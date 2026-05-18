Vláda schválila zvýšení rodičovského příspěvku


před 27 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK

Vláda schválila zvýšení rodičovského příspěvku z 350 tisíc na 400 tisíc korun, zjistila ČT. Na dvojčata a vícerčata by rodiče mohli místo 700 tisíc dostat 800 tisíc korun. Agentuře ČTK to potvrdil ministr práce Aleš Juchelka (ANO). Zvýšení má platit od 1. ledna, týkat se bude nově narozených dětí. Vláda další výsledky jednání představí na brífinku, který je plánovaný ve 14:00, uvedl redaktor ČT Jakub Pacner.

Se zvýšením rodičovské počítá novela o státní sociální podpoře, k projednání ji dostane sněmovna. Na přidání by podle ministerstva práce bylo příští rok potřeba 230 milionů korun a od roku 2030 po plném zavedení a nynějším nízkém počtu narozených asi 3,6 miliardy korun ročně.

Ministerstvo financí nejdřív výdaje státu zvedat odmítlo a uvedlo, že se zvýšením bude souhlasit jen tehdy, pokud si resort práce peníze najde ve svém rozpočtu. Nakonec kabinet dostal normu bez rozporu.

Novela o dálničních známkách

Na programu schůze byl také návrh, aby jednodenní dálniční známka platila 24 hodin, nejen do půlnoci v den zakoupení. Projednat měla také změny u trestných činů proti životnímu prostředí či novelu o vyváženém zastoupení žen a mužů ve vedení velkých obchodních společností. Tu mělo Česko zavést už koncem prosince 2024, hrozí mu tak žaloba a pokuta minimálně tři miliony eur, tedy v přepočtu zhruba 73 milionů korun.

Na programu vlády bylo i nové nařízení, kterým by se měla řídit regulace cen pohonných hmot. Norma, jejíž vydání umožnil nově přijatý zákon o regulaci cen, nahradí předchozí regulaci vydanou ministerstvem financí. Změna je ale pouze formální, nemění se způsob výpočtu cen ani doba trvání regulace do konce května.

Vláda se zřejmě zabývala i novým náčelníkem generálního štábu české armády. Toho jmenuje prezident na návrh vlády a po projednání ve sněmovním výboru pro obranu. Od července 2022 post zastává Karel Řehka.

Ministerstvo financí je proti vyšší rodičovské. Resort práce musí najít peníze
Loď s hantavirem zakotvila v Rotterdamu k dezinfekci

Vláda schválila zvýšení rodičovského příspěvku

Žalobkyně navrhla Ferimu za další znásilnění navýšení trestu

Ukrajina i Rusko hlásí mrtvé. Rusové zasáhli loď s čínskou posádkou

Jermak byl propuštěn. Prý netuší, kdo za něj zaplatil kauci

Třináct obviněných v kauze fotbalové korupce se přiznalo, uvedl Radiožurnál

Policie chce poslat před soud cizince, který útočil v obchodním domě v Hradci Králové

Při letecké show v Idahu se srazily dvě stíhačky

Žalobkyně navrhla Ferimu za další znásilnění navýšení trestu

Bývalému poslanci Dominiku Ferimu státní zástupkyně Petra Gřivnová navrhla za další znásilnění navýšení trestu o jeden rok. Ferimu soudy v minulosti pravomocně uložily za dvě znásilnění a pokus o znásilnění tři roky vězení, příští týden by teplický soud měl jednat o jeho žádosti o podmíněné propuštění. V aktuálním případu řeší Obvodní soud pro Prahu 3 obžalobu Feriho z toho, že si v roce 2015 při styku s tehdy sedmnáctiletou dívkou přes její nesouhlas sundal kondom. Muž vinu odmítá.
10:47Aktualizovánopřed 41 mminutami

