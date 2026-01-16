Počet migrantů, kteří vstoupili do EU nelegálně, klesl loni o čtvrtinu


před 52 mminutami|Zdroj: ČTK

Počet migrantů, kteří loni nelegálně překročili hranice Evropské unie, klesl oproti roku 2024 o 26 procent na přibližně 178 tisíc. Je to nejnižší zaznamenané číslo od roku 2021 a je téměř poloviční ve srovnání s rokem 2023, uvedla ve čtvrtek unijní pohraniční agentura Frontex. Nejvyužívanější byly trasy přes střed a východ Středozemního moře. Frontex ale varuje, že situace na hranicích Evropy zůstává nejistá.

„Posouváme se správným směrem, ale neznamená to, že všechna rizika zmizela,“ sdělil výkonný ředitel agentury Hans Leijtens. „Tento pokles ukazuje, že spolupráce může přinášet výsledky. Neznamená to však, že můžeme polevit. Naší povinností je zůstat ostražití, podporovat členské státy v terénu a zajistit, aby byla Evropa připravena na nové výzvy na svých hranicích,“ doplnil v prohlášení.

Jediná trasa, která podle Frontexu za loňský rok zaznamenala nárůst počtu migrantů, je ta přes západ Středozemního moře. Tam stoupl počet zaznamenaných nelegálních překročení hranic o 14 procent.

Stabilní zůstal počet migrantů, kteří zvolili trasu přes centrální Středomoří. Naopak nejvýraznější propad zaznamenala západoafrická cesta, agentura mluví o 63procentním úbytku migrantů.

Státy EU se shodly na migračním fondu solidarity pro 2026. Česko platit nemusí
Unijní vlajka před sídlem Evropské komise

Ubylo také pokusů překročení hranic z východu, a to jak v oblasti východního Středomoří o 27 procent, tak na západním Balkánu o 42 procent a hranici s Běloruskem o 37 procent. Podle prohlášení k tomu přispěla zvýšená přítomnost bezpečnostních sil v regionu a úzká spolupráce s agenturou Frontex.

Národnostní složení migrantů

Nejčastěji hranice EU nelegálně překračovali Bangladéšané, Egypťané a Afghánci. Pro téměř všechny národnosti zůstala hlavní zemí pro zahájení cesty do EU Libye.

Při ztroskotání lodi s migranty u Gambie zahynulo nejméně 31 lidí
Ilustrační snímek

Agentura ve zprávě také uvádí, že se o tři procenta snížil počet zaznamenaných pokusů o nelegální překročení hranic mezi Evropskou unií a Británií.

Frontex uvádí, že pro správu evropských hranic bude rok 2026 klíčový. Připomíná mimo jiné takzvaný migrační pakt, který má vstoupit v platnost v červnu. Pokud se v bezprostředním sousedství EU významně nevyhrotí geopolitická situace, je podle agentury pravděpodobné, že bude trend klesající nelegální migrace pokračovat.

„Počkáme, uvidíme.“ Syrští uprchlíci zatím s návratem nespěchají
Syrští uprchlíci čekají na hraničním přechodu s Tureckem na vpuštění do vlasti

