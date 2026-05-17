WHO: Epidemie eboly v Kongu a Ugandě je ohrožení zdraví mezinárodního významu

Světová zdravotnická organizace (WHO) v neděli označila epidemii eboly v Demokratické republice Kongo a Ugandě za ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu. Cílem je podle agentur Reuters a DPA uvést sousední země do zvýšené pohotovosti a mobilizovat podporu mezinárodního společenství. Šíření nákazy způsobené virem Bundibugyo podle organizace nesplňuje kritéria pro vyhlášení pandemické pohotovosti.
Zdravotnická agentura OSN v prohlášení uvedla, že v sobotu evidovala v provincii Ituri na severovýchodě Konga osmdesát podezřelých úmrtí, osm laboratorně potvrzených případů a 246 podezřelých případů. O propuknutí epidemie eboly v oblasti informovalo v pátek africké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC).
V ugandském hlavním městě Kampale byly v pátek a sobotu hlášeny dva zřejmě nesouvisející laboratorně potvrzené případy včetně jednoho úmrtí u osob cestujících z Konga, píše WHO. Laboratorní testy potvrdily také jeden případ v hlavním městě Konga Kinshase u osoby vracející se z Ituri.
Konžská provincie Ituri je odlehlá oblast se špatnou dopravní infrastrukturou. Navíc ji sužuje násilí, které páchá řada povstaleckých i provládních ozbrojených skupin.
Smrtnost nemoci dosahuje 25 až 90 procent
Loni v prosinci konžské úřady oznámily konec epidemie eboly v provincii Kasai na jihu země, kde propukla v září. Podle tamního ministerstva zdravotnictví si vyžádala 43 obětí.
Ebola se šíří kontaktem s nakaženou osobou nebo kontaminovaným materiálem. Projevuje se krvácením a k symptomům patří horečka, zvracení, průjem či bolesti svalů.
Virus ebola je původcem takzvané krvácivé horečky, nemoc postihuje člověka a primáty. Virus se přenáší přímým kontaktem s tělesnými tekutinami (krev, stolice, moč, sliny, sperma) živé či zemřelé nakažené osoby nebo živého či uhynulého nakaženého zvířete.
Nebezpečná je manipulace s uhynulými zvířaty či s jejich syrovým masem. K přenosu nákazy může také dojít porušenou kůží nebo sliznicí zdravé osoby, která přijde do styku s kontaminovanými předměty (znečištěný oděv, ložní prádlo, použité jehly a stříkačky), a tělními tekutinami nemocného.
Virové onemocnění způsobilo v Africe několik epidemií, smrtnost nemoci dosahuje 25 až 90 procent. Už několik let proti ní existují vakcíny. Nejhorší epidemie vypukla na začátku prosince 2013 v západní Africe. Ebole tehdy za více než dva roky podlehlo přes jedenáct tisíc lidí.