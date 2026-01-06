Ústavní soud odmítl stížnost bývalého děkana Jaroslava Brože

Ústavní soud (ÚS) loni odmítl stížnost bývalého děkana Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy (KTF UK) Jaroslava Brože proti rozhodnutí ministerstva školství, na jehož základě převzala řízení fakulty rektorka Milena Králíčková. Neuspěl ani bývalý proděkan Aleš Prázný, který měl Brože zastupovat, avšak Králíčková ho z pozice odvolala. ÚS obdržel stížnost v říjnu, ještě loni ji odmítl, v úterý zveřejnil usnesení ve své databázi. Spory o vedení fakulty se táhnou téměř rok.
Brož a Prázný tvrdili, že rozhodnutí ministerstva porušilo jejich právo na rovný přístup k veřejným funkcím. Ústavní soudci ale stížnost považovali za nepřípustnou. „Podmínkou přípustnosti jejich ústavní stížnosti bylo, že se pokusili vyčerpat prostředky ochrany před správním orgánem a správními soudy. O tom však nic v jimi podané ústavní stížnosti nesvědčí,“ stojí v usnesení.
Brože, který vedl KTF UK od roku 2024, odvolala rektorka Králíčková na návrh akademického senátu z funkce loni v únoru. Městský soud v Praze předběžným opatřením děkana do funkce vrátil do doby, než rozhodne o žalobě.
Rektorka však odvolala Brože v létě podruhé, opět na návrh akademického senátu. Brož se znovu bránil žalobou, té už soud odkladný účinek nepřiznal. Vydal ale návazná usnesení, kterými nařídil, aby rektorka do pravomocného rozhodnutí soudu nepověřovala výkonem funkce třetí osobu a aby akademický senát nevolil děkana.
V prosinci městský soud Brožovu žalobu zamítl. Rozsudek je pravomocný, lze proti němu podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Brož poté v prohlášení uvedl, že jeho odvolání z funkce bylo účelové a že podá kasační stížnost.
Ministerstvo školství koncem loňského září rozhodlo o uvalení nucené správy na fakultu, kterou od té doby vede rektorka univerzity. Králíčkové ale letos končí funkční období, od února ji v pozici rektora nahradí analytický chemik Jiří Zima.