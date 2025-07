Rektorka UK znovu odvolala děkana katolické fakulty Brože

Brož byl zvolen děkanem KTF UK v únoru 2024, po roce byl odvolán. Podle akademického senátu se dopustil řady pochybení a poškozoval dobré jméno fakulty. Jako důvody k odvolání zmínili senátoři zavedení nového mzdového předpisu, zřízení funkce koordinátora pro hospodaření, která byla podle nich nesystémová, ohrožení studijních programů dějiny evropské kultury či například porušování statutu fakulty a dalších předpisů univerzity.

Brož zpochybnil to, že akademický senát chtěl vypsat volbu jeho nástupce na konci svého mandátu, který se uzavřel v květnu. V žalobě uvedl, že senát, který ho odvolal, byl nelegitimní. Městský soud v Praze přiznal jeho žalobě odkladný účinek a do rozhodnutí soudu ho vrátil do funkce. Podle soudu hrozilo riziko, že by funkce děkana fakulty byla obsazena dvěma lidmi a zvolení Brožova nástupce by znamenalo nevratný zásah do práva žalobce na řádný výkon funkce děkana.