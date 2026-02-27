Preferoval bych evropské řešení, řekl Plaga k zákazu sociálních sítí pro děti


před 10 mminutami|Zdroj: ČTK

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) dává v souvislosti s možným zákazem sociálních sítí pro děti a mladistvé přednost evropskému řešení, které by bylo robustní a nedalo se uživatelsky obejít, uvedl během jednání v Bruselu. Polsko v pátek oznámilo, že chystá zákon, kterým by zakázalo používat sociální sítě dětem mladším patnácti let. Za ověřování věku uživatelů by přitom byli odpovědní provozovatelé sociálních sítí.

Plaga určité omezení či zákaz podporuje. „Vzhledem k tomu, že se bavíme o silných nadnárodních společnostech, tak bych preferoval evropské řešení,“ prohlásil ministr.

Kritici zákazu mimo jiné zdůrazňují, že půjde o velký zásah do soukromí osob, protože svůj věk budou muset na sociálních sítích prokazovat i ti, kterých by se zákaz netýkal. Podle Plagy jde o standardní debatu mezi tím, jak chránit děti na jedné straně, a možnými riziky na straně druhé.

„Jako ministr školství budu preferovat variantu ochránit naše děti, protože studie jednoznačně říkají, že dopaminové smyčky, dopaminová závislost je srovnatelná s drogami,“ dodal Plaga. Dopaminové smyčky jsou cykly v mozku, kdy určité chování vede k uvolnění dopaminu, což vyvolá pocit odměny a tím se zvyšuje pravděpodobnost, že své chování člověk zopakuje.

Babiš by byl pro zákaz používání sociálních sítí u dětí mladších patnácti let
Ilustrační foto

Pro zákaz je Babiš i Pavel

O podobných omezeních jako chce zavést Polsko uvažují také vlády v Dánsku, Řecku, Francii, Španělsku a Británii. Přivedly je k tomu stále rozšířenější poznatky, že sociální sítě jsou pro děti škodlivé a mohou se na nich stát závislými. Austrálie takový zákaz pro děti do šestnácti let zavedla loni v prosinci.

O zákazu se debatuje právě i v Česku. Pro návrh na zákaz sociálních sítí pro děti do patnácti let se nedávno vyslovil premiér Andrej Babiš (ANO), přiklonil se k němu také prezident Petr Pavel.

V Austrálii začal platit zákaz sociálních sítí do šestnácti let
Ilustrační snímek

Výběr redakce

Německo zpřísnilo azylová pravidla, z velké části vychází z migračního paktu EU

Německo zpřísnilo azylová pravidla, z velké části vychází z migračního paktu EU

před 5 mminutami
Preferoval bych evropské řešení, řekl Plaga k zákazu sociálních sítí pro děti

Preferoval bych evropské řešení, řekl Plaga k zákazu sociálních sítí pro děti

před 10 mminutami
Poznamenat to může i výstražné služby, říká k hrozbě propouštění v ČHMÚ ředitel Rieder

Poznamenat to může i výstražné služby, říká k hrozbě propouštění v ČHMÚ ředitel Rieder

před 20 mminutami
Orbán se s Ficem dohodl na vzniku komise pro ropovod Družba

Orbán se s Ficem dohodl na vzniku komise pro ropovod Družba

11:58Aktualizovánopřed 30 mminutami
Netflix ustoupil v bitvě o Warner Bros. Studia může převzít Paramount

Netflix ustoupil v bitvě o Warner Bros. Studia může převzít Paramount

03:21Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Anthropic odmítl ultimátum Pentagonu

Anthropic odmítl ultimátum Pentagonu

před 1 hhodinou
Babiš jednal s velvyslancem USA o plnění závazků u výdajů na obranu, píše Deník N

Babiš jednal s velvyslancem USA o plnění závazků u výdajů na obranu, píše Deník N

před 3 hhodinami
Rekordní počet Američanů opouští Spojené státy, píše WSJ. Míří i do Česka

Rekordní počet Američanů opouští Spojené státy, píše WSJ. Míří i do Česka

před 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Preferoval bych evropské řešení, řekl Plaga k zákazu sociálních sítí pro děti

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) dává v souvislosti s možným zákazem sociálních sítí pro děti a mladistvé přednost evropskému řešení, které by bylo robustní a nedalo se uživatelsky obejít, uvedl během jednání v Bruselu. Polsko v pátek oznámilo, že chystá zákon, kterým by zakázalo používat sociální sítě dětem mladším patnácti let. Za ověřování věku uživatelů by přitom byli odpovědní provozovatelé sociálních sítí.
před 10 mminutami

Poznamenat to může i výstražné služby, říká k hrozbě propouštění v ČHMÚ ředitel Rieder

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) má v rámci plánovaných vládních úspor podle informací Českého rozhlasu propustit 37 zaměstnanců. V rozhovoru pro Českou televizi varoval jeho ředitel Mark Rieder před následky, které by se projevily i v tak důležitých oblastech, jako jsou výstrahy na jevy, které způsobují stomiliardové škody.
před 20 mminutami

