Dodávky elektřiny v Záporožské oblasti se podařilo obnovit


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Rusko podniklo v noci na čtvrtek další rozsáhlý útok na ukrajinskou energetiku, nejvíce utrpěly Dněpropetrovská a Záporožská oblast, uvedl tamní ministr Artem Nekrasov. Oba regiony se dle něj ocitly téměř zcela bez elektřiny, k ránu zůstávalo bez proudu asi 800 tisíc spotřebitelů v Dněpropetrovské oblasti. Podle vicepremiéra Oleksije Kuleby je v regionu přes milion odběratelů bez vody a tepla. V Záporožské oblasti se podařilo zásobování elektřinou obnovit, píše Ukrinform.

Města v regionech měla problémy se zásobováním vodou a teplem i s mobilním signálem, upozornila na ruskojazyčném webu stanice BBC. Kritická infrastruktura, například nemocnice, musely přejít na záložní napájení. Teploty v Záporožské a Dněpropetrovské oblasti jsou v současné době nad nulou, podotkla BBC.

V Dněpropetrovské oblasti se ocitlo bez proudu také osm šachet, všichni pracovníci se dostali na povrch, informoval úřadující ministr energetiky Nekrasov podle webu resortu.

Dvě ukrajinské oblasti jsou po ruských útocích téměř bez proudu
Pohled na ukrajinské město Záporoží, které se po ruském útoku ocitlo bez proudu

Energetici se snaží dodávky elektřiny obnovit. „Objekty sociální a kritické infrastruktury jsou částečně napájeny,“ dodal ráno Nekrasov s odkazem na Dněpropetrovskou oblast. V regionu pokračují opravy, které obnovují dodávky tepla a vody pro více než milion odběratelů, napsal mezitím na telegramu vicepremiér Oleksij Kuleba.

V Záporožské oblasti se během noci podařilo zásobování proudem obnovit, úřady nicméně podle serveru RBK-Ukrajina prosí obyvatele, aby omezili používání výkonných domácích spotřebičů a pomohli tak předejít dalším výpadkům proudu, jelikož situace v energetické soustavě zůstává složitá.

Stanice nezlomnosti jsou přeplněné

Ukrajinská železnice Ukrzaliznycja mezitím obnovila do standardního režimu vlakovou dopravu v Záporoží, zatímco v Dnipru jsou využívány záložní dieselové lokomotivy, píše Ukrinform. „Vlakové stanice v Dnipru a Dněpropetrovské oblasti jsou napájeny z generátorů a stanice nezlomnosti jsou přeplněné, ale je zde dostatek energie a čaje pro všechny,“ informovala Ukrzaliznycja.

Takzvané stanice nezlomnosti ukrajinské úřady začaly provozovat v roce 2022, kdy země začala čelit v zimě kvůli ruským útokům rozsáhlým výpadkům v dodávkách elektřiny, topení a vody. Lidé se v nich mohou ohřát, nabít si mobilní telefony či se občerstvit.

Ruský úder na kyjevskou kliniku zabil nejméně jednoho člověka
Kyjevská soukromá klinika zasažená ruským leteckým úderem

Noční útoky

Rusko v noci na Ukrajinu zaútočilo 97 bezpilotními letouny, oznámilo ukrajinské letectvo, podle něhož se protivzdušné obraně podařilo zneškodnit sedmdesát nepřátelských dronů. Dalších 27 útočných letounů zasáhlo třináct míst, dodaly vzdušné síly bez podrobností.

Ministerstvo obrany v Moskvě podle státní agentury TASS tvrdí, že ruská armáda při svém útoku poškodila ukrajinské energetické objekty a přístavní infrastrukturu, které jsou podle jeho tvrzení „využívány v zájmu ukrajinských ozbrojených sil a vojensko-průmyslového komplexu“.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že ruské útoky na energetiku a infrastrukturu, kvůli kterým se lidé ocitají v zimě bez elektřiny a tepla, nemají žádné vojenské odůvodnění. „Je důležité, aby naši partneři po celém světě reagovali na toto úmyslné trýznění našich lidí Ruskem,“ uvedl Zelenskyj, podle něhož se Moskva tímto způsobem snaží Ukrajinu zlomit.

„Diplomatická jednání nemohou být záminkou pro zpomalení dodávek systémů protivzdušné obrany a vybavení, které pomáhá chránit životy,“ doplnil Zelenskyj.

Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že sestřelilo 86 ukrajinských dronů nad ruskými regiony, anektovaným ukrajinským poloostrovem Krym a Černým i Azovským mořem. Moskva obvykle neuvádí celkový rozsah ukrajinských vzdušných útoků, ale pouze sestřelené drony, neinformuje ani o škodách nebo obětech.

O určitých škodách a případně o zraněných či zabitých civilistech se zpravidla zmiňují ruští regionální činitelé.

Kyjev cílí na průmyslová zařízení

Ukrajina se již téměř čtyři roky brání plnohodnotné ruské agresi a součástí bojů jsou i vzdušné údery obou stran. Moskva v souvislosti se zimním obdobím opět zintenzivnila údery na ukrajinskou energetickou infrastrukturu.

Ukrajinské údery se v posledních měsících stále častěji zaměřují vedle ruských vojenských cílů také na energetická a průmyslová zařízení. Kyjev uvádí, že tak chce omezit bojeschopnost Ruska a oslabit jeho možnosti financovat válku penězi z prodeje ropy a plynu.

Načítání...

