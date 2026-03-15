Izraelské síly zabily na Západním břehu rodinu, uvedly palestinské úřady


před 27 mminutami|Zdroj: ČTK

Izraelské síly v neděli zabily na okupovaném palestinském Západním břehu Jordánu čtyřčlennou palestinskou rodinu, prohlásily podle agentury Reuters palestinské zdravotní úřady. Ty rovněž oznámily smrt dalšího Palestince zabitého izraelskými osadníky. Izraelská armáda uvedla, že zprávy prověřuje.

Incident se údajně stal, když rodina, kterou tvořili otec, matka a dvě jejich děti ve věku pět a sedm let, jela autem. Rodiče zemřeli po střelách do hlavy, děti podlehly následkům neupřesněných zranění.

Ke zprávě o zabití Palestince při útoku osadníků Reuters poznamenává, že osadníci na Západním břehu zneužívají omezení pohybu, která izraelské úřady zavedly během nynější války proti Íránu. Vojenské zátarasy pak brání sanitkám v rychlé cestě za zraněnými, uvádějí lidskoprávní organizace i zdravotníci.

Skupina zemí se ohradila proti postupu Izraele na Západním břehu
Izraelská osada na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu

Od počátku války proti Íránu, kterou Izrael zahájil spolu s Američany 28. února, zabili osadníci podle palestinského ministerstva zdravotnictví na Západním břehu nejméně pět Palestinců.

Západní břeh Jordánu, kde žijí asi tři miliony Palestinců, Izrael okupuje a osidluje od jeho obsazení za války v roce 1967. Izraelští osadníci považují Západní břeh Jordánu za biblickou Judeu a Samaří, tedy výsostně židovské území. Na okupovaném území Západního břehu žije asi 500 tisíc Izraelců a osady územně tříští oblast, kde Palestinci chtějí mít svůj budoucí stát. Okupace tohoto území je v rozporu s mezinárodním právem.

Írán je ochoten jednat o příměří, řekl Trump. Sám zatím dohodu odmítá

Írán je ochoten jednat o příměří v současném konfliktu, řekl v telefonickém rozhovoru se zpravodajskou televizí NBC News americký prezident Donald Trump. Dodal ale, že on zatím není připraven dohodu s Íránem uzavřít. Podmínky navrhované Íránem zatím nejsou dost dobré. Jaké konkrétní podmínky by měla případná dohoda splňovat, však neupřesnil.
Izraelské síly zabily na Západním břehu rodinu, uvedly palestinské úřady

Izraelské síly v neděli zabily na okupovaném palestinském Západním břehu Jordánu čtyřčlennou palestinskou rodinu, prohlásily podle agentury Reuters palestinské zdravotní úřady. Ty rovněž oznámily smrt dalšího Palestince zabitého izraelskými osadníky. Izraelská armáda uvedla, že zprávy prověřuje.
Ozbrojenci v Nigérii zabili dvacet lidí, ukradli dobytek a majetek

Při útoku ozbrojenců v centrální části Nigérie zemřelo dvacet lidí. Útočníci nejprve přepadli vojenskou hlídku a poté vtrhli do nedaleké vesnice, kde ukradli velké množství dobytka a majetku. Uvedla to podle agentury AFP místní rozvojová organizace Kanam Development Association (KADA).
V Rakousku útočník s nožem zabil jednu osobu a jednu těžce zranil. Je zadržen

V centru rakouského města Linec v sobotu večer útočník s nožem pobodal dva muže. Jeden z nich krátce po převozu do nemocnice zemřel, druhý utrpěl těžká zranění, podle policie však není v ohrožení života, napsala agentura APA. Policie útočníka krátce po činu zadržela. Motiv zatím není jasný a vyšetřování pokračuje.
Demonstranti na Kubě napadli kancelář komunistické strany, píší agentury

Protivládní demonstranti napadli kancelář komunistické strany v kubánském městě Morón, které leží několik stovek kilometrů od metropole Havany, píší s odvoláním na místní média agentury Reuters a AFP. Demonstrace proti výpadkům v dodávkách proudu a proti nedostatku potravin začala v pátek večer pokojně, ale v sobotu ráno se změnila ve vandalismus, uvedl kubánský server Invasor.
Vzdušný útok zasáhl ambasádu USA v Iráku, píší média

Časně ráno byl v Bagdádu zasažen areál americké ambasády, nad kterým pak byl pozorován oblak černého dýmu, uvedla agentura AFP. Informace se ale rozcházejí ohledně typu úderu. Podle AFP zasáhl jednu z budov dron, podle agentury AP dopadla na přistávací plochu pro helikoptéru raketa. Ambasáda později podle agentur Reuters a AFP vyzvala Američany, aby Irák okamžitě opustili.
Při ruském útoku na Kyjevskou oblast zemřelo nejméně pět lidí

Pět lidí zemřelo při rozsáhlém ruském nočním vzdušném útoku na Kyjevskou oblast, informoval šéf vojenské správy této oblasti Mykola Kalašnyk, který tak zvýšil původní bilanci. Nejméně dvaadvacet dalších utrpělo zranění. Ukrajinci pak podle ruských úřadů zasáhli rafinerii v Krasnodarském kraji na jihu Ruska a podle ukrajinské tajné služby také trajekty v Kerčském průlivu.
VideoKaždý osmý obyvatel Libanonu musel kvůli válce opustit domov

Libanon čelí vnitřní uprchlické vlně. Kvůli válce, kterou tam minulý týden proti Izraeli rozpoutalo teroristické hnutí Hizballáh, už musel svůj domov opustit každý osmý obyvatel Libanonu. Několik set lidí se nyní tísní i v budově v centru historického města Saida. Nemocnice jsou přeplněné a úřady hovoří o krizi lékařské péče, zjistil zpravodaj ČT Andreas Papadopulos.
