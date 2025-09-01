Ministerstvo zahájí kontrolu na katolické fakultě UK

Ministerstvo školství (MŠMT) zahájí kontrolu na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy (KTF), uvedlo na svém webu. Chce tak získat co nejvíce informací o situaci na fakultě poté, co obdrželo od předsedy akademického senátu KTF podnět k omezení působnosti děkana. Na škole panují spory o to, kdo ji má vést po odvolání děkana Jaroslava Brože.
Brož řízením fakulty pověřil proděkana Aleše Prázného, ten ale podle rektorky Mileny Králíčkové nemá důvěru vedení univerzity. Jmenovala tak v polovině srpna, do volby nového děkana, do čela fakulty KTF předsedkyni tamních odborů Michaelu Falátkovou. Na výzvu ministerstva ale rektorka pověření zrušila. Mluvčí KTF Jana Marešová minulý týden uvedla, že se vedení fakulty ujal Prázný, a jakékoli kroky Falátkové označila za neplatné.
Předseda akademického senátu fakulty David Vopřada dal minulý týden ministru školství Mikuláši Bekovi (STAN) návrh na uvalení nucené správy, která by podle zástupců senátu měla překlenout období do volby děkana.
„Přenesení působnosti samosprávných orgánů fakulty na rektora, po kterém někteří volají, je možné provést pouze rozhodnutím MŠMT a pouze za podmínek definovaných v zákoně. Abychom takový krok mohli odpovědně zvážit, potřebujeme získat komplexní přehled o hospodaření a personální situaci na fakultě,“ sdělil Bek.
Resort prověří i hospodaření
Získat co nejvíc informací o skutečném stavu fakulty chce ministerstvo při ohlášené kontrole. Úřad plánuje prověřit hospodaření fakulty s penězi na výuku a výzkum. Ověřit chce i vnitřní kontrolní systém, který má zajistit zákonnost při nakládání s penězi.
„Ministerstvo také prověří, zda KTF obdržela účelově určené prostředky v souladu s předpisy univerzity a zda osoby, které s nimi nakládaly, k tomu měly potřebná oprávnění,“ uvedl resort. Sledovaným obdobím podle něj budou zejména roky 2023, 2024 a 2025.
Kontrolovat bude i úřad inspekce práce
Ministerstvo školství požádalo o spolupráci při kontrole Státní úřad inspekce práce. Má zkontrolovat dodržování zákoníku práce a souvisejících předpisů v období od loňského května. Zaměřit by se měl hlavně na uzavírání pracovněprávních vztahů a jejich změny.
Na KTF v současnosti provádí hodnocení zaměřené na personální zajištění studijních programů Národní akreditační úřad pro terciární vzdělávání (NAÚ). Bek v pondělí předsedu úřadu požádal o další kontrolu, zaměřenou na dodržování právních předpisů u akreditovaných programů.
Děkan KTF Brož byl do čela fakulty zvolen v únoru 2024, po roce byl odvolán. Brož poté nechtěl, aby končící akademický senát vypsal volbu jeho nástupce, a zpochybnil legitimitu senátu. Obrátil se na Městský soud v Praze, který ho předběžným opatřením do funkce vrátil. Nový akademický senát však Brože opět odvolal. Navrhovatelé děkanovi vyčítali netransparentní kroky, nekompetentnost nebo poškozování dobrého jména fakulty.