Výběr redakce

Pavel se ohradil vůči Macinkovi. Zpochybňování ústavních soudců je faul, řekl

Pavel se ohradil vůči Macinkovi. Zpochybňování ústavních soudců je faul, řekl

před 10 mminutami
Česko a Slovensko obnoví mezivládní konzultace

Česko a Slovensko obnoví mezivládní konzultace

03:26Aktualizovánopřed 20 mminutami
Za vraždu dvou žen v Hradci Králové soud potvrdil mladistvému devět let vězení

Za vraždu dvou žen v Hradci Králové soud potvrdil mladistvému devět let vězení

11:05Aktualizovánopřed 52 mminutami
Dodávky elektřiny v Záporožské oblasti se podařilo obnovit

Dodávky elektřiny v Záporožské oblasti se podařilo obnovit

před 1 hhodinou
Imigrační agent v Minneapolisu zastřelil ženu, starosta odmítá slova o sebeobraně

Imigrační agent v Minneapolisu zastřelil ženu, starosta odmítá slova o sebeobraně

včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami
Průmyslová výroba v listopadu meziročně rostla nejrychleji za tři roky, stavebnictví zpomalilo

Průmyslová výroba v listopadu meziročně rostla nejrychleji za tři roky, stavebnictví zpomalilo

11:12Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Trump očekává, že USA budou Venezuelu spravovat po řadu let

Trump očekává, že USA budou Venezuelu spravovat po řadu let

před 2 hhodinami
Trump nařídil, aby USA opustily desítky mezinárodních organizací

Trump nařídil, aby USA opustily desítky mezinárodních organizací

01:05Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Spor o Jihočínské moře se přelil do seriálu. Vietnam zakázal romanci na Netflixu

Netflix stáhl čínský seriál ze své vietnamské platformy. Učinil tak poté, co Hanoj vznesla námitku proti epizodě, v níž se objevila mapa se spornými územními nároky v Jihočínském moři. Sporná mapa se už dříve stala důvodem pro zákaz uvádění seriálu či filmu ve Vietnamu.
před 12 mminutami

Česko a Slovensko obnoví mezivládní konzultace

Česko a Slovensko obnoví mezivládní konzultace, nejbližší společné jednání vlád obou zemí bude v Česku, řekl slovenský premiér Robert Fico (Smer) po schůzce s českým premiérem Andrejem Babišem (ANO), který ve čtvrtek přijel do Bratislavy na oficiální návštěvu Slovenska. Babiš dodal, že jednání vlád by se mělo konat 31. března. Český premiér nyní jedná se slovenským prezidentem Peterem Pellegrinim.
03:26Aktualizovánopřed 20 mminutami

Dodávky elektřiny v Záporožské oblasti se podařilo obnovit

Rusko podniklo v noci na čtvrtek další rozsáhlý útok na ukrajinskou energetiku, nejvíce utrpěly Dněpropetrovská a Záporožská oblast, uvedl tamní ministr Artem Nekrasov. Oba regiony se dle něj ocitly téměř zcela bez elektřiny, k ránu zůstávalo bez proudu asi 800 tisíc spotřebitelů v Dněpropetrovské oblasti. Podle vicepremiéra Oleksije Kuleby je v regionu přes milion odběratelů bez vody a tepla. V Záporožské oblasti se podařilo zásobování elektřinou obnovit, píše Ukrinform.
před 1 hhodinou

Imigrační agent v Minneapolisu zastřelil ženu, starosta odmítá slova o sebeobraně

Imigrační agent zastřelil v americkém Minneapolisu ženu. Ministerstvo vnitřní bezpečnosti tvrdí, že agent Úřadu pro imigraci a cla (ICE) střílel v sebeobraně. Starosta Minneapolisu Jacob Frey tvrzení ale zpochybňuje s odkazem na video z incidentu, který se stal v rámci nové série protiimigračních razií, jež ve velkých městech nařídil americký prezident Donald Trump. Frey také vyjádřil přesvědčení, že imigrační agenti způsobují chaos, a požádal, aby opustili město.
včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami

Trump očekává, že USA budou Venezuelu spravovat po řadu let

Americký prezident Donald Trump očekává, že Spojené státy budou Venezuelu spravovat a získávat ropu z jejích rozsáhlých zásob po řadu let. Šéf Bílého domu to prohlásil v rozhovoru s deníkem The New York Times (NYT). Prozatímní vláda Venezuely podle Trumpa poskytuje Spojeným státům vše, co považují za nutné.
před 2 hhodinami

V Utahu předepisuje léky AI místo lékaře. Experti varují před chybami

Místo, aby léky předepisoval člověk, kterému to bere spoustu času, postará se o to umělá inteligence. Tohle je nyní možné na jediném místě světa, v Utahu. Experiment vzbuzuje naději na omezení byrokracie, ale současně vyvolává obavy z omylů nelidské „inteligence“.
před 3 hhodinami

Trump nařídil, aby USA opustily desítky mezinárodních organizací

Americký prezident Donald Trump vydal příkaz k tomu, aby Spojené státy opustily 66 mezinárodních organizací, které podle jeho administrativy „neslouží americkým zájmům“. Na síti X to oznámil Bílý dům. V příspěvku bez dalších podrobností uvedl, že jde o 35 organizací nespadajících pod OSN a 31 agentur OSN. Agentura AFP napsala, že zásadní je chystané americké odstoupení od Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC), která položila základ pro celosvětová jednání o klimatických změnách a opatřeních proti nim.
01:05Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Venezuelské úřady hovoří o stovce mrtvých po americkém sobotním úderu

Venezuelský ministr vnitra Diosdado Cabello prohlásil, že při sobotním americkém útoku v zemi přišlo o život sto lidí. Agentura Reuters podotkla, že je to poprvé, co venezuelské úřady informovaly o počtu zabitých. Spojené státy o víkendu při úderu v Caracasu zajaly tamního autoritáře Nicoláse Madura a jeho manželku Cilii Floresovou.
03:01Aktualizovánopřed 11 hhodinami
Načítání...