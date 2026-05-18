„Nám všechno blokují a SBU si létá.“ V Rusku sílí obavy z ukrajinských dronů


před 14 mminutami|Zdroj: ČT24
Zdroj: ČT24

V Rusku narůstá nervozita z ukrajinských dronů dlouhého doletu. Někteří Moskvané vyjadřují obavy nebo nespokojenost s chováním úřadů po nedělním ukrajinském útoku. Během něj přeletělo hranici pět set až tisíc ukrajinských bezpilotních letounů. Rozšiřující se dosah ukrajinských zbraní si uvědomují nejen civilisté, ale i ruské úřady, armáda a klíčové podniky. Na hrozbu dronů se připravují, přestože se nacházejí stovky až tisíce kilometrů od hranic obou zemí.

Jeden z ukrajinských dronů dlouhého doletu je schopný ničit cíle ve vzdálenosti do tisíce kilometrů. Pět set kilometrů vzdálená Moskva je pro takový stroj snadno dosažitelná. V neděli tam podobné drony poprvé zasáhly důležitou rafinerii a čerpací stanici, které zásobují i letadla a benzinky v metropoli.

Kreml přitom dříve ujišťoval, že ruská metropole je na podobné údery připravená. Ochránit ji měla i výrazná blokace internetu během útoků, při které fungují jen stránky na takzvaném bílém seznamu.

„Takže nám, sakra, blokují všechno na území naší země. A (ukrajinská kontrarozvědka) SBU si mezitím létá i za bílých seznamů,“ stěžuje si obyvatel Moskvy.

Moskevské úřady přejaly opatření z jiných regionů a zakazují civilistům zveřejňovat záběry následků ukrajinských útoků. Mnozí ale nařízení porušují a stěžují si, že média o úderech téměř nemluví.

„Co o tom je ve zprávách? Nepíšou vůbec nic! Píšou, že všem dáváme co proto,“ kritizuje další Rus.

Moskvu a přilehlý region zasáhl velký ukrajinský dronový útok
NEPOUŽÍVAT ZNOVU Snímek ukazuje bytový dům v Krasnogorsku v Moskevské oblasti, který podle tvrzení tamních úřadů poškodil ukrajinský dronový útok (17. května 2026)

Také podle zpravodaje ČT v Rusku Karla Rožánka tamní média o ukrajinských útocích zpravují jen velmi krátce.

„Například v neděli jsem se díval na státní televizi, která sice informovala o tom, že proběhl útok na Moskvu a že v jejím okolí zemřela žena, ale respektovala nařízení moskevské protiteroristické komise, že se nesmějí zveřejňovat záběry z místa,“ popsal Rožánek.

„Nebyl tam jejich reportér, nebyl tam žádný živý vstup, pouze moderátor přečetl připravené čtyři věty a v pozadí za ním byl indiferentní detailní záběr železobetonové konstrukce zničené nějakým výbuchem,“ dodal zpravodaj ČT. 

Vývoj experimentálních zbraní

Za rychlým rozvojem ukrajinských zbraní jsou i státní granty na vývoj experimentální výzbroje, například program Brave1. Jeho výsledkem je kromě mnoha typů dronů třeba nová letecká puma.

„Každý výrobce chce být nejlepší. Chce vylepšit to, co je. Nabídnout lehčí drony, větší nosnost munice a tak dále,“ komentuje to zaměstnanec ukrajinské vojenské rozvědky přezdívaný „Vlk“.

Počet obětí ruského útoku na Kyjev stoupl na 24, země si vyměnily zajatce
Následky ruského útoku v Kyjevě (14. 5. 2026)

Rusko chrání sítěmi i ponorky na Dálném východě

Rusové v obavách z bezpilotních strojů chrání sítěmi nejen lodě v blízkosti Ukrajiny, ale dokonce i ponorky v přístavu na Dálném východě – sedm tisíc kilometrů od Ukrajiny.

Námořní i vzdušné drony znepokojují také ruské firmy. Na trhu přibývá podniků, které slibují ochranu před ukrajinskými letouny. Jeden z nich se jmenuje Darvin – jako by svým názvem naznačoval, že je třeba se přizpůsobit nové době a pořídit si protidronové sítě.

