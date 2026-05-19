Při střelbě na jihu Španělska zemřeli dva lidé, další včetně dětí jsou zranění

Dva lidé zemřeli a další čtyři včetně dvou dětí utrpěli vážná zranění při noční střelbě poblíž jihošpanělského města Almería. Pravděpodobný útočník, který z místa činu uprchl, se později sám přihlásil na policii, informovala agentura Europa Press. Zřejmě je příbuzným obětí střelby, dodal web 20minutos.es.
O střelbě v přímořském městě El Ejido západně od Almeríe se policie dozvěděla krátce před půlnocí. Na místo dorazilo několik policejních hlídek včetně jednotky rychlého nasazení a začaly pátrat po střelci. Ten se později sám dostavil na policejní stanici. Podle médií zastřelil své rodiče.
Zraněné převezly sanitky do nemocnic, jejich přesný stav není znám. Motiv zločinu policisté zjišťují.