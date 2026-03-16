U řeckého ostrova ztroskotal člun Frontexu, byla na něm i estonská velvyslankyně

U nejvýchodnějšího řeckého ostrova Kastelorizo v pondělí ztroskotal člun Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex). Na palubě byla i estonská velvyslankyně v Řecku, která je mezi čtyřmi zraněnými, informovala řecká pobřežní stráž.
Podle řecké veřejnoprávní stanice ERTNews bylo na palubě člunu pět lidí, čtyři Estonci a řecký důstojník řecké pobřežní stráže. Loď se převrátila a potopila. Estonská velvyslankyně byla podle informací z diplomatických kruhů na návštěvě ostrova a u posádky estonského hlídkového člunu.
Zraněné transportoval vrtulník do nemocnice na ostrově Rhodos k lékařskému ošetření. Nikdo z nich není v kritickém stavu. Přesné okolnosti incidentu jsou předmětem vyšetřování, uvedla ERTNews.
Podle agentury AP lidi na palubě zachránil člun řecké pobřežní stráže a kolem plující plachetnice.
Frontex Řecku v Egejském moři pomáhá monitorovat vnější hranice EU a kontrolovat nelegální migraci. Řecko je součástí jedné z hlavních migračních tras do Evropské unie. Využívají ji lidé prchající před konflikty a chudobou v Africe, na Blízkém východě a v Asii.
Loni v červenci se u ostrova Lesbos potopil hlídkový člun Frontexu provozovaný portugalskou námořní policií během pátrací a záchranné operace kolem člunu s migranty. Nikomu se nic nestalo.