Akademický senát Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy (KTF UK) chce nucenou správu nad fakultou. Předseda senátu David Vopřada dal v pondělí ministrovi školství Mikuláši Bekovi (STAN) podnět k omezení působnosti děkana fakulty, informoval mluvčí univerzity Jan Bumba. Na fakultě panuje spor o tom, kdo má školu vést po odvolání děkana Jaroslava Brože.
Akademický senát katolické fakulty žádá nucenou správu
Brož pověřil řízením fakulty proděkana Aleše Prázného. Vedení školy s tím ale nesouhlasilo a jmenovalo do čela fakulty Michaelu Falátkovou.
Ministerstvo školství minulý týden vyzvalo univerzitu, aby zjednala nápravu ve vedení KTF, vyplývá z informací na webu školy. Podle dokumentu zveřejněného serverem Publico resort vyzval, aby UK zrušila pověření Falátkové výkonem funkce děkana KTF a zrušila opatření rektorky, které určuje Práznému takzvané překážky v práci. Univerzita na to má sedm dní od doručení výzvy, tedy do čtvrtka.
Podnět, který ministerstvo od Vopřady obdrželo, nijak nemění výzvu resortu ke zjednání nápravy ve vedení fakulty, uvedla mluvčí úřadu Veronika Lucká Loosová. Ministerstvo se podle ní podnětem zabývá.
Podle úřadu by měl vést fakultu právě Prázný, sdělila rektorka Milena Králíčková. Do doby, než UK výzvu ministerstva vyhodnotí, zůstává podle vedení univerzity pověřená vedením KTF Falátková. Podporu Práznému vyjádřil i pražský arcibiskup Jan Graubner, který je takzvaným velkým kancléřem, na němž fakulta závisí po kanonicko-právní stránce.
Akademici z fakultního senátu podpořili Falátkovou
Fakultní senát je přesvědčený, že kroky, které ve vedení KTF podnikl Brož a posléze Prázný, vedly k zásadnímu oslabení samosprávných orgánů fakulty. Fakulta například nemá řádně ustanovenou disciplinární komisi, z vědecké rady fakulty odešlo několik členů, a nemá schválený rozpočet. „Akademický senát KTF UK proto došel k závěru, že období do řádných voleb děkana by bylo nejvhodnější překlenout prostřednictvím nucené správy. Volby děkana KTF UK by se měly konat na přelomu září a října,“ ujasnil senát v tiskové zprávě.
Akademici, kteří jsou členy fakultního senátu, podpořili ve vedení fakulty Falátkovou. Považují za nepřijatelné, aby se Prázný prohlašoval za statutárního zástupce fakulty, uvedli v prohlášení. Prázný v reakci uvedl, že není statutárním zástupcem na základě svého sebeprohlášení, ale je jím od uvedení Brože do úřadu děkana podle platných univerzitních předpisů i podle zákona.
Brož byl do čela fakulty zvolen v únoru 2024, po roce byl ale odvolán. Nesouhlasil s tím, aby končící akademický senát vypsal volbu jeho nástupce a zpochybnil legitimitu senátu. Obrátil se na Městský soud v Praze, který ho předběžným opatřením do funkce vrátil.
Nový akademický senát však Brože opět odvolal. Navrhovatelé děkanovi vyčítali netransparentní kroky, nekompetentnost nebo poškozování dobrého jména fakulty. Rektorka děkana na konci července odvolala, rozhodnutí se mu ale nedařilo doručit, převzal ho až na začátku srpna.