Dvě ukrajinské oblasti jsou po ruských útocích téměř bez proudu


před 32 mminutami|Zdroj: ČTK

Po ruských útocích jsou téměř úplně přerušeny dodávky elektřiny v Dněpropetrovské a Záporožské oblasti na Ukrajině. Oznámilo to ukrajinské ministerstvo energetiky. Invazní jednotky udeřily také na přístavy v Oděské oblasti, útok si vyžádal dvě oběti. Osm raněných je po ruském náletu i ve městě Kryvyj Rih, uvedl starosta Oleksandr Vilkul. Stav dvou raněných označil za vážný.

„Dnes (ve středu, pozn. red.) večer ruská armáda podnikla další útok na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. V jeho důsledku jsou téměř úplně přerušeny dodávky elektřiny v Dněpropetrovské a Záporožské oblasti,“ informovalo ministerstvo energetiky na telegramu. Dodalo, že objekty kritické infrastruktury fungují díky záložním zdrojům a že opravárenské čety s odhadem a opravou škod začnou, jakmile to dovolí bezpečnostní situace.

Ruský úder na kyjevskou kliniku zabil nejméně jednoho člověka
Kyjevská soukromá klinika zasažená ruským leteckým úderem

Ve středu večer městem Dnipro po ruském útoku otřásl výbuch a části města se ocitly bez dodávek vody a elektřiny. Veřejnoprávní televize Suspilne s odvoláním na obyvatele informovala, že se zastavilo metro a jeho zaměstnanci vyváděli cestující na povrch, protože přestaly fungovat eskalátory. Telegramové kanály věnující se dění v Dněpropetrovské oblasti hlásily problémy s dodávkami elektřiny také v Kryvém Rihu. V důsledku útoku byly v regionu zrušeny některé příměstské vlakové spoje, uvedl ruskojazyčný servis BBC.

Na průmyslové město Kryvyj Rih podnikly ruské jednotky kombinovaný útok drony a raketami. Zasáhly jeden z podniků, na několika místech ve městě vypukly požáry. Osm raněných je v péči lékařů, jeden z těžce raněných byl operován a druhý operaci právě podstupuje. Mezitím se podařilo obnovit dodávky vody a tepla, upřesnil starosta města Oleksandr Vilkul. Pozdě večer se pak ve městě znovu ozvaly výbuchy.

Úplný blackout hrozí kvůli ruským útokům polovině Ukrajiny, píše WP
Kyjev během výpadku proudu způsobeného ruským náletem (16. prosince 2025)

Ruské údery na ukrajinské přístavy

Rusové rovněž zaútočili na dva přístavy v Oděské oblasti. Poškodili přístavní zařízení a nádrže s rostlinným olejem, uvedl na telegramu vicepremiér Oleksij Kuleba.

Rusko loni podniklo 96 útoků na přístavy v Oděské oblasti, zatímco o rok dříve bylo těchto útoků 36, napsala agentura Reuters s odvoláním na ukrajinské úřady a dodala, že terčem nynějšího útoku se staly přístavy Čornomorsk a Pivdenne, představující klíčové tepny ukrajinského vývozu zemědělských komodit.

Rusko při útoku na Oděskou oblast zranilo šest lidí včetně dětí
Následky ruského útoku na Oděsu (31. 12. 2025)

„Toto je další útok teroristické země na přístavní infrastrukturu, která se podílí na zajišťování potravinové bezpečnosti světa. Rusko se záměrně snaží podkopat ekonomiku a zničit námořní logistiku,“ podotkl vicepremiér Kuleba.

Rusko v posledních týdnech opakovaně útočilo na ukrajinské přístavy, ve kterých zasáhlo i zahraniční plavidla. Stalo se tak poté, co ruský vládce Vladimir Putin prohlásil, že Ukrajinu odřízne od moře jako odvetu za ukrajinské útoky na prázdné tankery z takzvané stínové flotily plující pro ropu do ruských přístavů. Kyjev se již dlouho snaží omezit tento zdroj příjmů pro financování ruské války proti Ukrajině, připomněl Reuters.

Ruské útoky na Oděsu podle Kyjeva zasáhly loď pod slovenskou vlajkou
Následky ruského útoku dronů v Oděské oblasti

