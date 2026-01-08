Dodávky elektřiny v Záporožské oblasti se podařilo obnovit

Rusko podniklo v noci na čtvrtek další rozsáhlý útok na ukrajinskou energetiku, nejvíce utrpěly Dněpropetrovská a Záporožská oblast, uvedl tamní ministr Artem Nekrasov. Oba regiony se dle něj ocitly téměř zcela bez elektřiny, k ránu zůstávalo bez proudu asi 800 tisíc spotřebitelů v Dněpropetrovské oblasti. Podle vicepremiéra Oleksije Kuleby je v regionu přes milion odběratelů bez vody a tepla. V Záporožské oblasti se podařilo zásobování elektřinou obnovit, píše Ukrinform.
Města v regionech měla problémy se zásobováním vodou a teplem i s mobilním signálem, upozornila na ruskojazyčném webu stanice BBC. Kritická infrastruktura, například nemocnice, musely přejít na záložní napájení. Teploty v Záporožské a Dněpropetrovské oblasti jsou v současné době nad nulou, podotkla BBC.
V Dněpropetrovské oblasti se ocitlo bez proudu také osm šachet, všichni pracovníci se dostali na povrch, informoval úřadující ministr energetiky Nekrasov podle webu resortu.
Energetici se snaží dodávky elektřiny obnovit. „Objekty sociální a kritické infrastruktury jsou částečně napájeny,“ dodal ráno Nekrasov s odkazem na Dněpropetrovskou oblast. V regionu pokračují opravy, které obnovují dodávky tepla a vody pro více než milion odběratelů, napsal mezitím na telegramu vicepremiér Oleksij Kuleba.
V Záporožské oblasti se během noci podařilo zásobování proudem obnovit, úřady nicméně podle serveru RBK-Ukrajina prosí obyvatele, aby omezili používání výkonných domácích spotřebičů a pomohli tak předejít dalším výpadkům proudu, jelikož situace v energetické soustavě zůstává složitá.
Stanice nezlomnosti jsou přeplněné
Ukrajinská železnice Ukrzaliznycja mezitím obnovila do standardního režimu vlakovou dopravu v Záporoží, zatímco v Dnipru jsou využívány záložní dieselové lokomotivy, píše Ukrinform. „Vlakové stanice v Dnipru a Dněpropetrovské oblasti jsou napájeny z generátorů a stanice nezlomnosti jsou přeplněné, ale je zde dostatek energie a čaje pro všechny,“ informovala Ukrzaliznycja.
Takzvané stanice nezlomnosti ukrajinské úřady začaly provozovat v roce 2022, kdy země začala čelit v zimě kvůli ruským útokům rozsáhlým výpadkům v dodávkách elektřiny, topení a vody. Lidé se v nich mohou ohřát, nabít si mobilní telefony či se občerstvit.
Noční útoky
Rusko v noci na Ukrajinu zaútočilo 97 bezpilotními letouny, oznámilo ukrajinské letectvo, podle něhož se protivzdušné obraně podařilo zneškodnit sedmdesát nepřátelských dronů. Dalších 27 útočných letounů zasáhlo třináct míst, dodaly vzdušné síly bez podrobností.
Ministerstvo obrany v Moskvě podle státní agentury TASS tvrdí, že ruská armáda při svém útoku poškodila ukrajinské energetické objekty a přístavní infrastrukturu, které jsou podle jeho tvrzení „využívány v zájmu ukrajinských ozbrojených sil a vojensko-průmyslového komplexu“.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že ruské útoky na energetiku a infrastrukturu, kvůli kterým se lidé ocitají v zimě bez elektřiny a tepla, nemají žádné vojenské odůvodnění. „Je důležité, aby naši partneři po celém světě reagovali na toto úmyslné trýznění našich lidí Ruskem,“ uvedl Zelenskyj, podle něhož se Moskva tímto způsobem snaží Ukrajinu zlomit.
„Diplomatická jednání nemohou být záminkou pro zpomalení dodávek systémů protivzdušné obrany a vybavení, které pomáhá chránit životy,“ doplnil Zelenskyj.
Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že sestřelilo 86 ukrajinských dronů nad ruskými regiony, anektovaným ukrajinským poloostrovem Krym a Černým i Azovským mořem. Moskva obvykle neuvádí celkový rozsah ukrajinských vzdušných útoků, ale pouze sestřelené drony, neinformuje ani o škodách nebo obětech.
O určitých škodách a případně o zraněných či zabitých civilistech se zpravidla zmiňují ruští regionální činitelé.
Kyjev cílí na průmyslová zařízení
Ukrajina se již téměř čtyři roky brání plnohodnotné ruské agresi a součástí bojů jsou i vzdušné údery obou stran. Moskva v souvislosti se zimním obdobím opět zintenzivnila údery na ukrajinskou energetickou infrastrukturu.
Ukrajinské údery se v posledních měsících stále častěji zaměřují vedle ruských vojenských cílů také na energetická a průmyslová zařízení. Kyjev uvádí, že tak chce omezit bojeschopnost Ruska a oslabit jeho možnosti financovat válku penězi z prodeje ropy a plynu.
