Stanovit pravidla je podle adiktologů nejdůležitější v prevenci digitální závislosti dětí


před 33 mminutami|Zdroj: ČT24
3 minuty
Události v regionech: Digitální závislost
Zdroj: ČT24

Zanedbávají spánek i školu, přestávají je bavit dřívější koníčky a většinu času jim zabírá hraní počítačových her nebo sledování sociálních sítí. Podle průzkumu podlehlo digitální závislosti šest procent dětí do osmnácti let. Adiktologové rodičům radí zachovat klid, nezakazovat technologie, ale nastavit jasná pravidla a zajímat se o to, co děti on-line dělají. Další doporučení najdou rodiče od začátku listopadu na portálu DigiRozhledna.

Studentka Anna stráví s mobilem v ruce denně šest hodin, z toho dvě na sociálních sítích. „Jsou to reels a TikTok. Cokoli mi vyskočí na For You Page, na to se podívám. Nejsem vybíravá,“ popsala.

Podle odborníků však hranice závislosti nezáleží jen na počtu hodin. „Když tam trávíte tolik času, že vás to začne omezovat v dalších činnostech – ať už je to studium, práce, vztahy – nebo máte pocit, že vám to způsobuje obtíže, je to varovný signál,“ vysvětlil David Bezdomnikov z organizace Podané ruce.

Zatímco dívky nejčastěji tráví čas na sociálních sítích, chlapce více přitahují počítačové hry. Dvě hodiny denně hraje s kamarády i Kostiantyn. „Mám kámoše, který hraje tak deset hodin denně. Neměl čas na studium a musí opakovat,“ řekl.

Ztráta kontroly – nahrazuje důležitou činnost, například učení, hraním

Vytlačování oblíbených aktivit – přestává hrát fotbal nebo chodit ven s kamarády, aby mohlo hrát

Zanedbávání – spánku, hygieny, horší výkony ve škole, konflikty s blízkými

Zdroj: Kateřina Lukavská – Pedagogická fakulta UK a Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty UK

Od rizikového chování k duševnímu onemocnění

Digitální závislost může přispět ke vzniku rizikového chování či duševních onemocnění, například poruch příjmu potravy nebo sebepoškozování. Problematikou nadměrného užívání digitálních médií se zabýval také výzkum Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Zúčastnilo se ho 2400 rodičů a jejich dětí do 18 let. Podle výsledků vykazuje příznaky závislosti až šest procent nezletilých.

7 minut
Studio ČT24: Rozhovor s Kateřinou Lukavskou o digitální závislosti dětí
Zdroj: ČT24

„Nejpřekvapivější bylo, že příznaky se objevují už u docela malých dětí. Tři procenta z nich byla mladší pěti let. Jde o opravdu malé děti, které se sotva začínají orientovat v mobilních technologiích,“ uvedla Kateřina Lukavská z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Největší nárůst potíží podle ní nastává kolem desátého až jedenáctého roku věku. „Ve skupině jedenáct až čtrnáct let má příznaky závislosti každý desátý dospívající,“ doplnila.

Průzkum rovněž ukázal, že až půl milionu rodičů má klinické příznaky vyhoření nebo k němu má blízko. „Vzniká z řady příčin. Jednou z nich je problémové chování dítěte, které může mít poruchy pozornosti nebo emoční potíže,“ vysvětlila.

Část dětí je závislá na digitálních médiích. A u rodičů to může vést k vyhoření
Ilustrační foto

Jak se orientovat v digitálním světě?

Od listopadu najdou rodiče podporu na portálu DigiRozhledna.cz. Kromě informací o problematice nabízí i praktické nástroje a doporučení – například jak se na cestu digitálním rodičovstvím vybavit takzvaným KPZ: klidem, pravidly a zájmem.

Klid – tempo vývoje digitálních technologií vyvolává paniku, která ale ničemu neprospívá a brání nám učit děti s technologiemi zdravě zacházet

Pravidla – pomáhají chránit proti pastem digitálního světa a podporují u dětí dovednost sebeovládání při používání digitálních obsahů

Zájem – umožňuje růst důvěry a vzájemného pochopení mezi dítětem a rodičem, dává rodiči příležitost poznat digitální svět jeho dítěte.

Zdroj: digirozhledna.cz

„Zakazovat dětem počítač nebo mobil určitě není dobře. Výzkumy ukazují, že hraní počítačových her je pro děti aktuálně významná volnočasová aktivita, kterou sdílejí s vrstevníky. Také potvrzují, že děti, které hrají, ale ne problémově, mají lepší duševní zdraví a sociální vztahy než ty, které nehrají vůbec,“ poznamenala Lukavská.

Podle ní je efektivní především nastavit jasná pravidla, která budou předem známá všem. „Pak nedochází tak často ke konfliktům. Dítě přesně ví, jak má jeho hraní vypadat, kdy si ho může dovolit, a kdy ne. Díky tomu se učí regulovat své chování, což je nejlepší prevence před digitální závislostí,“ uvedla.

Mladí často sami vyhledají pomoc

Roste také počet mladých lidí, kteří sami vyhledávají pomoc terapeuta. Rozpoznat digitální závislost ale nemusí být jednoduché. „Často k nám chodí ne kvůli tomu, že by si uvědomovali potíže s digitálními závislostmi, ale protože se celkově necítí dobře. Zažívají diskomfort a v rámci terapie zjišťujeme, že právě digitální závislosti bývají příčinou. Rozhodně těchto lidí přibývá,“ dodal Bezdomnikov.

Témata digitálních závislostí sdílejí odborníci z celého Česka na dvoudenní adiktologické konferenci v Brně.

