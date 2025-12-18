Úplný blackout hrozí kvůli ruským útokům polovině Ukrajiny, píše WP


před 54 mminutami|Zdroj: Washington Post, Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda

Letošní ruské útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu jsou výrazně horší než v předchozích letech a napadené zemi hrozí, že by o dodávky proudu mohla přijít celá její východní část i Kyjev. Píše to list The Washington Post (WP). Intenzivnější než kdy jindy jsou rovněž ruské údery na ukrajinskou železniční síť, uvádí stanice Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL), podle níž se tak Moskva snaží ochromit ukrajinskou logistiku.

Vlna masivních ruských útoků tlačí ukrajinskou energetickou síť na pokraj kolapsu, uvádějí podle WP evropští či ukrajinští představitelé a analytici obeznámení se situací. Série ruských dronových a raketových útoků zaměřených na energetickou infrastrukturu začala v říjnu a od té doby způsobila po celé Ukrajině velké výpadky proudu.

Například v Kyjevě tráví už teď obyvatelé bez proudu až šestnáct hodin denně a tamní firmy fungují převážně díky generátorům.

Rusko pokračuje v ničení ukrajinské energetiky, zasáhlo i hráz přehrady
Fotografie zveřejněná starostou Kremenčuku Vitalijem Maleckým

Zdroje WP mluví o tom, že cílem Ruska je rozdělit Ukrajinu vedví. Údery Moskvy totiž hrozí úplným vyřazením přenosových systémů, které přepravují elektřinu ze západu země – kde se nyní vyrábí většina ukrajinské elektřiny – na východ, což by zemi fakticky rozdělilo na dvě části.

„Jsme, pokud ne na pokraji (úplného výpadku proudu na východě země), tak velmi blízko něj,“ řekl listu anonymně vysoce postavený evropský diplomat. Takový kolaps by od proudu odstřihl východní část Ukrajiny včetně Kyjeva.

Rusko cílí na výrobu i distribuci elektřiny

Od října do prosince Rusko „provedlo osm masivních raketových a dronových útoků na energetickou infrastrukturu Ukrajiny,“ citoval WP Valerije Osadčuka, vedoucího komunikace ukrajinského provozovatele elektrické sítě Ukrenergo.

Ruské útoky „na jednotlivá energetická zařízení nebo konkrétní regiony probíhají téměř každý den,“ připomněl Osadčuk a dodal, že Moskva cílí své údery i na infrastrukturu pro přenos a distribuci elektřiny.

Náměstek ukrajinského ministra energetiky Mykola Kolisnyk uvedl, že Rusko v listopadu vypustilo téměř pět tisíc dronů a raket, oproti dvěma tisícům měsíčně na začátku roku. Stovky dronů a desítky raket mířily na elektrárny, přenosovou síť a plynárenskou infrastrukturu, přičemž se často zaměřovaly na konkrétní region.

Ukrajinu čeká těžká zima. Rusko masivně útočí na energetickou infrastrukturu
Zařízení ukrajinské energetické infrastruktury poškozené ruským útokem

Rusko podle Kolisnyka postupuje při úderech strategicky. „Například na konci listopadu jsme měli útok na výrobu elektřiny v západní části Ukrajiny a byl masivní. Byl rozdělen mezi různé typy zařízení, rozvodny, výrobu elektřiny – cílů bylo několik.“

Častější ruské útoky zkracují čas na opravu škod. „Přišli jsme o značnou část kapacity. Zaměřujeme se teď na nalezení náhradních zařízení v různých částech Evropy, která můžeme rychle dodat na Ukrajinu. Nejdůležitějšími díly jsou transformátory a plynové kompresory,“ přibližuje Maxim Timčenko, generální ředitel největší ukrajinské soukromé energetické společnosti DTEK.

Rusko odmítá energetické příměří

Určitým řešením současné situace by mohlo být příměří v energetickém sektoru. Zatímco Moskva se snaží Ukrajince demoralizovat ničením civilní energetické infrastruktury, Kyjev cílí na podniky důležité pro ruskou armádu a usiluje jejich zásahy také o omezení ruských příjmů za prodej ropy a plynu, z kterých Moskva válku financuje.

Kyjev teď navrhl příměří, v jehož rámci by obě strany údery na energetická zařízení zastavily. Moskva to ale odmítla.

Zelenskyj: Mírový plán zatím není hotov, Ukrajina neuzná Donbas za ruský
Volodymyr Zelenskyj

Moskva se snaží paralyzovat ukrajinské železnice

Kromě úderů na ukrajinskou energetiku zintenzivňuje Rusko rovněž útoky na ukrajinskou železniční síť. Jak ukazují data zveřejněná stanicí RFE/RL, právě vlaky a související infrastruktura jsou nyní ruskými cíli častěji než kdy dřív.

Stanice shrnuje, že na začátku své plnohodnotné války ničilo Rusko ukrajinskou železniční síť převážně dělostřeleckými údery, a vybíralo tak cíle blízko fronty.

Když ofenziva zpomalila a Ukrajina donutila okupanty ke stažení od Kyjeva a z některých dalších regionů, Moskva útoky na železnici po většinu let 2023 a 2024 výrazně omezila a místo toho se zaměřila na energetickou infrastrukturu.

Letos na jaře ale ruské údery na vlaky výrazně zesílily. RFE/RL jich za osm měsíců od května napočítala více než sto, což je více než dvojnásobek celkového počtu za roky 2023 a 2024 dohromady. Moskva se tak snaží ochromit ukrajinskou logistiku, dodala stanice. 

