Britská vláda zpřísní pravidla pro migranty, reaguje tak na vzestup opozice


před 41 mminutami|Zdroj: ČTK

Britská vláda chystá zpřísnění podmínek pro migranty, kteří v posledních letech přicházejí do země nelegální cestou v rekordně velkých počtech. Labouristická vláda hodlá mimo jiné zrušit automatické přidělování sociálních dávek či výrazně prodloužit dobu nutnou pro získání trvalého pobytu v zemi. Tamní média píší o tom, že reforma se má inspirovat Dánskem, kabinet premiéra Keira Starmera má pomoci zbrzdit vzestup strany Reform UK, která svou protiimigrační rétorikou oslovuje voliče a vede v průzkumech.

„Nelegální migrace rozpolcuje naši zemi,“ uvedla ministryně vnitra Shabana Mahmoodová pro aktuální vydání listu The Sunday Times. Úkolem vlády je podle ní vyřešit toto rozporuplné téma a Británii tak „opět sjednotit“.

Jedním z kroků bude odepření sociálního bydlení a dávek pomoci pro migranty, kteří sice budou schopni pracovat, ale dobrovolně se rozhodnou, že pracovat nebudou. Dosud měli na dávky nárok automaticky, to však skončí.

Británie zpřísňuje migrační pravidla
Protiimigrační protest v Essexu

Další z novinek má být 20letá doba pobytu v Británii, která bude podmínkou pro to, aby přistěhovalec měl nárok požádat o trvalý pobyt v zemi. Dosud to mohl učinit už po pěti letech.

Žadatelé o azyl dostanou místo na současných pět let status uprchlíka na poloviční dobu, po jejímž uplynutí bude znovu posouzen. Migranti, jejichž země původu bude považována za bezpečnou, by měli být vráceni za kratší dobu než dnes.

Britská vláda po tlaku zvažuje další zpřísnění migračních pravidel
Skupina migrantů na cestě z Francie do Velké Británie

Kritika humanitárních organizací

„Tato země má hrdou tradici přijímání těch, kteří prchají před nebezpečím, ale naše velkorysost přitahuje migranty přes Lamanšský průliv,“ prohlásila ministryně, podle níž má zpřísnění pravidel vyslat migrantům „vzkaz, aby do Británie nejezdili“.

Kabinet hovořil o chystané reformě delší dobu. Plány však vyvolaly kritiku nevládních organizací, podle nichž nelze migrantům upírat právo na azyl. Podrobnosti plánu představí ministryně v pondělí.

Od začátku letošního roku připlulo do Británie na malých člunech víc migrantů než za celý rok 2024, uvedly koncem října britské úřady. Zatímco za rok 2025 se do země touto cestou zatím dostalo 36 954 lidí, data za loňský rok ukazují 36 816 nelegálních přeplutí Lamanšského průlivu.

Británie zpřísňuje migrační pravidla, Starmer varoval před „ostrovem cizinců“
Keir Starmer