Ukrajinští tvůrci dronů ale na podobná opatření obratem reagují a vyvíjejí robustnější stroje, které dokážou ochranné sítě překonat. 

Musk prohrál soudní spor s firmou OpenAI

VideoPřekročili hloubkový limit. Prokuratura řeší smrt potápěčů na Maledivách

Mezinárodní pátrací tým na Maledivách nalezl těla čtyř italských potápěčů, kteří zahynuli ve čtvrtek spolu s instruktorem. K vyzvednutí pozůstatků budou potřeba další ponory. Těla leží ve třetím segmentu podmořské jeskyně více než šedesát metrů pod hladinou. Příčiny tragédie jsou dál předmětem dohadů. V den ponoru špatné počasí zhoršovalo pod hladinou viditelnost. Tým měl sice povolení k průzkumu Indického oceánu, ale ne do takové hloubky. Případ už vyšetřuje italská prokuratura. Chce zjistit, proč zkušení potápěči, kterými oběti nehody byly, až dvojnásobně překročili místní hloubkový limit ponorů. A proč vstupovali do jeskyně, jejíž průzkum univerzita neplánovala.
Trump oznámil, že odkládá údery na Írán

Prezident Spojených států Donald Trump v pondělí večer SELČ na své síti Truth Social napsal, že na žádost Kataru, Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů odložil nové údery proti Íránu, které byly plánované na úterý. Zároveň bez podrobností napsal, že se nyní konají „vážná jednání“. Poznamenal, že pokud nebude s výslednou dohodou spokojen, podniknou Spojené státy rozsáhlý útok proti islámské republice.
Americký miliardář Elon Musk utrpěl porážku v soudním sporu se společností OpenAI, která se podle jeho žaloby odchýlila od původně uváděného cíle vyvíjet umělou inteligenci (AI) ku prospěchu lidstva, ne pro zisk. Porota v pondělí po zhruba dvou hodinách dospěla k závěru, že Musk žalobu podal příliš pozdě. Soudkyně Yvonne Gonzalezová Rogersová verdikt poroty přijala, napsala agentura AP.
Izrael i palestinští teroristé páchali v Gaze válečné zločiny, uvedl úřad OSN

Izrael během války v Pásmu Gazy hrubě porušil mezinárodní právo a dopustil se i válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. Ve své zprávě to uvedl Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR). Válečných zločinů se podle něj dopustily i palestinské ozbrojené skupiny při útoku na Izrael 7. října 2023 a poté při zadržování unesených izraelských rukojmí.
USA opět prodloužily výjimku umožňující nákup ruské ropy na tankerech

Spojené státy podruhé prodloužily o třicet dní výjimku, která zemím umožní nakupovat sankcionovanou ruskou ropu naloženou na tankerech, oznámil v pondělí americký ministr financí Scott Bessent. Tvrdí, že výjimka umožní stabilizovat trh s ropou a dopravit surovinu do energeticky nejzranitelnějších zemí.
Trump stáhl žalobu kvůli úniku daňových přiznání. Původně chtěl obří odškodné

Americký prezident Donald Trump stáhl žalobu, v níž žádal finanční úřad Internal Revenue Service (IRS) o odškodné deset miliard dolarů (asi 208 miliard korun) kvůli úniku svých daňových přiznání do médií, informovaly v pondělí agentury AP a Reuters s odkazem na soudní dokumenty. Stanice ABC News minulý týden uvedla, že Trump je připraven žalobu stáhnout v rámci dohody o vytvoření fondu pro prezidentovy spojence, kteří se domnívají, že byli neoprávněně vyšetřováni.
Lotyšská armáda plánuje širší restrukturalizaci

Velitel lotyšských Národních ozbrojených sil oznámil záměr provést širší transformaci armády, včetně přezkumu její struktury. Některé změny by podle pořadu lotyšské televize LTV De Facto mohly být do stávajícího plánu rozvoje armády zapracovány už do letošního podzimu. K tomu by však byla nezbytná funkční vláda.
