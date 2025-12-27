Hasiči měli o Vánocích přes tisíc zásahů. V meziročním srovnání jde o mírný nadprůměr


Hasiči v Česku měli o Vánocích 1163 výjezdů, z toho 178 bylo k požárům. Podle počtu událostí tak byly letošní svátky mírně nadprůměrné, informovala mluvčí generálního ředitelství hasičů Klára Ochmanová. Nejvíce práce měli hasiči na Štědrý den, kdy bylo zásahů 515. Některé požáry během svátků způsobily mnohamilionové škody.

Na Štědrý den bylo v Česku 72 požárů, na Boží hod 57 a na Štěpána 49. Hasiči také během tří svátečních dnů pomáhali u 117 dopravních nehod, řešili 31 úniků nebezpečných látek a 713 výjezdů měli k takzvaným technickým pomocem. „Zejména se jednalo o odstraňování popadaných stromů a větví z komunikací a odstraňování nebezpečných stavů,“ přiblížila mluvčí.

Hasiči zasahovali také u několika požárů, které přímo souvisely s Vánocemi. Škodu devět milionů korun například na Štědrý den způsobil požár rodinného domu v Chotovinách na Táborsku. Hořet začalo zřejmě od vánočního stromku. Oheň zničil prakticky celý dům.

Prskavka na vánočním stromku byla zřejmě na Štědrý den příčinou požáru v panelovém domě na Praze 8. Hasiči museli evakuovat asi čtyřicet lidí, škoda je zhruba 1,5 milionu korun. „Další požáry způsobené prskavkou nebo vánoční dekorací jsme zaznamenali i například v Ústeckém, Středočeském a Jihočeském kraji,“ dodala mluvčí.

Na Štědrý den řešili hasiči nejvíce požárů za pět let
Požár v Hostivici u Prahy

V pátek způsobil škodu zhruba sedm milionů korun požár bytu ve třetím patře domu v Kamenici u Prahy. Tři lidé skončili v nemocnici, jedna žena s popáleninami byla ve vážném stavu. Příčinu vzniku ohně vyšetřovatelé zjišťují. „Předběžně se zřejmě jednalo o technickou závadu, nebo nedbalost, v tuto chvíli ale nelze vyloučit ani úmyslné zavinění, pracujeme se všemi verzemi,“ sdělila krajská policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.

V předchozích letech se počet hasičských zásahů pohyboval většinou okolo devíti set, výjimkou byly ale předloňské Vánoce, kdy měli hasiči 3719 výjezdů. Důvodem bylo především větrné počasí. Museli například odstraňovat popadané stromy přes silnici či železnici, kvůli zvyšujícím se hladinám pomáhali se stavěním hrází či odčerpávali vodu ze sklepů domů.