Třináct obviněných v kauze fotbalové korupce se přiznalo, uvedl Radiožurnál

Záložník Karviné Samuel Šigut a dalších dvanáct obviněných v moravskoslezské části korupční kauzy ve fotbale se policii přiznali ke zmanipulování zápasů a přijetí nebo dávání úplatků, uvedl Radiožurnál s odkazem na informace z policejních dokumentů. Obvinění se vyjádřit odmítli.
10:27Aktualizovánopřed 2 hhodinami

VideoTrump nerespektuje právní stát, řekl Fischer. Svoboda hájí sílu demokracie

„Demokracie je silná, když má osobnosti, které respektují právní stát. (...) Americký prezident Donald Trump nerespektuje právní stát, vyhrožuje soudcům, napadá novináře a porušuje některé zákony,“ uvedl v Duelu ČT24 předseda senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Pavel Fischer (za ODS a TOP 09). „Chování prezidenta USA Donalda Trumpa také není můj šálek, ale to bychom měli americkou demokracii za hodně slabou, pokud bychom se obávali, že by jedna administrativa Donalda Trumpa tuto demokracii zničila,“ uvedl exministr zahraničních věcí Cyril Svoboda (KDU-ČSL). Tématem Duelu ČT24 bylo také setkání čínského a amerického prezidenta, Benešovy dekrety a spor prezidenta Petra Pavla a premiéra Andreje Babiše (ANO) o účast na summitu NATO. Pořadem provázel Jiří Václavek.
před 4 hhodinami

VideoHosté Událostí, komentářů týdne probrali návštěvu Trumpa v Číně

Hosté Událostí, komentářů týdne diskutovali o setkání amerického a čínského prezidenta, nákaze hantavirem, fanouškovských nepokojích na fotbale a navrácení lebky svaté Zdislavy z Lemberka. Pozvání přijali komentátor webu Seznam Zprávy Jindřich Šídlo, spisovatel a scenárista Radek John, biochemik Jan Konvalinka, šéfredaktor Aktuálně.cz Matyáš Zrno a redaktorka Deníku N Zdislava Pokorná. Pořadem provázela Jana Fabiánová.
před 4 hhodinami

Od kapříků k litrům vína. Nová zjištění ukazují, jak se ovlivňovaly fotbalové zápasy

Víno, to byl krycí název pro úplatky a platby za sázky ve fotbalové kauze, kterou od března vyšetřují kriminalisté. Nová zjištění ČT ukazují, jak přesně fungovala organizovaná skupina, která v českém fotbale manipulovala zápasy. V současné době je stíháno 32 lidí. Dlouhodobě se rozplétání korupční aféry věnují Reportéři ČT, kteří na červen připravují rozsáhlý materiál.
před 6 hhodinami

MHD mají některá města zdarma, nově to zavedou i Klatovy

Autobusy městské hromadné dopravy v Klatovech budou od července vozit všechny cestující zdarma. Radnice chystá optimalizaci veřejné dopravy a chce ji především zrychlit. Dosud si pasažéři kupovali jízdenku přímo u řidiče, což vzhledem k počtu zastávek přinášelo značné zdržení. MHD zdarma zavedly v minulosti například Frýdek-Místek, Valašské Meziříčí nebo Kolín. Většina velkých měst ji nabízí jen určitým skupinám obyvatel, nejčastěji seniorům a dětem.
před 6 hhodinami

VideoKonflikt na Blízkém východě zdražuje plastové obalové materiály

Plastové obaly prudce zdražily kvůli situaci na Blízkém východě. Navíc se nemají jak dostat do Evropy. Tyto obalové materiály vznikají z ropy, jejíž cena od začátku konfliktu prudce stoupla. Došlo také k přerušení dodavatelských řetězců mezi Blízkým východem a Evropou, která není zcela soběstačná z hlediska výroby, ať už jde o polyethylen, či polypropylen, jež se především používají pro obalové materiály. Některé firmy proto už začaly používat alternativy k plastům, kvůli úsporám i ekologii. Úplné nahrazení ale v nejbližší době zatím reálné není. A tak se na dodávky například oblíbené strečové fólie čeká mnohem déle než dříve.
před 16 hhodinami
