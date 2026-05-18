MHD mají některá města zdarma, nově to zavedou i Klatovy

Autobusy městské hromadné dopravy v Klatovech budou od července vozit všechny cestující zdarma. Radnice chystá optimalizaci veřejné dopravy a chce ji především zrychlit. Dosud si pasažéři kupovali jízdenku přímo u řidiče, což vzhledem k počtu zastávek přinášelo značné zdržení. MHD zdarma zavedly v minulosti například Frýdek-Místek, Valašské Meziříčí nebo Kolín. Většina velkých měst ji nabízí jen určitým skupinám obyvatel, nejčastěji seniorům a dětem.
V Klatovech zatím jezdí zdarma důchodci nad sedmdesát, děti do šesti let nebo invalidé. Ostatní platí základní jízdné osm korun. Od 1. července bude MHD zdarma pro všechny. Jde o součást optimalizace dopravy ve městě. „V rámci hladkého provozu jednotlivých autobusů bude možné nastupovat kterýmikoli dveřmi,“ přiblížil místostarosta Klatov Václav Chroust (ODS).
Lidé dříve museli nastupovat pouze předními dveřmi a kupovat si jízdenku u řidiče. To při množství zastávek ve městě znamenalo velké zdržení. Městská hromadná doprava má v Klatovech tři linky. Ty vyjíždějí z okrajových částí města a většinou se potkávají v centru.
Rozpočet města to bude stát zhruba o tři a půl milionu korun více oproti současným sedmi a půl milionu. „Budeme se pohybovat nad deseti miliony korun,“ spočítal Chroust.
Zrychlení hromadné dopravy
Autobusy jednotlivých linek jezdí zhruba každou hodinu. Radnice počítá jen s minimálním navýšením spojů. Průjezd městem se ale výrazně zrychlí. „Budeme mít všechny zastávky na znamení a tím získáme časový prostor, abychom ty kilometry mohli najet tak, jak nám smlouva umožňuje,“ vysvětlil vedoucí hospodářského odboru Klatov Michael Nový.
Osm korun běžně platí i cestující v Domažlicích. Dopravu město objednává od kraje. Bezplatná MHD se tam zavádět nebude. „Náklady jsou zhruba dva a půl milionu korun, dva miliony doplácíme z městského rozpočtu a půl milionu se vybere na jízdném,“ spočítal starosta Domažlic Stanislav Antoš (KDU-ČSL). Domažlice provozují pouze jednu linku. Ta obsluhuje zastávky od zdejší nemocnice přes centrum až do průmyslové zóny.
Zklidnění dopravy ve městě
MHD zdarma je také ve Valašském Meziříčí. Dopravní společnost tam provozuje sedm linek. „Důvodem byla snaha o zatraktivnění tohoto druhu dopravy pro občany i návštěvníky města. Valašské Meziříčí je dopravní křižovatkou, kterou denně projede přes 20 tisíc vozidel. Každý řidič, který při cestách po městě nechá své auto doma a využije MHD, přispívá ke zklidnění dopravní situace v ulicích a šetří životní prostředí,“ vysvětlil starosta města Robert Stržínek (ANO).
Před zavedením MHD zdarma se roční počet přepravených osob pohyboval v průměru kolem 650 tisíc a podle vedení města neustále klesal. „Poté, co jsme v polovině roku 2022 znovu zavedli provoz MHD zdarma pro všechny cestující, je tento trend přesně opačný. Dokládá to fakt, že se v letech 2024 a 2025 našimi červenými autobusy s logem města, které jezdí na ekologický stlačený zemní plyn CNG, svezlo každoročně přes milion lidí. Tato čísla nás jen utvrzují v tom, že zavedení provozu MHD zdarma pro všechny bylo správnou cestou a budeme v ní pokračovat,“ uvedl starosta.
Radnice síť hromadné dopravy modernizuje a rozšiřuje. Od poloviny loňského prosince zajíždí MHD také k sídlišti Vyhlídka. „V následujících letech bychom chtěli přivést MHD také k sídlišti v Podlesí či penzionu pro seniory na ulici J. K. Tyla,“ uvedlo vedení města. Roční náklady na MHD jsou zhruba 21 milionů korun. Obce Krhová a Poličná se podílejí částkou 4,2 milionu korun.
Počet cestujících hromadnou dopravou se i zdvojnásobil
MHD zdarma má od roku 2022 i Kolín. Podle průzkumu města se počet cestujících v roce 2025 oproti roku zavedení opatření zdvojnásobil. Ve stejném roce zavedla bezplatnou MHD také Třeboň. Už v roce 2011 přišel s tímto benefitem Frýdek-Místek.
„Důvodem byla a je preference veřejné dopravy před individuální, snaha přispět ke snížení dopravy ve městě a vyšší efektivita využívání městské hromadné dopravy,“ vysvětlila mluvčí Frýdku-Místku Jana Musálková Jeckelová. Město nabízí dlouhodobou časovou jízdenku na 365 dní pro všechny věkové kategorie za jednu korunu. „Dlouhodobé časové jízdné pro oblast MHD je platné pouze na linkách MHD (linky číslo 301 až 330) na území města Frýdek-Místek a území převážně sousedících obcí, ve kterých je zajištěna obslužnost linkami MHD. Nutností je však pořízení čipové karty,“ upřesnila mluvčí.
Zkušenost má město podle mluvčí dobrou a o změně neuvažuje. „Nárůst počtu přepravených osob byl zejména v prvních letech velmi výrazný – v roce 2011 šlo o 3,8 milionu osob a v roce 2016 o 7,4 milionu osob. K citelnému poklesu došlo během epidemie covidu,“ řekla mluvčí.
Znojmo zavede zdarma linku do centra
Znojmo se chystá na konci května spustit projekt Centrumbus, autobusovou linku, která bude zdarma vozit místní i turisty mezi nádražím a historickým centrem. Chce tak podpořit podnikatele s provozovnami v centru, kde nelze parkovat zdarma, což část zákazníků odrazuje. Linka bude radnici stát měsíčně zhruba 190 tisíc korun. Autobus bude jezdit ve všední dny od rána do odpoledne a v sobotu dopoledne v půlhodinových intervalech. „Čas provozu přizpůsobujeme otevírací době prodejen a služeb. Chceme usnadnit cestu do centra, do obchodů, do kaváren a za službami,“ řekl místostarosta Jakub Malačka (Naše Znojmo).
Prozatím má město v úmyslu provozovat linku do konce září. Vzhledem k tomu, že se v ní nebude platit jízdné, budou namátkově nastupovat i strážníci, aby dohlédli na dodržování pořádku. Centrumbus jezdil ve Znojmě zhruba před dvaceti lety, v roce 2008 jej vedení města zrušilo kvůli nezájmu. „Pozoruji, že některé věci, které ve Znojmě dříve fungovaly a byly z nějakého důvodu zrušeny, se zase vracejí nebo je po nich poptávka,“ poznamenal Malačka.
Největší města
Velká města jako Praha, Brno nebo Ostrava nabízejí MHD zdarma většinou dětem a seniorům nebo například dárcům krve.
Ostrava v roce 2019 zavedla MHD zdarma v době smogové situace, opatření se ale nevyplatilo a bylo zrušeno. V Brně se před patnácti lety objevil návrh na zavedení bezplatné MHD, vedení města to ale tehdy nepodpořilo. V Praze zůstalo u předvolebních slibů.
