila v roce 1996, ale obnovit nechce.

Francouzskou armádu nyní tvoří 200 tisíc příslušníků v aktivní službě a přes 40 tisíc záložníků, což z ní po Polsku činí druhé největší ozbrojené síly v Evropské unii, uvedla AP. Do roku 2030 pak země chce navýšit počet rezervistů na 100 tisíc.

Francie plánuje v nadcházejících dvou letech dodatečné výdaje na obranu ve výši 6,5 miliardy eur (157 miliard korun). V roce 2027 pak chce země investovat do armády 64 miliard eur (1,5 bilionu korun).

Dobrovolně-povinnou službu chystají v Německu

Na podobě nové vojenské služby se shodly nedávno i německé vládní strany. Odvody budou plošné, zákon stanoví i cíle počtů nových rekrutů. Pokud se jich nepodaří dosáhnout, budou moci poslanci Spolkového sněmu odhlasovat takzvanou „povinnou vojenskou službu z potřeby“.

Cílem nového zákona je zvýšit počet vojáků v armádě o více než 80 tisíc. V původním návrhu ministra obrany Borise Pistoriuse bylo, že všichni muži po dosažení věku osmnácti let budou muset vyplnit dotazník, ve kterém uvedou, zda mají zájem sloužit v armádě. Vhodné kandidáty by si pak vojsko mělo pozvat k odvodní prohlídce. Rozhodnutí o vstupu do vojenské služby by mělo být ale nadále dobrovolné.

Německá vláda se shodla na plošných odvodech i možné povinné službě
Příslušníci německé armády

Výběr redakce

EK schválila opatření pro stabilizaci cen emisních povolenek ETS 2

EK schválila opatření pro stabilizaci cen emisních povolenek ETS 2

před 4 mminutami
Obětí požáru v Hongkongu je už přes šedesát

Obětí požáru v Hongkongu je už přes šedesát

10:53Aktualizovánopřed 6 mminutami
Povodně v Thajsku mají přes osmdesát obětí

Povodně v Thajsku mají přes osmdesát obětí

11:12Aktualizovánopřed 51 mminutami
Francie zavede dobrovolnou vojenskou službu na deset měsíců

Francie zavede dobrovolnou vojenskou službu na deset měsíců

před 54 mminutami
Transatlantické fórum NATO bude bez českých poslanců, opozice protestuje

Transatlantické fórum NATO bude bez českých poslanců, opozice protestuje

před 1 hhodinou
Odvolací soud vrátil žalobu SPD na ministerstvo vnitra k novému projednání

Odvolací soud vrátil žalobu SPD na ministerstvo vnitra k novému projednání

před 1 hhodinou
V bojích na Ukrajině zemřel sedmadvacetiletý Čech

V bojích na Ukrajině zemřel sedmadvacetiletý Čech

před 2 hhodinami
Muž podezřelý z útoku na gardisty spolupracoval s CIA v Afghánistánu

Muž podezřelý z útoku na gardisty spolupracoval s CIA v Afghánistánu

09:23Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

EK schválila opatření pro stabilizaci cen emisních povolenek ETS 2

Evropská komise schválila návrh opatření, které má stabilizovat cenu emisní povolenky v systému ETS 2 a zabránit tak dopadům na domácnosti i firmy. Konkrétně jde o změnu týkající se takzvaného stabilizačního mechanismu MSR, jehož cílem je udržovat rovnováhu na trhu s povolenkami a zabránit extrémním výkyvům jejich cen.
před 4 mminutami

Obětí požáru v Hongkongu je už přes šedesát

Obrovský požár, který stále hoří v hongkongském bytovém komplexu, si už vyžádal 65 životů, dalších více než dvě stě lidí je ještě pohřešovaných. Oheň mohl být způsoben „hrubou nedbalostí“ stavební firmy, která použila nebezpečné materiály, uvedla ve čtvrtek policie.
10:53Aktualizovánopřed 6 mminutami

Moskva uzavře poslední polský konzulát

Ruské ministerstvo zahraničí oznámilo Polsku, že ke konci roku uzavře jeho konzulát v Irkutsku. Má to být odveta za rozhodnutí Varšavy uzavřít ruský konzulát v Gdaňsku. Polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski o uzavření ruského diplomatického úřadu rozhodl v reakci na nedávnou sabotáž na polské železnici, ze které Varšava viní Moskvu. Ta svou účast na diverzi popřela.
11:21Aktualizovánopřed 45 mminutami

Povodně v Thajsku mají přes osmdesát obětí

Počet obětí povodní v jižním Thajsku se zvýšil na více než osmdesát, uvedla agentura AP s odkazem na úřady. Podle ministerstva bylo záplavami postiženo přibližně milion domácností a více než tři miliony lidí. Sousední Malajsie hlásí podle Reuters dvě oběti. S extrémním počasím se potýká také indonéský ostrov Sumatra, podle serveru Independent je 49 mrtvých a dalších 67 lidí se pohřešuje.
11:12Aktualizovánopřed 51 mminutami

Francie zavede dobrovolnou vojenskou službu na deset měsíců

Francie od léta zavede desetiměsíční dobrovolnou vojenskou službu, která bude určena pro zájemce ve věku osmnácti a devatenácti let. Ve čtvrtek to v projevu na alpské vojenské základně ve Varces na jihovýchodě Francie oznámil francouzský prezident Emmanuel Macron. Zdůraznil, že dobrovolníci budou sloužit výhradně na území své vlasti včetně zámořských teritorií, zahraničních vojenských misí se tak účastnit nebudou.
před 54 mminutami

Ruský soud udělil doživotní tresty za útok na Krymský most

Doživotní tresty vězení udělil ruský soud osmi mužům za jejich údajný podíl na bombovém útoku, který v říjnu 2022 vážně poničil Krymský most spojující okupovaný poloostrov s ruskou pevninou. Informovala o tom ruská státní tisková agentura TASS. Devatenáct kilometrů dlouhá silniční a železniční stavba, jejíž provoz v roce 2018 zahájil ruský prezident Vladimir Putin, symbolizuje podle agentur Reuters a AFP protiprávní anexi Krymu Ruskem v roce 2014.
před 2 hhodinami

V bojích na Ukrajině zemřel sedmadvacetiletý Čech

V bojích na Ukrajině zahynul sedmadvacetiletý Čech, informovala škola v Uherském Hradišti, kde mladík dříve studoval. Podle dostupných informací jde o pátého českého občana, který padl v bojích na území Ruskem napadené země.
před 2 hhodinami

Muž podezřelý z útoku na gardisty spolupracoval s CIA v Afghánistánu

Afghánec podezřelý z postřelení dvou gardistů nedaleko Bílého domu spolupracoval v Afghánistánu s americkou vládou včetně CIA, oznámil podle televize Fox News ředitel CIA John Ratcliffe. Dodal, že nyní byl devětadvacetiletý muž příslušníkem partnerské síly v Kandaháru. Do USA přišel v rámci programu exprezidenta Joea Bidena. Jeho vláda nechala do Spojených států evakuovat desítky tisíc Afghánců po stažení amerických vojáků z Afghánistánu.
09:23Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Načítání...