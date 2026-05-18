Vláda schválila zvýšení rodičovského příspěvku z 350 tisíc na 400 tisíc korun, zjistila ČT. Na dvojčata a vícerčata by rodiče mohli místo 700 tisíc dostat 800 tisíc korun. Agentuře ČTK to potvrdil ministr práce Aleš Juchelka (ANO). Zvýšení má platit od 1. ledna, týkat se bude nově narozených dětí. Vláda další výsledky jednání představí na brífinku, který je plánovaný ve 14:00, uvedl redaktor ČT Jakub Pacner.
Se zvýšením rodičovské počítá novela o státní sociální podpoře, k projednání ji dostane sněmovna. Na přidání by podle ministerstva práce bylo příští rok potřeba 230 milionů korun a od roku 2030 po plném zavedení a nynějším nízkém počtu narozených asi 3,6 miliardy korun ročně.
Ministerstvo financí nejdřív výdaje státu zvedat odmítlo a uvedlo, že se zvýšením bude souhlasit jen tehdy, pokud si resort práce peníze najde ve svém rozpočtu. Nakonec kabinet dostal normu bez rozporu.
Novela o dálničních známkách
Na programu schůze byl také návrh, aby jednodenní dálniční známka platila 24 hodin, nejen do půlnoci v den zakoupení. Projednat měla také změny u trestných činů proti životnímu prostředí či novelu o vyváženém zastoupení žen a mužů ve vedení velkých obchodních společností. Tu mělo Česko zavést už koncem prosince 2024, hrozí mu tak žaloba a pokuta minimálně tři miliony eur, tedy v přepočtu zhruba 73 milionů korun.
Na programu vlády bylo i nové nařízení, kterým by se měla řídit regulace cen pohonných hmot. Norma, jejíž vydání umožnil nově přijatý zákon o regulaci cen, nahradí předchozí regulaci vydanou ministerstvem financí. Změna je ale pouze formální, nemění se způsob výpočtu cen ani doba trvání regulace do konce května.
Vláda se zřejmě zabývala i novým náčelníkem generálního štábu české armády. Toho jmenuje prezident na návrh vlády a po projednání ve sněmovním výboru pro obranu. Od července 2022 post zastává Karel Řehka.