Soud přiřkl mobiliář zámku Hrubý Rohozec dědičce rodu Walderode

Mobiliář státního zámku Hrubý Rohozec v Turnově náleží Johanně Kammerlanderové, dědičce rodu Walderode. Rozhodl o tom okresní soud v Semilech, verdikt zatím není pravomocný. Vdova po Karlovi des Fours Walderode by měla získat zhruba pět tisíc položek, konkrétně nábytek, obrazy, zbraně či svícny. Vydání dalších několika set předmětů soud zamítl, protože se je nepodařilo dohledat. Národní památkový ústav (NPÚ) už uvedl, že se proti rozhodnutí soudu nebude odvolávat. Očekává, že se s dědičkou rodu dohodne.
10:58Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Babiš jednal s velvyslancem USA o plnění závazků u výdajů na obranu, píše Deník N

Premiér Andrej Babiš (ANO) jednal v minulých dnech s americkým velvyslancem v Praze Nicholasem Merrickem o výdajích na obranu, napsal v pátek Deník N. Vláda chce snížit obranné výdaje ve srovnání s návrhem rozpočtu předloženým minulým kabinetem. Velvyslanec navrhl podle Deníku N Babišovi, že by Česko mohlo splnit svůj závazek vydávat dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP) na obranu tím, že by přispělo do fondu Severoatlantické aliance (NATO) na nákup zbraní Ukrajině. Podle Deníku N to Babiš odmítá a snaží se získat roční odklad.
před 3 hhodinami

VideoHosté Událostí, komentářů probrali start ruských a běloruských sportovců na paralympiádě

Mezinárodní paralympijský výbor potvrdil, že ruští a běloruští paralympionici mohou soutěžit pod svou vlajkou. Některé státy se na protest nezúčastní zahajovacího ceremoniálu. Místopředseda sněmovny Patrik Nacher (ANO) považuje rozhodnutí výboru za nešťastné, bojkot respektuje. Podle místopředsedy sněmovního ústavně-právního výboru Libora Vondráčka (Svobodní, klub SPD) by sportovci neměli být vylučováni na základě kolektivní viny. Šéf sněmovního výboru pro vědu, vzdělávání a sport Matěj Ondřej Havel (TOP 09) má za nepředstavitelné, aby sportovci ze země, která nyní vede agresivní válku, danou zemi reprezentovali. Jako „velice špatné“ vnímá rozhodnutí paralympijského výboru předseda sněmovního kontrolního výboru Jakub Janda (ODS), odkázal na usnesení z minulých olympiád. Debatou v Událostech, komentářích provázela Tereza Řezníčková.
před 5 hhodinami

Obětí komunistických procesů se stal i americký novinář. Byl cennou trofejí

Píka, Horáková, Slánský – oběti vykonstruovaných politických procesů z 50. let. Češi, politici, odbojáři. Před zmanipulovaný soud se tehdy v Praze dostal ale i americký občan – novinář William Nathan Oatis. Snažil se zjistit pravdu o nepohodlných politicích i duchovních, kteří začali záhadně „mizet“ a objevovali se pak právě ve vykonstruovaných procesech. Soud s Oatisem a jeho spolupracovníky se v pátek rozhodli rekonstruovat studenti v rámci festivalu Mene Tekel.
před 8 hhodinami

VideoPovinně odchytnout a vykastrovat toulavé kočky plánuje norma

Povinnost odchytávat a následně kastrovat toulavé kočky má obcím uložit nová norma. Ta má zároveň zpřísnit tresty za týrání zvířat, po případu utrápené kočky to chystají koaliční poslanci. Některá města a obce odchyt těchto zvířat a jejich sterilizace doposud prováděly dobrovolně, ale podle ministerstva zemědělství by měly být od začátku příštího roku pro radnice povinné. Oficiální počty toulavých koček v Česku neexistují, odhady hovoří o třiceti až šedesáti tisících. Plán, na který stát samosprávám zatím neplánuje finančně přispívat, se obcím nelíbí. Kromě samotných veterinárních zákroků budou obce platit i odchyty, které mají svá jasná pravidla, náklady se odhadují na stovky milionů korun.
před 17 hhodinami

Pacienti volají po volnější regulaci léčebného konopí

Národní protidrogový koordinátor Pavel Bém nechce, aby lidé chodili za užívání konopí do vězení. Označil jeho dekriminalizaci na semináři v Poslanecké sněmovně za svou absolutní prioritu. Od loňského dubna sice platí aspoň pro jeho léčebnou variantu volnější pravidla, předepisovat ho mohou i praktici, kteří o to požádají, přesto však některé pacientské organizace i zástupci lékařů požadují míň administrativy a jednodušší pravidla. Případné změny by měly vést k tomu, aby víc lidí mohlo legálně užívat léčebné konopí.
před 17 hhodinami
Načítání...