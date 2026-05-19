WHO zkoumá možnosti vakcín a léčby proti epidemii eboly v Kongu

Světová zdravotnická organizace (WHO) zkoumá, zda by některé kandidátské vakcíny, tedy očkovací látky ve fázi výzkumu, nebo léčebné postupy, mohly být použity k potlačení epidemie eboly v Kongu (Demokratické republice Kongo). Informovala o tom v úterý agentura AFP. Organizace již dříve vyhlásila nárůst počtu případů vysoce nakažlivé hemoragické horečky za mezinárodní zdravotní stav nouze.
Podle aktuálních informací ebole zatím podlehlo 131 lidí a nakazilo se více než 500 osob. Za posledních 50 let ebola v Africe usmrtila více než 15 tisíc lidí.
„Zkoumáme na mezinárodní úrovni, jaké kandidátské vakcíny nebo léčebné postupy jsou k dispozici a zda by některé mohly být v této epidemii užitečné,“ uvedla zástupkyně WHO v Kongu Anne Anciová. Upozornila však, že pro kmen Bundibugyo, který je za současnou epidemii odpovědný, zatím neexistuje účinná vakcína ani léčba. Očkovací látky jsou dostupné pouze pro kmen Zaire, který byl identifikován v roce 1976, a bez dalších studií je nelze použít proti jiným kmenům nákazy.
Podle agentury AP se virus v regionu šířil nejméně několik týdnů bez odhalení, což nyní komplikuje snahy o jeho kontrolu. První potvrzené úmrtí nastalo už 24. dubna v oblasti Bunia, ale laboratorní výsledky přišly s odstupem a původně nezjistily přesný typ eboly. WHO byla na zvýšený počet úmrtí upozorněna až začátkem května, přičemž první potvrzení eboly přišlo až 14. května.
Úřady prověřují další možné případy
Podle konžského ministra zdravotnictví Samuela Rogera Kamby úřady prověřují další možné případy nákazy, a skutečný rozsah infekce se tak může lišit. WHO mezitím označila epidemii za mezinárodní stav ohrožení veřejného zdraví.
Případy se objevily v několika oblastech včetně Bunie, Gomy, Butemba, Mongbwalu a Nyakunde. Jeden případ a jedno úmrtí hlásí také Uganda u osob, které přicestovaly z Konga. Mezi nakaženými je podle AP i americký lékař, který působil v nemocnici v provincii Ituri.
Zdravotní experti upozorňují, že zpožděná identifikace nákazy spolu s obtížnou dostupností oblastí, vysokou mobilitou obyvatel a přítomností ozbrojených skupin v regionu výrazně zvyšují riziko dalšího šíření epidemie. Ebola se přenáší přímým kontaktem s tělními tekutinami nakažených a její příznaky mohou zpočátku připomínat jiné tropické nemoci, což ztěžuje včasnou diagnostiku.