Školy omezují používání mobilů, v některých děti tráví přestávky aktivněji

Ministerstvo školství doposud nemělo žádný přehled o tom, jak školy upravují používání mobilů během vyučování. Rozeslalo proto dotazníky do základních a středních škol i na konzervatoře. Předběžná data říkají, že většina zařízení už k nějaké formě omezení přistoupila. Březnový průzkum naznačuje, že pro jsou zhruba čtyři pětiny rodičů.
Používání mobilů omezila například pražská základní škola Lobkovicovo a změna je patrná na první pohled. Zatímco před čtyřmi měsíci bylo na chodbách ticho, nyní se ozývá smích dětí u kulečníku, boxovacího pytle nebo stolního fotbalu.
„Myslím, že se poprvé podívali kolem sebe, co vlastně v té škole všechno je za vyžití, kdo jsou ti lidé kolem nich,“ sdílela zkušenost ředitelka školy Kateřina Mikulková. Omezení se týká i všech dospělých, na změnu se připravovali od září.
V Kovářově už takhle fungují druhým rokem. I tady vsadili na komunikaci a pestrou nabídku zábavy. Mobily mohou děti použít jen s dovolením učitele. „Ti žáci se to naučili a funguje to bezvadně. Fakt můžeme říci, že to byl krok správným směrem a směle doporučuju všem,“ říká ředitel ZŠ Kovářov Libor Mandovec.
V Milevsku je mají zakázané pouze při hodině. „Nejsem pro to, aby ve školství byly velké zákazy. Možná do budoucna přemýšlíme, že od září nějaké úpravy uděláme,“ uvedl ředitel 1. základní školy T. G. Masaryka Milevsko Martin Hrych.
Jak se školy staví k používání telefonů, zjišťovalo také ministerstvo. „Většina škol nějakým způsobem využívání mobilů upraveno má. Tu detailní analýzu budu mít příští týden, podle toho budeme dělat ty další kroky,“ podotkl ministr školství Robert Plaga (za ANO). „Samozřejmě jakákoliv opatření ve škole nevyřeší ten problém na straně rodiny,“ dodal.