Loni zemřelo na českých silnicích 421 lidí, nejméně od roku 1961


Na českých silnicích loni zemřelo 421 lidí, o sedmnáct méně než předloni a nejméně od roku 1961, odkdy policie vede souvislé statistiky. Snížil se počet nehod, policie jich evidovala zhruba 85 tisíc, meziročně o asi 6700 méně. Na páteční tiskové konferenci statistiky představili policejní prezident Martin Vondrášek a ředitel dopravní policie Michal Hodboď.

„Stále ta čísla považujeme za vysoká, ale jsou opravdu historicky nejnižší,“ řekl Hodboď. Nejvíce lidí na silnicích zemřelo v září a v srpnu, nejméně v květnu a v říjnu. Nejčastější, ale i nejtragičtější příčinou dopravních nehod bylo loni podle Hodbodě nevěnování se řízení.

Řidičů všech motorových a nemotorových vozidel podle šéfa dopravní policie na silnicích zemřelo celkem 280, 34 z nich byli cyklisté. Spolujezdců přišlo o život 71, chodců 70. Výrazně loni meziročně klesl počet zemřelých řidičů motocyklů, meziročně o 24 na 57 mrtvých.

„Léto loňského roku bylo opravdu velmi černé pro motorkáře, počet mrtvých motorkářů v létě 2024 byl enormní,“ řekl novinářům Vondrášek. „My jsme se v roce 2025 zvlášť zranitelným účastníkům silničního provozu věnovali, byla to naše priorita. Chodci, cyklisté, motocyklisté – ve všech třech kategoriích máme více zjištěných přestupků,“ dodal policejní prezident s tím, že pro motorkáře policie loni pořádala i preventivní akce.

„Myslím si, že i tyto preventivní aktivity přispívají k snižování fatálních následků nehod motorkářů,“ doplnil Vondrášek.

