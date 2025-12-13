Řidiče v Praze čekají další omezení


Praha investuje příští rok do dopravy zhruba 10,5 miliardy korun. Jde o nejvýraznější položku v rozpočtu hlavního města. Nejvíc peněz spolkne trasa metra D, vzniknou ale i nové tramvajové tratě či mosty. Pro řidiče to bude znamenat další omezení.

Praha investuje příští rok do dopravy zhruba 10,5 miliardy korun. Jde o nejvýraznější položku v rozpočtu hlavního města. Nejvíc peněz spolkne trasa metra D, vzniknou ale i nové tramvajové tratě či mosty. Pro řidiče to bude znamenat další omezení.
PŘEHLEDNĚ: Změny v regionální dopravě s novými jízdními řády

S novými jízdními řády čeká cestující od neděle 14. prosince v krajích řada novinek. Dopravci zpravidla přidávají spoje, upravují návaznost spojení či nasazují modernější vozidla. Některé regiony zdražují či zavádějí nové typy jízdného.
před 13 hhodinami

Jedna z poškozených lokomotiv po nehodě na Českobudějovicku skončí nejspíš ve šrotu

Poškozené vlaky po železniční nehodě u Zlivi na Českobudějovicku z 20. listopadu jsou po komisní prohlídce. Podle prvních závěrů půjde zničená zastaralá lokomotiva rychlíku pravděpodobně do šrotu, tento typ stroje má už i tak z trati do dvou let zmizet. O opravě RegioPanteru, který byl v provozu teprve tři roky, České dráhy teprve rozhodnou. Škody se podle odhadu komisařů pohybují kolem 65 milionů korun. Vyšetřování nehody stále pokračuje. Několik zdrojů teď naznačuje, že se vyšetřovatelé zabývají verzí, podle které za nehodou nebylo jen lidské selhání.
včera v 20:40

Kamion, z něhož se vysypaly klády na dálnici, byl přetížený o 13 tun

Nákladní vozidlo s kulatinami, které zapříčinilo čtvrteční tragickou nehodu na dálnici D56 u Ostravy, bylo přetížené. Náklad byl těžší zhruba o 13 tun, uvedla v pátek policie. Šedesátiletý muž, který při nehodě utrpěl vážná zranění, v nemocnici zemřel. Policie proto nyní případ vyšetřuje jako usmrcení z nedbalosti.
včeraAktualizovánovčera v 18:25

Primátor Olomouce Žbánek rezignoval kvůli zvolení poslancem. Nahradí ho Ferancová

Olomoucký primátor a poslanec Miroslav Žbánek (ANO) v pátek kvůli svému říjnovému zvolení do sněmovny složil funkci v čele stotisícového města. Z postu odejde k 31. prosinci. Novou primátorkou zastupitelstvo zvolilo dosavadní Žbánkovu náměstkyni Miroslavu Ferancovou (ANO), funkce se ujme 1. ledna. Stane se první primátorkou v historii Olomouce.
včeraAktualizovánovčera v 14:50

Na řece Opavě chtějí vodohospodáři nové protipovodňové zábrany

Na řece Opavě by měla mezi plánovanou přehradou Nové Heřminovy a městem Krnovem vyrůst nová protipovodňová opatření. Tři úseky, na kterých vzniknou, představil státní podnik Povodí Odry. Nejvíce jich je plánováno v obci Brantice. Návrh už vodohospodáři projednali s místními obyvateli a od příštího roku chtějí zahájit přípravu výkupů pozemků. Opatření by měla vyjít na dvě miliardy korun.
včera v 11:43

Města stěhují kvůli novele novoroční ohňostroje. Někde i jen o pár metrů

Některá města zrušila klasické novoroční podvečerní ohňostroje a nahradila je například videomappingem nebo opékáním buřtů. Jinde pouze radnice mění místa konání, aby vyhověly novým pravidlům platným od prosince. Třeba v Dobřanech v Plzeňském kraji nebo v Karviné v Moravskoslezském kraji stačilo posunout odpaliště o pár desítek metrů.
včera v 06:30

Menší porodnice se přetahují o rodičky ve snaze zachránit provoz

Některé menší porodnice se snaží zaujmout a přitáhnout budoucí matky právě k sobě. Tím by přibrzdily pokles počtu „svých“ novorozenců a udržely si šance na zachování provozu. Zkoušejí to i v Českém Krumlově, kde počet narozených dětí za poslední čtyři roky klesl o třetinu. Nemocnice proto nyní lákala budoucí rodičky prohlídkou všech prostor porodnice, včetně novorozeneckého koutku. V Česku skončily porodnice ve Stodu (2023), v Ivančicích (2024) a Prachaticích (2025). S koncem roku přibude na seznam i ta v Rychnově nad Kněžnou.
11. 12. 2025
