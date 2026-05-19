Nikotinové sáčky představují pro teenagery vážné riziko, upozorňuje expertka

Nenápadné bílé polštářky, které se dávají mezi ret a dáseň. Nikotinové sáčky neobsahují sice další škodliviny tak jako cigarety, mají v sobě ale vysoce návykový nikotin a jsou čím dál tím populárnější i mezi dospívajícími. Na ně navíc cílí reklama výrobců a jejich tržby celosvětově rostou, upozorňuje Světová zdravotnická organizace. Nikotin je velmi návykový a zejména u dospívajících je vážně rizikovým faktorem v jejich dalším vývoji, uvedla vedoucí Centra podpory veřejného zdraví Státního zdravotního ústavu Anna Niklová. U dospívajících může nikotin podle ní narušit vývoj mozku, a ovlivnit tak pozornost a schopnost učení a způsobit i nervozitu. Kolem 160 zemí světa navíc nikotinové sáčky bez obsahu tabáku vůbec nereguluje zákonem, v Česku vyhláška prošla v roce 2023. Zakázala například jejich prodej nezletilým a omezila obsah nikotinu v jednom sáčku na množství, které zhruba odpovídá jedné cigaretě.
VideoNikotinové sáčky představují pro teenagery vážné riziko, upozorňuje expertka
