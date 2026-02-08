Babiš by byl pro zákaz používání sociálních sítí u dětí mladších patnácti let


Premiér Andrej Babiš (ANO) ve videu na sítích uvedl, že je pro zákaz používání sociálních sítí u dětí mladších patnácti let po vzoru Francie. Někteří experti podle něj tvrdí, že jsou pro děti škodlivé. Řada zemí podobné opatření zvažuje. Hnutí ANO ke komunikaci s občany často sociální sítě využívá, právě Babiš takřka denně natáčí videa s informacemi. V sobotu v televizi Nova k jejich sledování vybídl.

„Já jsem pro, protože odborníci, které znám, říkají, že je to strašně škodlivé pro děti. My musíme ochránit naše děti,“ prohlásil premiér.

Austrálie zakázala přístup dětí mladších šestnácti let na sociální sítě loni v prosinci. Podobné omezení zvažují nebo připravují také Dánsko, Slovinsko, Turecko, Řecko či Británie.

Ve Francii zákon zakazující používání sociálních sítí dětem mladším patnáct let schválila minulý měsíc dolní komora parlamentu. K omezení přístupu dětí a mladistvých vyzval i Evropský parlament.

Dětský fond OSN (UNICEF) nicméně loni v prosinci upozornil, že jen zákazy přístupu na sociální sítě děti neochrání, a mohou být naopak kontraproduktivní. „Pro mnoho dětí, zejména těch, které jsou izolované nebo marginalizované, jsou sociální sítě zdrojem učení, navazování kontaktů a sebevyjádření,“ uvedl.

