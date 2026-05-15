V Kongu oznámili epidemii eboly


před 33 mminutami|Zdroj: ČTK

Na severovýchodě Demokratické republiky Kongo v provincii Ituri propukla epidemie eboly, oznámilo na síti X africké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). Ohlášeno bylo 65 mrtvých a bezmála 250 případů s podezřením na nákazu virem.

CDC na pátek svolala koordinační schůzku zaměřenou na přijetí opatření pro boj proti šíření nemoci, včetně přeshraničního dohledu. Setkaní se kromě představitelů Konga zúčastní i zástupci Ugandy a Jižního Súdánu, tedy zemí, které se zasaženou provincií sousedí, a činitelé „globálních partnerů“.

Připravujeme podrobnosti.

Výběr redakce

USA podle Reuters nepošlou do Polska nové vojáky. Podle Varšavy jde o Německo

USA podle Reuters nepošlou do Polska nové vojáky. Podle Varšavy jde o Německo

07:55Aktualizovánopřed 2 mminutami
Poslanci se věnovali chystaným změnám v superdávce

Poslanci se věnovali chystaným změnám v superdávce

před 3 hhodinami
Nervozita je normální, rodiče někdy zbytečně tlačí, řekla k přijímačkám ředitelka

VideoNervozita je normální, rodiče někdy zbytečně tlačí, řekla k přijímačkám ředitelka

před 3 hhodinami
Nečekali jsme tolik pozitivních reakcí na náš sjezd, řekl ČT Posselt

Nečekali jsme tolik pozitivních reakcí na náš sjezd, řekl ČT Posselt

před 11 hhodinami
Policie zadržela muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy

Policie zadržela muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
V Plzni zavřelo poslední kasino, plošný zákaz hazardu tam platí od ledna

VideoV Plzni zavřelo poslední kasino, plošný zákaz hazardu tam platí od ledna

před 13 hhodinami
Požár na Jičínsku zasáhl bateriové úložiště, škoda je kolem dvaceti milionů

Požár na Jičínsku zasáhl bateriové úložiště, škoda je kolem dvaceti milionů

včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami
Ústava garantuje právo shromažďovací, komentoval Jurečka sudetoněmecký sjezd

VideoÚstava garantuje právo shromažďovací, komentoval Jurečka sudetoněmecký sjezd

před 14 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

USA podle Reuters nepošlou do Polska nové vojáky. Podle Varšavy jde o Německo

Spojené státy zrušily záměr dočasně vyslat do Polska čtyři tisíce vojáků ze základen v USA, píše agentura Reuters s odvoláním na dva nejmenované americké činitele. Rozhodnutí přichází dva týdny poté, co Pentagon oznámil stažení pěti tisíc vojáků z Německa. Překvapivý krok podle Reuters vyvolává otázky ohledně očekávaného snížení americké vojenské přítomnosti v Evropě. Polský vládní mluvčí Adam Szlapka ale uvedl, že američtí vojáci působí v Polsku na rotační bázi a že Varšava neví nic o tom, že by se na tomto principu něco změnilo. Náměstek polského ministra obrany Cezary Tomczyk míní, že nevyslání nových vojáků nedolehne na Polsko, ale na Německo.
07:55Aktualizovánopřed 2 mminutami

Počet obětí ruského útoku na Kyjev stoupl na 24

Počet zabitých při ruském vzdušném útoku na Kyjev v noci na čtvrtek vzrostl na 24, mezi mrtvými jsou tři děti, oznámila v pátek ráno Státní služba pro mimořádné situace (DSNS). Dalších 47 lidí včetně dvou dětí je zraněných. Invazní armáda pokračovala v úderech na ukrajinské území i v noci na pátek. Ruské úřady pak tvrdí, že tři lidé zahynuli při ukrajinském vzdušném útoku ve městě Rjazaň.
08:55Aktualizovánopřed 9 mminutami

Trump po setkání se Si Ťin-pchingem vyjádřil naději ve zlepšení vztahů

Americký prezident Donald Trump se v pátek v Pekingu druhým dnem setkal se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem, informují tiskové agentury. Čínský vůdce šéfa Bílého domu uvítal podáním ruky v zahradách uzavřeného vládního komplexu Čung-nan-chaj, kde se oba nechali vyfotografovat. Společným obědem Trump oficiální návštěvu Číny ukončil a poté odletěl do Washingtonu. Oba státníci summit podle médií považují za úspěšný.
03:33Aktualizovánopřed 16 mminutami

V Kongu oznámili epidemii eboly

Na severovýchodě Demokratické republiky Kongo v provincii Ituri propukla epidemie eboly, oznámilo na síti X africké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). Ohlášeno bylo 65 mrtvých a bezmála 250 případů s podezřením na nákazu virem.
před 33 mminutami

V Havaně jednala delegace USA vedená šéfem CIA, oznámila kubánská vláda

Americká delegace vedená ředitelem Ústřední zpravodajské služby (CIA) Johnem Ratcliffem se ve čtvrtek v Havaně setkala se svými protějšky na kubánském ministerstvu vnitra. Podle tiskových agentur to oznámila kubánská vláda. Jednání na Kubě na vysoké úrovni později agenturám Reuters a AP potvrdil také nejmenovaný představitel CIA. Prezident USA Donald Trump tento týden prohlásil, že „Kuba žádá o pomoc“ a Spojené státy budou s touto „zhroucenou zemí“ hovořit.
včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami

Rusko poslalo na Ukrajinu přes tisíc dronů za den. Kyjev hlásí přes dvacet obětí

Ukrajinské hlavní město Kyjev čelilo masivnímu nočnímu útoku ruských střel a dronů. Úřady hlásí přes dvacet mrtvých včetně dvou dětí a více než padesát zraněných. Zasaženo bylo několik budov včetně obytných domů. Ukrajinské letectvo oznámilo, že útoky cílily i na další regiony, včetně Charkovské, Sumské, Oděské a Černihivské oblasti. Ruské údery odsoudil slovenský ministr zahraničí Juraj Blanár (Smer). Moskva informovala o ukrajinských útocích na ruské cíle a uvedla, že její armáda útočila mimo jiné na obranný průmysl sousední země.
včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami

Britský ministr Streeting rezignuje. Dle médií chce nahradit Starmera

Britský ministr zdravotnictví Wes Streeting ve čtvrtek oznámil rezignaci na svou vládní funkci. Podle stanice Sky News se předpokládá, že se chce ucházet o post šéfa Labouristické strany a nahradit v jejím čele premiéra Keira Starmera. Popularita ministerského předsedy klesá a šéf labouristů čelí sílícímu tlaku členů vlády i labouristických poslanců poté, co strana tento měsíc utrpěla těžké ztráty ve volbách do místních zastupitelstev. Úřad premiéra oznámil, že novým ministrem zdravotnictví bude James Murray.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Vztahy Číny s USA jsou nejdůležitější na světě, shodli se Trump a Si Ťin-pching

Setkání čínského prezidenta Si Ťin-pchinga s jeho americkým protějškem Donaldem Trumpem skončilo po zhruba dvou hodinách, následně navštívili Chrám nebes. Poté se Trump zúčastnil státní večeře. Si Ťin-pching prohlásil, že vztahy mezi Čínou a USA jsou nejdůležitějšími bilaterálními vztahy na světě. Podle čínských médií ale Si během jednání uvedl, že země se mohou dostat do střetu, pokud by Washington postupoval „chybně“ v otázce Tchaj-wanu.
včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
Načítání...