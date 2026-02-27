Preferoval bych evropské řešení, řekl Plaga k zákazu sociálních sítí pro děti

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) dává v souvislosti s možným zákazem sociálních sítí pro děti a mladistvé přednost evropskému řešení, které by bylo robustní a nedalo se uživatelsky obejít, uvedl během jednání v Bruselu. Polsko v pátek oznámilo, že chystá zákon, kterým by zakázalo používat sociální sítě dětem mladším patnácti let. Za ověřování věku uživatelů by přitom byli odpovědní provozovatelé sociálních sítí.
Plaga určité omezení či zákaz podporuje. „Vzhledem k tomu, že se bavíme o silných nadnárodních společnostech, tak bych preferoval evropské řešení,“ prohlásil ministr.
Kritici zákazu mimo jiné zdůrazňují, že půjde o velký zásah do soukromí osob, protože svůj věk budou muset na sociálních sítích prokazovat i ti, kterých by se zákaz netýkal. Podle Plagy jde o standardní debatu mezi tím, jak chránit děti na jedné straně, a možnými riziky na straně druhé.
„Jako ministr školství budu preferovat variantu ochránit naše děti, protože studie jednoznačně říkají, že dopaminové smyčky, dopaminová závislost je srovnatelná s drogami,“ dodal Plaga. Dopaminové smyčky jsou cykly v mozku, kdy určité chování vede k uvolnění dopaminu, což vyvolá pocit odměny a tím se zvyšuje pravděpodobnost, že své chování člověk zopakuje.
Pro zákaz je Babiš i Pavel
O podobných omezeních jako chce zavést Polsko uvažují také vlády v Dánsku, Řecku, Francii, Španělsku a Británii. Přivedly je k tomu stále rozšířenější poznatky, že sociální sítě jsou pro děti škodlivé a mohou se na nich stát závislými. Austrálie takový zákaz pro děti do šestnácti let zavedla loni v prosinci.
O zákazu se debatuje právě i v Česku. Pro návrh na zákaz sociálních sítí pro děti do patnácti let se nedávno vyslovil premiér Andrej Babiš (ANO), přiklonil se k němu také prezident Petr Pavel.