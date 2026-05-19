WHO zkoumá možnosti vakcín a léčby proti epidemii eboly v Kongu


před 34 mminutami|Zdroj: ČTK

Světová zdravotnická organizace (WHO) zkoumá, zda by některé kandidátské vakcíny, tedy očkovací látky ve fázi výzkumu, nebo léčebné postupy, mohly být použity k potlačení epidemie eboly v Kongu (Demokratické republice Kongo). Informovala o tom v úterý agentura AFP. Organizace již dříve vyhlásila nárůst počtu případů vysoce nakažlivé hemoragické horečky za mezinárodní zdravotní stav nouze.

Podle aktuálních informací ebole zatím podlehlo 131 lidí a nakazilo se více než 500 osob. Za posledních 50 let ebola v Africe usmrtila více než 15 tisíc lidí.

„Zkoumáme na mezinárodní úrovni, jaké kandidátské vakcíny nebo léčebné postupy jsou k dispozici a zda by některé mohly být v této epidemii užitečné,“ uvedla zástupkyně WHO v Kongu Anne Anciová. Upozornila však, že pro kmen Bundibugyo, který je za současnou epidemii odpovědný, zatím neexistuje účinná vakcína ani léčba. Očkovací látky jsou dostupné pouze pro kmen Zaire, který byl identifikován v roce 1976, a bez dalších studií je nelze použít proti jiným kmenům nákazy.

Podle agentury AP se virus v regionu šířil nejméně několik týdnů bez odhalení, což nyní komplikuje snahy o jeho kontrolu. První potvrzené úmrtí nastalo už 24. dubna v oblasti Bunia, ale laboratorní výsledky přišly s odstupem a původně nezjistily přesný typ eboly. WHO byla na zvýšený počet úmrtí upozorněna až začátkem května, přičemž první potvrzení eboly přišlo až 14. května.

Zdroj: ČT24

Úřady prověřují další možné případy

Podle konžského ministra zdravotnictví Samuela Rogera Kamby úřady prověřují další možné případy nákazy, a skutečný rozsah infekce se tak může lišit. WHO mezitím označila epidemii za mezinárodní stav ohrožení veřejného zdraví.

Případy se objevily v několika oblastech včetně Bunie, Gomy, Butemba, Mongbwalu a Nyakunde. Jeden případ a jedno úmrtí hlásí také Uganda u osob, které přicestovaly z Konga. Mezi nakaženými je podle AP i americký lékař, který působil v nemocnici v provincii Ituri.

Zdravotní experti upozorňují, že zpožděná identifikace nákazy spolu s obtížnou dostupností oblastí, vysokou mobilitou obyvatel a přítomností ozbrojených skupin v regionu výrazně zvyšují riziko dalšího šíření epidemie. Ebola se přenáší přímým kontaktem s tělními tekutinami nakažených a její příznaky mohou zpočátku připomínat jiné tropické nemoci, což ztěžuje včasnou diagnostiku.

WHO: Epidemie eboly v Kongu a Ugandě je ohrožení zdraví mezinárodního významu
Sanitky zaparkované u nemocnice Bunia v Demokratické republice Kongo, ilustrační foto

Podpůrný fond obnovuje administraci žádostí o podporu firmám z Agrofertu

Podpůrný fond obnovuje administraci žádostí o podporu firmám z Agrofertu

před 8 mminutami
Letoun NATO sestřelil dron nad Estonskem

Letoun NATO sestřelil dron nad Estonskem

před 15 mminutami
Při srážce autobusu a tramvaje v pražských Záběhlicích utrpělo zranění osmnáct lidí

Při srážce autobusu a tramvaje v pražských Záběhlicích utrpělo zranění osmnáct lidí

11:00Aktualizovánopřed 46 mminutami
Protidrogový koordinátor Bém na konci června skončí, nahradí ho Protopopová

Protidrogový koordinátor Bém na konci června skončí, nahradí ho Protopopová

11:15Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Ukrajina hlásí po ruských útocích mrtvé i raněné

Ukrajina hlásí po ruských útocích mrtvé i raněné

08:27Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Český diplomat zahynul v chilských Andách

Český diplomat zahynul v chilských Andách

před 2 hhodinami
Nikotinové sáčky představují pro teenagery vážné riziko, upozorňuje expertka

VideoNikotinové sáčky představují pro teenagery vážné riziko, upozorňuje expertka

před 2 hhodinami

Portugalsko má nejdelší průměrný trest odnětí svobody v Evropě

Podle údajů Rady Evropy, které byly v úterý zveřejněny ve zprávě analyzující stav vězeňské populace v roce 2024, je průměrná délka trestu odnětí svobody v Portugalsku 31,4 měsíce, což je nejdelší doba mezi evropskými zeměmi.
před 2 mminutami

