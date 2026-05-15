V Kongu oznámili epidemii eboly

Na severovýchodě Demokratické republiky Kongo v provincii Ituri propukla epidemie eboly, oznámilo na síti X africké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). Ohlášeno bylo 65 mrtvých a bezmála 250 případů s podezřením na nákazu virem.
CDC na pátek svolala koordinační schůzku zaměřenou na přijetí opatření pro boj proti šíření nemoci, včetně přeshraničního dohledu. Setkaní se kromě představitelů Konga zúčastní i zástupci Ugandy a Jižního Súdánu, tedy zemí, které se zasaženou provincií sousedí, a činitelé „globálních partnerů“.
