Vrabela čeká soud, podle obžaloby podváděl za covidu s dotacemi

Pořadatel protivládních demonstrací Ladislav Vrabel čelí obžalobě z dotačního podvodu. Podle státního zástupce čerpal pro své firmy nezákonně covidové podpory a způsobil tím škodu téměř 570 tisíc korun. České televizi to řekl vedoucí českobudějovického státního zastupitelství Ivo Dvořák. V případě odsouzení hrozí Vrabelovi až pět let vězení.

„Celková dokumentovaná způsobená škoda českému státu činí přes 568 tisíc korun, ve věci byla podána obžaloba k Okresnímu soudu v Českých Budějovicích,“ řekl ČT Dvořák.

Vrabelův obhájce Radek Suchý označil už dříve obvinění svého klienta za vykonstruované a nesmyslné. Na nynější dotazy ČT uvedl, že nemá klientovo svolení se k věci vyjadřovat.

Policie obvinila Vrabela z dotačního podvodu v souvislosti s covidovou finanční podporou pro firmy
Ladislav Vrabel

Server Seznam Zprávy v únoru 2023 napsal, že Vrabel za rok 2021 získal od ministerstva průmyslu a obchodu na státní covidové podpoře 2,4 milionu korun prostřednictvím tří firem, v nichž dělal jednatele a které byly napsány na jeho srbskou manželku. Jde o dvě firmy se sídlem v Praze a jednu v Českých Budějovicích.

Například společnost Cimeries Praha dostala podle zjištění serveru 860 tisíc korun. Vrabel v žádosti uvedl, že peníze jsou na kompenzaci ztrát pro restauraci u Vltavy u Českého Krumlova, která má 120 míst k sezení. Podle stavebního úřadu ale v místě restaurace nestála, pouze dva nelegálně postavené přístřešky.

K žádosti o proplacení jiných nepokrytých nákladů pak Vrabel přiložil účetní výkaz, podle kterého byla firma v zisku. Když ho ministerstvo upozornilo, že v takovém případě nemá na kompenzaci nárok, odpověděl, že šlo o chybu a poslal upravený výkaz.

Firma přitom od svého založení v roce 2016 nezveřejnila ani jednu účetní závěrku, soud proto v listopadu 2022 zahájil řízení o jejím zrušení. Firmy Pizza Originala CB a Originala CB získaly od státu přes 1,5 milionu korun. Obě firmy Vrabelova manželka ovládala přes společnost sídlící ve Velké Británii. Ani ta ale nepředkládala účetnictví, proto ji rovněž chce tamní registr zrušit, uvedl v roce 2023 server.

Za výroky o jaderném útoku musí aktivista Vrabel zaplatit deset tisíc korun. Podmíněný trest soud zrušil
Ladislav Vrabel u odvolacího soudu

