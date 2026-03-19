Za týrání skotu poslal soud ředitele farmy na pět let do vězení


před 5 mminutami|Zdroj: ČTK

Za chov skotu v nevhodných podmínkách na farmě na Chomutovsku poslal ve čtvrtek pražský vrchní soud ředitele společnosti Ekochov CMN Antonína Hajzlera na pět let do vězení. Na deset let mu zakázal se starat o zvířata. Jednatele společnosti Františka Horna potrestal ročním podmíněným trestem za zanedbání péče o zvířata z nedbalosti. Firmě Ekochov CMN uložil, aby zaplatila dva miliony korun. Podle pravomocného verdiktu kvůli mužům uhynulo od ledna do prosince 2021 téměř sedmdesát zvířat. Dvojice vinu od počátku odmítala.

Krávy na farmě v Měděnci v Krušných horách dlouhodobě strádaly. Zejména v zimním období neměly dostatek jídla ani pití. „Na pastvinách pak byly v příliš velkých a neuspořádaných stádech,“ uvedl předseda odvolacího senátu Milan Štejr.

Skot si podle něj také ubližoval, když se snažil prodrat se k malým dávkám krmiva. Nikdo zvířatům nezajistil veterinární péči ani základní ošetření a péči po porodu. Některá proto neměla podkožní ani vnitřní tuk a měla poškozené orgány. Uhynuly i krávy s telaty v porodních cestách.

Za zanedbání péče byl podle soudu odpovědný Hajzler. Měl na farmě vedoucí postavení a rozhodl o sloučení stád a snížení dávek krmiva. Horn se o svůj chov nestaral a nekontroloval, co se na farmě skutečně děje. Měl i další podnikatelské zájmy. Hornův právník Radim Ober při čtení odvolání uvedl, že jeho klienta situace velmi mrzí. Před nástupem Hajzlera měl Horn podle advokáta skot vždy v pořádku. Hajzler tvrdil, že soud a znalci správně nezhodnotili specifika chovu v přírodních podmínkách.

Jednatel firmy Ekochov CMN František Horn – snímek z května 2023
Zdroj: ČTK/Ondřej Hájek

Odvolací senát zmírnil mužům i společnosti tresty, které jim loni v dubnu vyměřil Krajský soud v Ústí nad Labem. Vězení v délce šest let a devět měsíců, dvouletý podmíněný trest a peněžitý trest ve výši 4,5 milionu korun označil Štejr za příliš přísný. Mužům pomohlo podle soudce zejména to, že již od spáchání skutku uběhla delší doba. Částka, kterou měla zaplatit firma, by pro ní byla likvidační.

„Důležité je, že se pan obžalovaný Hajzler po dohlednou dobu nedostane do blízkosti jakéhokoli chovu zvířat,“ řekl předseda senátu. Doplnil, že u muže nezaznamenal vůbec žádnou sebereflexi. Odvolací senát také zhodnotil, že kvůli nevhodnému chovu uhynulo 69 krav, což je o 28 více než zaznamenal prvoinstanční soud.

Dubnový rozsudek však byl již druhým v pořadí. První prvoinstanční verdikt vinil muže z úhynu stovek krav. Podruhé se soustředil pouze na prokazatelné případy, ke kterým byly pitevní protokoly. Podle těch hynul dobytek v důsledku celkového vyčerpání organismu, před tím dlouhodobě trpěl bolestí. Další zvířata ale mohla podle soudů zemřít přirozeným způsobem.

Úhyn krav na Chomutovsku potrestal soud vězením a podmínkou
Jednatel farmy Ekochov CMN František Horn (vpravo)

Trestní oznámení podala kvůli chovu v nevhodných podmínkách, zanedbání veterinární péče, omezování výživy a napájení Krajská veterinární správa pro Ústecký kraj. Provedla několik desítek pitev uhynulého dobytka, který skončil v kafilérii v Podbořanech na Lounsku. O špatných podmínkách v chovu informovali lidé organizaci OBRAZ - obránci zvířat. Z kontroly veterinární správy v roce 2023 vyplynulo, že farma následně dala chov do pořádku.

