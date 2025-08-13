Katolickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy do volby nového děkana povede předsedkyně tamních odborů Michaela Falátková, sdělila rektorka Milena Králíčková. Před týdnem děkan fakulty Jaroslav Brož převzal rozhodnutí o odvolání z funkce. Řízením pověřil proděkana Aleše Prázného. S tím vedení univerzity nesouhlasilo z několika důvodů, mezi které patřila nepřipravenost fakulty na nový školní rok. Volba nového děkana by se mohla uskutečnit v září.
Katolickou fakultu UK dočasně povede šéfka tamních odborů
„Pan proděkan Prázný nemá důvěru vedení univerzity. Důvodem je, že fakulta není připravena na začátek semestru, nemá schválený rozpočet a ve vzdělávací činnosti se objevila celá řada prokazatelných problémů,“ řekla rektorka po středečním jednáním s proděkanem. Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy omezila přijímací řízení do některých studijních programů, očekává se také kontrola Národního akreditačního úřadu.
„Ze zmíněných důvodů pan proděkan Prázný nemá důvěru vedení Katolické teologické fakulty a dnes (ve středu) mu byl předán dokument, ve kterém mu byly určeny takzvané překážky v práci vedením fakulty,“ ujasnila Králíčková.
Brož převzal rozhodnutí o odvolání z funkce před týdnem, kdy zároveň ukončil nemocenskou. Proti rozhodnutí podal odpor a požádal o přiznání odkladného účinku. Králíčková děkana odvolala na konci července, rozhodnutí se mu pokusila doručit osobně, neboť byl na nemocenské, to se ale nepodařilo. Králíčková Brože odvolala na návrh předchozího akademického senátu už v únoru, Brož ale kvůli tomu podal žalobu. Soud ho předběžným opatřením do funkce vrátil do doby, než o žalobě rozhodne.
Vnitřní rozpory
Odvolaný děkan podle Deníku N v otevřeném dopise rektorce zároveň napsal, že fakulta podle něj není a nesmí být zbavena samosprávy žádnou formou nucené správy. Řízením fakulty proto chtěl pověřit proděkana Prázného.
Brož byl zvolen děkanem Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v únoru 2024, po roce byl odvolán. Nesouhlasil s tím, aby končící akademický senát vypsal volbu jeho nástupce. Zpochybnil přitom legitimitu senátu. Brož se obrátil na Městský soud v Praze, který ho předběžným opatřením do funkce vrátil. Nový akademický senát však Brože opět odvolal. Navrhovatelé děkanovi v několikastránkovém dokumentu vyčítali netransparentní kroky, nekompetentnost nebo poškozování dobrého jména fakulty.
Fakulta se delší dobu zabývá vnitřními rozpory. Situaci se věnoval i univerzitní akademický senát, v červnu zrušil opatření děkana katolické fakulty, které vymezuje působnosti a pravomoci proděkanů a koordinátora pro právní a církevní agendy fakulty. Opatření podle Králíčkové dává koordinátora na roveň s proděkany, a je proto v rozporu s vysokoškolským zákonem i statutem fakulty. Rektorka má pravomoc rozhodnout o tom, kdo fakultu dočasně povede do té doby, než řádného děkana zvolí akademický senát.