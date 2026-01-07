Dvě ukrajinské oblasti jsou po ruských útocích téměř bez proudu

Po ruských útocích jsou téměř úplně přerušeny dodávky elektřiny v Dněpropetrovské a Záporožské oblasti na Ukrajině. Oznámilo to ukrajinské ministerstvo energetiky. Invazní jednotky udeřily také na přístavy v Oděské oblasti, útok si vyžádal dvě oběti. Osm raněných je po ruském náletu i ve městě Kryvyj Rih, uvedl starosta Oleksandr Vilkul. Stav dvou raněných označil za vážný.
„Dnes (ve středu, pozn. red.) večer ruská armáda podnikla další útok na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. V jeho důsledku jsou téměř úplně přerušeny dodávky elektřiny v Dněpropetrovské a Záporožské oblasti,“ informovalo ministerstvo energetiky na telegramu. Dodalo, že objekty kritické infrastruktury fungují díky záložním zdrojům a že opravárenské čety s odhadem a opravou škod začnou, jakmile to dovolí bezpečnostní situace.
Ve středu večer městem Dnipro po ruském útoku otřásl výbuch a části města se ocitly bez dodávek vody a elektřiny. Veřejnoprávní televize Suspilne s odvoláním na obyvatele informovala, že se zastavilo metro a jeho zaměstnanci vyváděli cestující na povrch, protože přestaly fungovat eskalátory. Telegramové kanály věnující se dění v Dněpropetrovské oblasti hlásily problémy s dodávkami elektřiny také v Kryvém Rihu. V důsledku útoku byly v regionu zrušeny některé příměstské vlakové spoje, uvedl ruskojazyčný servis BBC.
Na průmyslové město Kryvyj Rih podnikly ruské jednotky kombinovaný útok drony a raketami. Zasáhly jeden z podniků, na několika místech ve městě vypukly požáry. Osm raněných je v péči lékařů, jeden z těžce raněných byl operován a druhý operaci právě podstupuje. Mezitím se podařilo obnovit dodávky vody a tepla, upřesnil starosta města Oleksandr Vilkul. Pozdě večer se pak ve městě znovu ozvaly výbuchy.
Ruské údery na ukrajinské přístavy
Rusové rovněž zaútočili na dva přístavy v Oděské oblasti. Poškodili přístavní zařízení a nádrže s rostlinným olejem, uvedl na telegramu vicepremiér Oleksij Kuleba.
Rusko loni podniklo 96 útoků na přístavy v Oděské oblasti, zatímco o rok dříve bylo těchto útoků 36, napsala agentura Reuters s odvoláním na ukrajinské úřady a dodala, že terčem nynějšího útoku se staly přístavy Čornomorsk a Pivdenne, představující klíčové tepny ukrajinského vývozu zemědělských komodit.
„Toto je další útok teroristické země na přístavní infrastrukturu, která se podílí na zajišťování potravinové bezpečnosti světa. Rusko se záměrně snaží podkopat ekonomiku a zničit námořní logistiku,“ podotkl vicepremiér Kuleba.
Rusko v posledních týdnech opakovaně útočilo na ukrajinské přístavy, ve kterých zasáhlo i zahraniční plavidla. Stalo se tak poté, co ruský vládce Vladimir Putin prohlásil, že Ukrajinu odřízne od moře jako odvetu za ukrajinské útoky na prázdné tankery z takzvané stínové flotily plující pro ropu do ruských přístavů. Kyjev se již dlouho snaží omezit tento zdroj příjmů pro financování ruské války proti Ukrajině, připomněl Reuters.