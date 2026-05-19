Důležité
Resort financí požaduje přepracování zákona o veřejnoprávních médiích Zobrazit

Resort financí požaduje přepracování zákona o veřejnoprávních médiích


před 9 mminutami|Zdroj: ČTK

Ministerstvo financí (MF) požaduje přepracování návrhu zákona o médiích veřejné služby, který připravilo ministerstvo kultury. Současné znění návrhu má velké nedostatky a vytváří mnoho nových problémů, uvedlo MF v připomínkách, které k zákonu vzneslo. Upozornilo také, že návrh neřeší, z jaké rozpočtové kapitoly by Česká televize (ČT) a Český rozhlas (ČRo) měly dostávat peníze.

Resort také upozornil, že výše státních příspěvků pro obě média na příští rok odpovídá jejich příjmům z televizních a rozhlasových poplatků v roce 2024. Loni a letos ale ČT i ČRo hospodařily s vyšším rozpočtem a důvodová zpráva k zákonu nijak neupřesňuje, jak na média snížení částky dopadne.

Zásadní připomínky k návrhu vzneslo dříve i ministerstvo vnitra. Upozornilo, že zrušení televizních a rozhlasových poplatků způsobí výpadek příjmů České pošty v objemu 275 milionů korun ročně.

Podrobnosti připravujeme.

Výběr redakce

Resort financí požaduje přepracování zákona o veřejnoprávních médiích

Resort financí požaduje přepracování zákona o veřejnoprávních médiích

před 9 mminutami
Charkov hlásí po nočním ruském útoku mrtvé i zraněné

Charkov hlásí po nočním ruském útoku mrtvé i zraněné

08:27Aktualizovánopřed 47 mminutami
Při střelbě na jihu Španělska zemřeli dva lidé, další včetně dětí jsou zranění

Při střelbě na jihu Španělska zemřeli dva lidé, další včetně dětí jsou zranění

před 1 hhodinou
Stíhaný polský exministr dostal vízum do USA po zásahu diplomata, píše Reuters

Stíhaný polský exministr dostal vízum do USA po zásahu diplomata, píše Reuters

před 2 hhodinami
Úřady v jižní Kalifornii nařídily evakuaci tisícům lidí kvůli lesnímu požáru

Úřady v jižní Kalifornii nařídily evakuaci tisícům lidí kvůli lesnímu požáru

05:55Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Do Prahy dorazí izraelský ministr zahraničí Gideon Sa'ar

Do Prahy dorazí izraelský ministr zahraničí Gideon Sa'ar

05:26Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Tři muži zahynuli při střelbě v mešitě v San Diegu. Oba útočníci jsou po smrti

Tři muži zahynuli při střelbě v mešitě v San Diegu. Oba útočníci jsou po smrti

00:00Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Emiráty tiše prohloubily vojenské vazby na Izrael

Emiráty tiše prohloubily vojenské vazby na Izrael

před 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Média

Resort financí požaduje přepracování zákona o veřejnoprávních médiích

Ministerstvo financí (MF) požaduje přepracování návrhu zákona o médiích veřejné služby, který připravilo ministerstvo kultury. Současné znění návrhu má velké nedostatky a vytváří mnoho nových problémů, uvedlo MF v připomínkách, které k zákonu vzneslo. Upozornilo také, že návrh neřeší, z jaké rozpočtové kapitoly by Česká televize (ČT) a Český rozhlas (ČRo) měly dostávat peníze.
před 9 mminutami

O čem plánujeme informovat v úterý 19. května

Každý den ráno přinášíme přehled nejdůležitějších očekávaných událostí z domova i ze světa.
23. 3. 2024Aktualizovánopřed 2 hhodinami

SOUHRN: Zásadní události pondělí 18. května

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 18. května 2026.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

ČT připomínkovala zákon o médiích, vadí mimo jiné nízký rozpočet

Česká televize (ČT) předložila své připomínky k vládnímu návrhu zákona o médiích veřejné služby. Plánovaný rozpočet považuje za neadekvátní. Zákon také podle ní nezajišťuje kontinuitu ČT, neobsahuje dostatečně specifické vymezení veřejné služby nebo v něm chybí konkrétní úprava regionálních televizních studií. Televize o kroku a výhradách informovala v pondělní tiskové zprávě.
před 15 hhodinami

SOUHRN: Zásadní události neděle 17. května

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 17. května 2026.
17. 5. 2026Aktualizováno17. 5. 2026

Ve dvanácti krajských městech se sešli lidé k podpoře ČT a ČRo

Ve dvanácti krajských městech Česka se před pátou hodinou odpoledne sešli lidé, aby podpořili nezávislost médií veřejné služby. Pochody napříč ulicemi center měst na podporu České televize a Českého rozhlasu zorganizoval spolek Milion chvilek pro demokracii. Kritika organizátorů a účastníků míří na návrh zákona, který představil ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) a který mimo jiné převádí financování ČT a ČRo pod státní rozpočet.
17. 5. 2026Aktualizováno17. 5. 2026

Změnu financování veřejnoprávních médií projedná koalice 25. května, řekl Babiš

Návrh zákona o médiích veřejné služby projedná 25. května koaliční rada, po dohodě v koalici pak předlohu dostane k projednání vláda, oznámil ve svém nedělním videu na sociální síti premiér Andrej Babiš (ANO). Podle něj se pak uskuteční i veřejná debata s generálními řediteli České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) o chystaných záměrech.
17. 5. 2026

SOUHRN: Zásadní události soboty 16. května

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 16. května 2026.
16. 5. 2026Aktualizováno16. 5. 2026
Načítání...