Ruský útok na osobní vlaky v Sumské oblasti zabil člověka a desítky lidí zranil
Vlak v Šostce po ruském útoku

Výběr redakce

Obce tlačí vyšší daní vlastníky k péči o chátrající nemovitosti

Obce tlačí vyšší daní vlastníky k péči o chátrající nemovitosti

před 28 mminutami
USA a Rusko budou o víkendu jednat na Floridě, píše Politico

USA a Rusko budou o víkendu jednat na Floridě, píše Politico

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Ukrajinu je třeba podporovat, EU by ji ale měla financovat jako dosud, řekl Babiš

Ukrajinu je třeba podporovat, EU by ji ale měla financovat jako dosud, řekl Babiš

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Odvolací soud umožnil setrvání Národní gardy ve Washingtonu

Odvolací soud umožnil setrvání Národní gardy ve Washingtonu

před 9 hhodinami
Trať mezi Berounem a Karlštejnem se dočkala modernizace

Trať mezi Berounem a Karlštejnem se dočkala modernizace

před 10 hhodinami
Část předvánočních vlaků z Prahy už je plná. Dopravci přidávají místa

Část předvánočních vlaků z Prahy už je plná. Dopravci přidávají místa

před 11 hhodinami
Slovenský soud pozastavil účinnost zákona rušícího úřad pro ochranu whistleblowerů

Slovenský soud pozastavil účinnost zákona rušícího úřad pro ochranu whistleblowerů

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Metnar nechal z budovy vnitra sundat ukrajinskou vlajku

Metnar nechal z budovy vnitra sundat ukrajinskou vlajku

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Úplný blackout hrozí kvůli ruským útokům polovině Ukrajiny, píše WP

Letošní ruské útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu jsou výrazně horší než v předchozích letech a napadené zemi hrozí, že by o dodávky proudu mohla přijít celá její východní část i Kyjev. Píše to list The Washington Post (WP). Intenzivnější než kdy jindy jsou rovněž ruské údery na ukrajinskou železniční síť, uvádí stanice Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL), podle níž se tak Moskva snaží ochromit ukrajinskou logistiku.
před 54 mminutami

USA prodají Tchaj-wanu zbraně za miliardy dolarů, tvrdí Tchaj-pej

Americká vláda pokračuje v prodeji zbraní Tchaj-wanu za 11,1 miliardy dolarů (přes 230,5 miliard korun). S odvoláním na tchajwanské ministerstvo obrany to ve čtvrtek napsala agentura Reuters, podle níž se jedná o největší balíček zbraní, který Spojené státy samosprávnému ostrovu dosud dodaly. Tchaj-wan čelí rostoucímu vojenskému tlaku Číny, která jej považuje za svou součást.
03:53Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Po úderu USA na loď údajně pašující drogy v Tichomoří zemřeli čtyři lidé

Americká armáda ve středu ve východním Tichomoří zasáhla další loď, která podle ní pašovala drogy, a zabila čtyři osoby. Ve čtvrtek o tom informovala agentura AP. Počet obětí 26 známých úderů zahájených v září tím vzrostl na nejméně 99.
před 2 hhodinami

Unijní lídři budou na summitu v Bruselu rozhodovat o finanční podpoře Ukrajiny

Unijní prezidenti a premiéři budou ve čtvrtek na summitu Evropské unie v Bruselu jednat zejména o další finanční podpoře Ukrajiny, která čelí ruské agresi, o návrhu nového víceletého rozpočtu EU na období 2028-2034, o dalším rozšiřování Unie, ale také o její konkurenceschopnost v měnícím se světě. Česko bude zastupovat nový premiér Andrej Babiš (ANO), půjde o jeho první summit od nedávného jmenování předsedou vlády. Vrcholné schůzky se osobně zúčastní ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
před 2 hhodinami

Brazilský Kongres schválil návrh zákona, který by Bolsonarovi zkrátil vězení

Brazilský Kongres v noci na čtvrtek schválil návrh zákona o snížení trestu pro exprezidenta Jaira Bolsonara. Informovala o tom agentura AFP. Bolsonaro si za plánování státního převratu odpykává trest 27 let a tři měsíce vězení, který by se nově mohl zkrátit na dva roky a čtyři měsíce. Zákon ale může ještě vetovat současná hlava státu Luiz Inácio Lula da Silva.
01:51Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Novým šéfem NASA se stal Jared Isaacman

Americký Senát ve středu potvrdil miliardáře a soukromého astronauta Jareda Isaacmana jako nového šéfa Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA), píše agentura Reuters. Isaacman se tak stal patnáctým šéfem úřadu. V republikány ovládaném Senátu pro něj hlasovalo 67 senátorů, proti jich bylo 30.
před 8 hhodinami

USA a Rusko budou o víkendu jednat na Floridě, píše Politico

Vyjednávači USA a Ruska se o víkendu sejdou v Miami na Floridě, aby projednali možnou cestu k míru v rusko-ukrajinském konfliktu, uvádí americký portál Politico s odvoláním na dva své zdroje. Součástí ruské delegace bude prý Kirill Dmitrijev, jenž je výkonným ředitelem Ruského fondu přímých investic a předním ruským vyjednávačem pro Ukrajinu. Očekává se, že americké zástupce povedou zvláštní zmocněnec Steve Witkoff a Jared Kushner, zeť amerického prezidenta Donalda Trumpa.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

Ukrajinu je třeba podporovat, EU by ji ale měla financovat jako dosud, řekl Babiš

Česko nezpochybňuje potřebu podpory Ukrajiny Evropskou unií. Měla by být ale financována jako dosud, žádné mimořádné garance Česká republika dávat nebude, řekl před nadcházejícím jednáním Evropské rady premiér Andrej Babiš (ANO). Koalice podle něj o pozici jednala v úterý řadu hodin.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Načítání...