Za týrání zvířat ukládají české soudy obvykle podmíněné tresty

Vyměření nepodmíněného trestu pro chovatele za týrání zvířat je u českých soudů naprosto výjimečné, většinou padnou podmíněné tresty v řádu měsíců nebo několika málo let. Výjimkou je rozsudek z dubna 2024, kdy Okresní soud ve Znojmě potrestal trojici mužů za týrání zvířat na jatkách v Hraběticích na Znojemsku a jeden z nich – Jakub Krnáč – dostal pravomocně tříletý nepodmíněný trest vězení. Jednalo se však o souhrnný trest, muž byl již ve vězení za nesouvisející věc. Jeho spolupachatelé dostali jeden trest 2,5 roku podmíněně odložených na tři roky a druhý peněžitý trest 45 tisíc korun.

Podobně jen podmínkou, navíc nepravomocnou, skončil případ týrání zvířat na farmě nedaleko Hustopečí nad Bečvou na Přerovsku. Chovatel Petr Graca odešel v říjnu 2022 od přerovského okresního soudu s desetiměsíčním trestem se zkušebním odkladem na dva roky. Muž se odvolal, podle dostupných údajů ale soud dosud nebyl pravomocně uzavřen.

Nepodmíněným trestem původně soud v červnu 2009 potrestal týrání zvířat v chovu prasat v Brzkově na Jihlavsku, majitel farmy František Jekl měl jít na deset měsíců do vězení. Odvolací soud ale trest zmírnil na dvanáct měsíců s podmínečným odkladem na pět let.

Poslanci odsoudili všechny formy týrání zvířat
Poslanecká sněmovna

Izraelský útok na klíčové plynové pole vyhrotil válku

Izraelský útok na klíčové plynové pole vyhrotil válku

před 51 mminutami
Lídři EU řeší konkurenceschopnost i energie, neshody panují kolem ETS

Lídři EU řeší konkurenceschopnost i energie, neshody panují kolem ETS

07:12Aktualizovánopřed 59 mminutami
Ropa i plyn dál zdražují, exportní přístav v Rudém moři přestal nakládat

Ropa i plyn dál zdražují, exportní přístav v Rudém moři přestal nakládat

08:14Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Velké investice do sportovišť byly zastaveny, vláda chce novou strategii

Velké investice do sportovišť byly zastaveny, vláda chce novou strategii

před 1 hhodinou
Kobra 26 má podle Schillerové vrátit miliardy do rozpočtu. „Srovnejte si data,“ říká Jurečka

Kobra 26 má podle Schillerové vrátit miliardy do rozpočtu. „Srovnejte si data,“ říká Jurečka

před 1 hhodinou
Omezení prodeje a dvojí ceny. Na Slovensku začalo platit nařízení o naftě

Omezení prodeje a dvojí ceny. Na Slovensku začalo platit nařízení o naftě

10:02Aktualizovánopřed 2 hhodinami
O víkendu se ochladí, na horách může sněžit

O víkendu se ochladí, na horách může sněžit

před 3 hhodinami

Lídři EU řeší konkurenceschopnost i energie, neshody panují kolem ETS

Unijní prezidenti a premiéři se na summitu, který začal v Bruselu, zabývají posilováním konkurenceschopnosti Evropské unie, ale i současnou válkou na Blízkém východě, včetně jejích dopadů na Evropu, zejména pokud jde o ceny energií. Česko zastupuje premiér Andrej Babiš (ANO), který chce prosazovat změny systému emisních povolenek ETS. Právě jejich podoba patří mezi sporné body jednání. Před odletem na jednání Babiš zároveň zkritizoval izraelský útok na Írán, který označil za nepochopitelný.
07:12Aktualizovánopřed 59 mminutami

Juchelkova poradkyně řeší dotace. A vlastní firmu, jež s nimi pomáhá, píší Seznam Zprávy

