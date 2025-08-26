Proděkan Katolické teologické fakulty Aleš Prázný ztratil důvěru, a proto jsem místo něj pověřila vedením fakulty Michaelu Falátkovou, prohlásila rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková v Událostech, komentářích moderovaných Danielem Takáčem. Za příčiny „pozbytí důvěry“ označila údajně nepřipravené granty či rozvrhy. Prázný ovšem pochybení odmítl a situaci na fakultě označil za „akademický puč“. Kroky vedení univerzity pak popsal jako „neoprávněné“ a „nelegitimní“.
Prázný mluví o akademickém puči. Podle Králíčkové pozbyl důvěru
Poté, co Králíčková již podruhé odvolala z čela Katolické teologické fakulty děkana Brože, pověřila řízením fakulty Michaelu Falátkovou. Tu podpořil i akademický senát fakulty. Brož ale za svého pověřeného nástupce určil proděkana Prázného. Toho ovšem vedení univerzity kvůli nedůvěře odmítlo.
„Když byl pan děkan Katolické teologické fakulty Jaroslav Brož odvolán poprvé, tak jsem respektovala, že v opatření děkana 2/2024 je uveden pan docent Prázný,“ prohlásila Králíčková. Požádala ho prý ale o to, aby se choval zdrženlivě. „Protože být proděkanem, který zastupuje děkana, je něco jiného, než být zvoleným děkanem,“ upozornila.
Podle rektorky se však při tomto zastupování děla řada věcí, které fakultě neprospívaly. Jako příklad uvedla nepřipravené granty k čerpání či nedostatečně připravený zimní semestr, který začíná v říjnu. „Takže bohužel z toho důvodu, že je tam celá řada věcí, které se děly v době prvního zastupování nad rámec toho, co měl pan proděkan dělat, tak důvěru opravdu pozbyl, a proto jsem podruhé nemohla učinit stejný krok,“ vysvětlila svůj postoj.
Řešíme zásadní věci, oponuje Prázný
Podle Prázného se nicméně jedná jen o subjektivní názor rektorky. „Mezi námi nebyla žádná dohoda a já jsem dělal pouze to, co jsem považoval za nutné v mezích zákona a v mezích úřadu, který mi byl svěřen na základě statutu fakulty a opatření děkana,“ oponoval.
Prázný v debatě po Králíčkové chtěl, aby uvedla konkrétní grantové projekty, které nebyly připraveny k čerpání. „Od jara se nezahájilo čerpání projektů, které jsou pro doktorandy,“ sdělila rektorka s tím, že připraven by podle ní měl být třeba také cizojazyčný studijní program v rámci projektu ESF+.
„My řešíme věci, které jsou opravdu zásadní. Tyto programy pro nás nepředstavují výrazné finanční zlepšení,“ reagoval Prázný, podle něhož je fakulta v situaci, kdy chybí osm milionů korun na dofinancování mezd. „Oblast, kde může fakulta šetřit, je pouze oblast mzdová. A pokud jsme nedostali například nějakou menší částku, tak to je sice mrzuté, ale věci to nijak nepomůže,“ míní.
Rozvrhy mají prioritu, míní rektorka
Králíčková prý bude zdrženlivost vyžadovat i po Falátkové. „Paní doktorka Falátková dostala za úkol v první řadě připravit výuku na první semestr. Především by nám na univerzitě mělo jít o studující. A pokud u předmětů jsou třeba vyučující, kteří na té fakultě nemají smlouvy, nebo tam nejsou žádní vyučující, prostě pokud není připraven rozvrh, tak to znamená, že tohle je úkol číslo jedna,“ zdůraznila s tím, že Prázný rozvrhy doposud nepřipravil.
To ale proděkan odmítl. „Do chvíle, kdy jsem ještě byl v úřadu, tedy dokud mě paní rektorka neposlala neoprávněně na (takzvané) překážky na straně zaměstnavatele mimo úřad, tak výuka byla připravena,“ podotkl s tím, že kvůli odstavení od elektronických systémů, které označil za „nelegitimní“, neví, co se v současné době s rozvrhy děje.
„Já mám zprávy, že současná skupina, která se cítí být oprávněna řídit fakultu, domlouvá vyučující, se kterými jsme uzavřeli smlouvy, aby neučili, aby nebyli trojskými koňmi a aby přenechali výuku těm, kteří si tam teď za tohoto stavu, který bych nazval akademickým pučem, prodlužují smlouvy na dobu neurčitou,“ prohlásil s tím, že Falátková si vlastní smlouvu dokonce podepsala sama sobě a prodloužila si ji na dobu neurčitou.
Podle Králíčkové ovšem smlouvu Falátkové podepsala jako nadřízená i ona. Rektorka trvala rovněž na tom, že rozvrhy připraveny nebyly. „Ve Studijním informačním systému, kde se připravují rozvrhové lístky, celá řada údajů chyběla a je to dokladováno vyučujícími,“ uvedla.
Opozice ovládla senát, říká Prázný. Králíčková mluví o porušování předpisů
Ministerstvo školství minulý týden vyzvalo univerzitu, aby zrušila pověření Falátkové a umožnila Práznému nastoupit do funkce. Univerzita na to má sedm dní od doručení výzvy, tedy do čtvrtka. Podle Králíčkové se nyní právní odbor věnuje analýze dokumentu.
Rektorka také upozornila, že v pondělí odešla směrem k resortu školství od akademického senátu Katolické teologické fakulty žádost o omezení samosprávy. „To jednoznačně hovoří o tom, že celý akademický senát katolické teologické fakulty nyní žádá ministerstvo o nucenou správu,“ domnívá se Králíčková.
Právě akademický senát fakulty dvakrát odvolal děkana Brože. V obou případech v odlišném složení. Podle Prázného to svědčí o tom, že je na fakultě něco špatně. Připomněl ale, že senát o odvolání děkana nerozhodl plným počtem hlasů. Důvodem Brožova odvolání bylo podle proděkana to, že nechal připravit ekonomickou analýzu, jež ukázala problémy ve dvou katedrách, které měly v senátu většinový vliv.
„Bohužel paní rektorka od počátku těchto problémů do fakulty ingeruje na straně opozice, která v současnosti ovládla senát,“ prohlásil a zmínil například audit, který rektorka na fakultu poslala poté, co tam na zásah předchozího děkana Vojtěcha Novotného skončil v roce 2023 historik Tomáš Petráček.
Zásadní je podle Prázného to, že rektorka jedná protiprávně a akademický senát, jakkoliv je samosprávným orgánem, by také neměl porušovat předpisy. „Jestliže ministerstvo školství jako gesčně nadřazený orgán hodnotí tento stav jako protiprávní, a dokonce hrozí omezením působnosti paní rektorky (…), tak se domnívám, že ten stav je opravdu velice vážný,“ dodal.
Podle Králíčkové ale všechny kroky, které vedení univerzity podnikalo směrem ke Katolické teologické fakultě od doby, kdy Petráček dostal výpověď, vedly k tomu, aby byly dodržovány předpisy a zákon o vysokých školách. „A to porušování se bohužel dělo na katolické teologické fakultě právě ze strany současného vedení,“ tvrdí rektorka.