Izraelské síly zabily na Západním břehu rodinu, uvedly palestinské úřady

Izraelské síly v neděli zabily na okupovaném palestinském Západním břehu Jordánu čtyřčlennou palestinskou rodinu, prohlásily podle agentury Reuters palestinské zdravotní úřady. Ty rovněž oznámily smrt dalšího Palestince zabitého izraelskými osadníky. Izraelská armáda uvedla, že zprávy prověřuje.
Incident se údajně stal, když rodina, kterou tvořili otec, matka a dvě jejich děti ve věku pět a sedm let, jela autem. Rodiče zemřeli po střelách do hlavy, děti podlehly následkům neupřesněných zranění.
Ke zprávě o zabití Palestince při útoku osadníků Reuters poznamenává, že osadníci na Západním břehu zneužívají omezení pohybu, která izraelské úřady zavedly během nynější války proti Íránu. Vojenské zátarasy pak brání sanitkám v rychlé cestě za zraněnými, uvádějí lidskoprávní organizace i zdravotníci.
Od počátku války proti Íránu, kterou Izrael zahájil spolu s Američany 28. února, zabili osadníci podle palestinského ministerstva zdravotnictví na Západním břehu nejméně pět Palestinců.
Západní břeh Jordánu, kde žijí asi tři miliony Palestinců, Izrael okupuje a osidluje od jeho obsazení za války v roce 1967. Izraelští osadníci považují Západní břeh Jordánu za biblickou Judeu a Samaří, tedy výsostně židovské území. Na okupovaném území Západního břehu žije asi 500 tisíc Izraelců a osady územně tříští oblast, kde Palestinci chtějí mít svůj budoucí stát. Okupace tohoto území je v rozporu s mezinárodním právem.