Ruský útok v Charkově zabil nejméně jednoho člověka a další zranil

Nejméně jednu oběť a šest raněných si vyžádal podle záchranářů noční ruský útok na Charkov a okolí druhého největšího ukrajinského města. Jednoho mrtvého a dva zraněné hlásí ruské úřady po ukrajinském útoku na západě Ruska. Ukrajinské drony zasáhly také blíže neupřesněný průmyslový objekt v Jaroslavli, rozsáhlý nálet se obešel bez obětí a raněných, uvedl gubernátor Michail Jevrajev. Již dříve se terčem ukrajinských dronů stala rafinerie ve městě ležícím asi 700 kilometrů od ukrajinských hranic.
Rusové během noci zaútočili na Charkov a jeho předměstí. V městečku Pokotylivka u Charkova ruský dron zabil 69letou ženu a zranil další tři lidi, včetně jednoho dítěte, uvedli záchranáři. Další tři lidé utrpěli zranění v Charkově, dodali záchranáři s tím, že hasiči bojují s požáry a pokračuje odklízení trosek.
„Pod ruinami může být člověk,“ napsal na sociální síti šéf oblastní správy Oleh Syněhubov. Drony podle starosty Ihora Terechova poškodily 25 rodinných domů a jednu výškovou budovu.
Ve vsi Markovo na západě Ruska při ukrajinském útoku přišla o život 68letá žena, další dva lidé utrpěli těžká zranění, oznámil podle ruských médií gubernátor Kurské oblasti Alexandr Chinštejn.
Moskevský starosta Sergej Sobjanin dříve uvedl, že Rusko sestřelilo několik ukrajinských dronů mířících na Moskvu.
Rusko už pátým rokem vede válku proti Ukrajině a součástí bojů jsou vzdušné útoky obou stran hluboko na nepřátelském území.
Načítání...