Poradkyně ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky (ANO) Alexandra Semancová vystupuje podle serveru Seznam Zprávy ve dvojroli. Jako poradkyně řeší pravidla rozdělování dotací a úkoluje nejvyšší úředníky, kteří jsou za ně zodpovědní. Zároveň je ale majitelkou soukromé firmy Siptrade. Ta v minulosti vybrala statisíce na provizích za to, že zajišťuje žadatelům dotace. Semancová se tak ocitla v podezření ze střetu zájmů, píší Seznam Zprávy. Ohrozit to může i proplácení části peněz z Evropské unie.
před 1 hhodinou

Ropa i plyn dál zdražují, exportní přístav v Rudém moři přestal nakládat

Ceny ropy pokračují v růstu kvůli útokům na Blízkém východě. Severomořská ropa Brent se krátce po 08:00 SEČ dostala nad 114 dolarů (přes 2400 korun) za barel, dopoledne už to bylo přes 119 dolarů (asi 2530 korun). Krátce před polednem cena opět klesla – ke 116 dolarům (asi 2470 korun). Navíc čelil útoku důležitý exportní bod na pobřeží Rudého moře – přístav Janbu, který dle Reuters následně přestal krátce surovinu nakládat. O třetinu poskočily ve čtvrtek ráno vzhůru i ceny plynu pro evropský trh. Následně lehce poklesly.
08:14Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Velké investice do sportovišť byly zastaveny, vláda chce novou strategii

Velké investice do sportovišť včetně modernizace centra v Nymburce, kterou loni v září podpořila minulá vláda, byly pozastaveny. Novinářům to na neformálním setkání řekl ministr pro sport, zdraví a prevenci Boris Šťastný (Motoristé). Velké projekty chce v následujících měsících přehodnotit a zkoordinovat mezi jednotlivými kraji, plánuje vytvoření nové národní strategie na následujících osm až dvanáct let. Česká unie sportu (ČUS), která centrum v Nymburce vlastní a provozuje, o pozastavení projektu zatím oficiální informace nemá.
před 1 hhodinou

Kobra 26 má podle Schillerové vrátit miliardy do rozpočtu. „Srovnejte si data,“ říká Jurečka

„Už to, že do toho chceme jít a že budou probíhat hromadné kontroly, je určitým preventivním krokem,“ sdělila ministryně financí Alena Schillerová (ANO) o meziresortní spolupráci v boji proti nelegálnímu zaměstnávání. Jejím cílem je mimo jiné zastavit daňové ztráty pro státní rozpočet. „Je to potřeba, ale srovnejte si informace a data,“ vyzval Schillerovou exministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Debatovali spolu v Událostech, komentářích moderovaných Lukášem Dolanským.
před 1 hhodinou

O víkendu se ochladí, na horách může sněžit

Během víkendu se v Česku mírně ochladí a bude pršet. V noci může i mrznout a ve vyšších polohách by mohlo sněžit. Zatímco předchozí víkend se nejvyšší denní teploty v Česku pohybovaly až kolem 18 stupňů Celsia, nyní bude v sobotu většinou maximálně deset stupňů. Jen na jihu Moravy by mohlo být až 12 stupňů. V neděli se pak teploty dostanou nejvýše na 13 stupňů. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
před 3 hhodinami

Babiš míní, že na summitu NATO lépe vysvětlí české výdaje na obranu než Pavel

Premiér Andrej Babiš (ANO) považuje za logické, že na červencový summit NATO v Turecku pojede on a ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé), a nikoliv prezident Petr Pavel, který dosud zastupoval Česko na vrcholných setkáních Aliance. Zástupci vlády podle Babiše lépe než hlava státu spojencům včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa vysvětlí výši letošních výdajů na obranu v českém rozpočtu, kterou vzhledem k aktuální geopolitické situaci kritizoval český prezident i američtí diplomaté. Na úterním setkání tuto otázku nestihl s Pavlem projednat, řekl premiér.
před 5 hhodinami
Načítání...