Letoun NATO sestřelil dron nad Estonskem

Rumunský vojenský letoun NATO v úterý sestřelil nad Estonskem dron zřejmě ukrajinského původu, sdělil estonský ministr obrany Hanno Pevkur zpravodajskému webu Delfi. Škody podle Pevkura nevznikly, po troskách dronu estonské úřady pátrají. Jedná se o nejnovější případ z řady narušení vzdušného prostoru v této zemi sousedící s Ruskem, uvedla agentura Reuters.
před 15 mminutami

Svět je dle expertů k pandemiím náchylnější než před covidem

Ani po epidemii eboly v západní Africe před necelými deseti lety, pandemii covidu-19 a nouzové situaci kolem infekčního onemocnění mpox (dříve opičí neštovice) není svět bezpečnějším místem před propuknutím nových pandemií. Uvedlo to mezinárodní expertní grémium na úvod výročního zasedání Světového zdravotnického shromáždění, které je orgánem Světové zdravotnické organizace (WHO). Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus prohlásil, že svět nyní zažívá nebezpečné časy.
před 22 mminutami

WHO zkoumá možnosti vakcín a léčby proti epidemii eboly v Kongu

Světová zdravotnická organizace (WHO) zkoumá, zda by některé kandidátské vakcíny, tedy očkovací látky ve fázi výzkumu, nebo léčebné postupy, mohly být použity k potlačení epidemie eboly v Kongu (Demokratické republice Kongo). Informovala o tom v úterý agentura AFP. Organizace již dříve vyhlásila nárůst počtu případů vysoce nakažlivé hemoragické horečky za mezinárodní zdravotní stav nouze.
před 34 mminutami

Ukrajina hlásí po ruských útocích mrtvé i raněné

Nejméně dva lidi zabila a dalších sedmnáct zranila ruská raketa, která dopoledne zasáhla centrum města Pryluky v Černihivské oblasti na severu Ukrajiny. Mezi zraněnými je čtrnáctileté dítě, exploze poškodila nákupní středisko. Dvě oběti si podle prokuratury vyžádal noční nálet ruských dronů na Charkov a okolí, dva lidi zabily ruské drony ve městě Hluchiv a šest raněných si vyžádalo bombardování Kramatorska. Jednoho mrtvého a dva raněné hlásí ruské úřady po ukrajinském útoku na západě Ruska. Ukrajinské drony zasáhly také blíže neupřesněný průmyslový objekt v Jaroslavli, rozsáhlý nálet se obešel bez obětí a raněných, uvedl gubernátor Michail Jevrajev.
08:27Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Český diplomat zahynul v chilských Andách

Při výpravě do chilských And zahynul český diplomat, který pracoval na české ambasádě v této jihoamerické zemi. Upozornil na to server iDNES.cz. Čech se při výstupu na jeden z horských vrcholů zranil a nemohl pokračovat. Svou polohu telefonicky oznámil manželce, ale záchranáři našli jeho tělo.
před 2 hhodinami

VideoReportéři ČT zachytili příběh „padlého“ ukrajinského vojáka, který se vrátil ze zajetí

Případ ukrajinského vojáka Nazara Daleckého, který byl na základě DNA testů prohlášen za mrtvého, otevírá otázky nejen kolem identifikace padlých vojáků, ale i budoucího vyšetřování možných ruských válečných zločinů. Voják se totiž více než tři roky poté, co jej rodina pohřbila, vrátil živý z ruského zajetí. Případ přichází v době, kdy se Evropa posouvá blíže ke vzniku zvláštního tribunálu pro ruskou agresi proti Ukrajině. K jeho vytvoření se přihlásily desítky států včetně Česka a tribunál má v budoucnu řešit odpovědnost nejvyššího ruského vedení za invazi. I proto je správná identifikace obětí a práce s důkazy pro Kyjev stále důležitější. Případ Nazara Daleckého pro Reportéry ČT zachytila Darja Stomatová.
před 2 hhodinami

Izrael nemůže žít v La La Landu, říká tamní bezpečnostní analytik

„Je naivní představa, že mezinárodní společenství se postará o mír. Že díky vzájemné závislosti barbaři – jak říkali staří Římané – přestanou být barbary,“ řekl ČT24 izraelský bezpečnostní analytik Dan Schueftan. „Izrael si nemůže dovolit žít v takovém La La Landu,“ dodal bývalý poradce izraelských premiérů, který má pověst provokatéra a enfant terrible mezi akademiky. Zároveň je čtyřicet let výrazným hlasem kritickým k pravici, levici, izraelské vládě i arabským a evropským státům. Otázky kladl Jakub Szántó.
před 3 hhodinami
