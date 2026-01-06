Při ztroskotání lodi s migranty u Gambie zahynulo nejméně 31 lidí

Nejméně 31 lidí zemřelo při ztroskotání lodi převážející přes 200 migrantů, která se 1. ledna převrhla u břehů Gambie během cesty do Evropy. Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na gambijskou vládu, podle níž se množství lidí stále pohřešuje a je pravděpodobně také po smrti. Předchozí údaje ze dne neštěstí hovořily o sedmi mrtvých.
Celkem patnáct těl migrantů bylo nalezeno u pobřeží Gambie, šestnáct pak u sousedního Senegalu, uvedla podle AFP vláda Gambie. Dalších 102 lidí se podařilo zachránit, 23 z nich je v péči lékařů.
Vláda rovněž informovala, že zahájí podrobné vyšetřování s cílem zjistit přesnou příčinu neštěstí. Loď, která mířila patrně na španělské Kanárské ostrovy, byla nalezena na mělčině, oznámily již dříve úřady.
Trasu ze západoafrického pobřeží na Kanárské ostrovy využívají afričtí migranti, kteří se snaží dostat do Španělska. Podle údajů Evropské unie v roce 2024 dorazilo na Kanárské ostrovy rekordních více než 46 tisíc migrantů. Přes 10 tisíc migrantů při pokusu dostat se na toto souostroví v Atlantiku zemřelo, uvedla humanitární organizace Caminando Fronteras.